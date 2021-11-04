زيت الخروع به عديد من الخصائص المهمة لحماية الشعر، بدءا من ترطيب فروة الرأس وتخفيف القشرة وصولا إلى مساعدتك في الحصول على شعر ناعم ولامع.

مع تنامي الرغبة في الحصول على مستحضرات طبيعية للعناية بالجمال، بات من الشائع في الآونة الأخيرة البحث عن خصائص الزيوت الطبيعية التي تساعد في حل الكثير من المشكلات واستخدامها عوضا عن البحث بين منتجات مستحضرات التجميل الاصطناعية.

وضمن أبرز مشاكل الجمال شيوعا، تأتي الرغبة في منع تساقط الشعر وعلاج الشعر الخفيف على رأس تلك القائمة. وبمجرد أن يتم ذكر "الشعر الكثيف" أو الرغبة في إطالة الشعر ومساعدته على النمو، يتم ذكر زيت الخروع.

لدى زيت الخروع العديد من الخصائص المهمة في حماية الشعر، بدءا من ترطيب فروة الرأس وتخفيف القشرة وصولا إلى مساعدتك في الحصول على شعر ناعم ولامع.

ولكن ما مدى فاعلية هذا الزيت إذا ما رغبتِ في شعر أثقل وأكثر كثافة؟ وكيف من الممكن تطبيقه بصورة صحيحة من أجل تحقيق أفضل النتائج؟

البعض يستخدم زيت الخروع لتطويل الشعر وعلاج التساقط الطبيعي والتساقط المرضي المعروف باسم الثعلبة (بيكسلز)

زيت الخروع وفوائده في العناية بالشعر

زيت الخروع هو زيت نباتي يأتي من بذور الخروع. وهناك طريقتان لاستخراج الزيت من حبة النبات، إما بالعصر على البارد أو بالمعالجة الحرارية.

وهناك اختلافات في اللون والتركيب ناتجة عن طرق المعالجة المختلفة، ولكن من حيث الفوائد للشعر وفروة الرأس، لا تختلف القيمة الغذائية بشكل كبير.

ويوضح موقع "ڤري ويل هيلث" (Very Well Health) للمعلومات الصحية أنه مع اكتساب زيت الخروع شعبية كبيرة في عالم مستحضرات الجمال الطبيعية، يُعتقد أن استخدام الزيت يزيد بشكل كبير من معدل نمو الشعر.

وبحسب المستخدمين للزيت بانتظام، فإن الاستخدام الشهري للزيت يعزز وتيرة نمو الشعر بما يصل إلى 5 أضعاف المعدل المعتاد.

وعلاوة على خصاصة في زيادة وتيرة النمو، تشير بعض الأبحاث -وبينها دراسة نُشرت بمجلة "جورنال أوف كوزمتيك ساينس" (Journal of Cosmetic Science) عام 2003- إلى أن زيت الخروع يحسِّن مظهر الشعر عن طريق زيادة لمعانه.

ويستخدم البعض زيت الخروع لتطويل الشعر وعلاج تساقط الشعر الطبيعي والتساقط المرضي المعروف أيضا باسم الثعلبة. ويتم تسويق الزيت علاجا لفروة الرأس الجافة ومشاكل القشرة أيضا.

وبينما ينمو متوسط بصيلات شعر الإنسان بما يزيد قليلا عن سنتيمتر واحد في الشهر، يُعتقد أن استخدام زيت الخروع مرة واحدة في الشهر يمكن أن يحفز النمو بمعدل 3 إلى 5 أضعاف المعدل الطبيعي، بحسب "موقع هيلث لاين" (Healthline) للصحة والمعلومات الطبية.

ورغم أن هناك دراسات محدودة حول التأثير المباشر لزيت الخروع في نمو الشعر، فإن هناك العديد من المؤشرات التي تشير إلى أنه يلعب دورا غير مباشر في الإسهام في النمو الصحي للشعر.

على سبيل المثال، يزيد حمض الريسينوليك الموجود في زيت الخروع من تدفق الدم في فروة الرأس، مما يعزز صحة الشعر ونموه بالإضافة إلى تقليل الالتهابات أيضا. كما يحتوي زيت الخروع على خصائص مضادة للميكروبات، مما يساعد على حماية فروة الرأس من الأمراض والالتهابات.

الطريقة الصحيحة لاستخدام زيت الخروع

رغم أنه يتم استخدام زيت الخروع على نطاق واسع، فإنه قد لا يناسب الجميع نظرا لسُمكه وخصائصه. لذلك من المهم إجراء اختبار حساسية قبل وضعه على فروة الرأس بالكامل.

وينصح موقع "إل" (Elle) المرأة بوضع كمية صغيرة خلف الأذن أو الجزء الداخلي من الذراع لمدة أسبوع، والانتظار لرؤية إذا ما كان الجسم يعاني حساسية من الخروع.

بعد ذلك، من الممكن استخدام الزيت بالطرق التالية، وفقا لكل نوع من أنواع الشعر:

الشعر الناعم المفرود ومتوسط النعومة: يمكن استخدام زيت الخروع في صورة حمام زيت عميق لحماية أطراف الشعر، أي آخر 2-3 بوصات من الشعر. ويمكن استخدامه علاجا قبل استخدام الشامبو للمساعدة في الحفاظ على شعر غير متشابك. ولكن يجب التأكد من عدم الإفراط في استخدام الشامبو بعده. الشعر متوسط النعومة ​​إلى الكثيف والمموج: يتم وضع الزيت على كامل الرأس للحصول على علاج مكثَّف قبل الشامبو. ويمكن تحقيق استفادة أكبر عبر تعريض الشعر للحرارة المتوسطة أو البخار لتسهيل عملية امتصاص فروة الرأس للزيت. الشعر المموج: بالإمكان استخدام زيت الخروع لهذا النوع من الشعر بخلط قطرات منه في مستحضرات حمام الكريم المعتادة، وخاصة خلال أشهر الصيف الحارة والرطبة. الشعر الكثيف الخشن والمُجعَّد: يمكن استخدام زيت الخروع حسب الحاجة في نظامك العناية بالشعر، وذلك إما في صورة حمام زيت قبل الغسيل بالشامبو، أو مرطب أسبوعي.

تجدر الإشارة إلى أنه من الضروري اختيار شامبو مناسب للتخلص من تراكم الزيوت في الشعر وفروة الرأس، لكي لا يتسبب في تلوث جذور الشعر؛ وبالتالي، التعرُّض للقشرة وضعف الشعر وتساقطه، على أن يُستخدم الزيت مرة واحدة أسبوعيا على الأكثر.

وبشكل عام، يمكنك فرك فروة الرأس ببضع قطرات من الزيت للحصول على أفضل النتائج. كما يمكنك أيضا تدليك بضع قطرات إضافية من زيت الخروع في وسط ونهايات الشعر لحمايته من التكسُّر وتحسين ملمسه.

يُعتقد أن استخدام زيت الخروع مرة واحدة في الشهر يمكن أن يحفز النمو بمعدل 3-5 أضعاف المعدل الطبيعي (بيكسلز)

آثار جانبية محتملة

هناك بعض المخاوف من أن استخدام زيت الخروع علاجا للشعر قد يؤدي إلى تلبيد حاد للشعر، وهو اضطراب نادر يتشابك فيه الشعر في كتل صلبة. ونظرا إلى أن الحالة لا علاج لها، فإن الحل الوحيد هو قص الشعر المصاب.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن استهلاك كميات كبيرة من زيت الخروع يمكن أن يكون ضارا للجسم ويؤدي إلى العديد من الآثار الجانبية، وهي كالتالي: (المغص، الإسهال، الدوخة، الهلوسة، الإغماء، الغثيان، ضيق في التنفس وألم في الصدر، الطفح الجلدي، ضيق الحلق)، وهي الأعراض المصاحبة غالبا لحساسية الجسم من زيت الخروع.

وفي حال كنتِ تفكرين في استخدام زيت الخروع علاجا لتساقط الشعر، فتذكري أيضا أن تساقط الشعر قد يكون علامة على مشكلة صحية أساسية كامنة في الجسم. لذلك من الضروري التحدُّث إلى الطبيب المتخصص إذا كنتِ تعانين من تساقط شعر بالغ وغير مفهوم الأسباب.