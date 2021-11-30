منتج تجميل طبيعي.. إليكِ مجالات استخدام زيت الزيتون التي لا علاقة لها بالطهي

عادة ما يُستخدم زيت الزيتون في تحضير السلطات والطبخ بشكل عام، وذلك لما له من فوائد صحية وطعم مميز.

وفي هذا التقرير، تطرق موقع "باليزني سافيتي" (sovetchiki) الروسي إلى الاستخدامات الأخرى لزيت الزيتون.. فما هي؟

منتج تجميل طبيعي

يساعد زيت الزيتون على إصلاح تقصف الشعر. وفي هذه الحالة، ينبغي فرك القليل من الزيت في راحة يدك وتطبيقه برفق على أطراف الشعر. ولتجنب الحصول على شعر دهني، ينصح بتجنب فرك الزيت على فروة الرأس.

أما إذا كان شعرك جافا ينصح بحمام زيت ساخن للشعر، وتركه 30 دقيقة على الأقل، ومن ثم غسله بالماء الدافئ والشامبو.

بضع قطرات من زيت الزيتون على قطعة قطن تكفي لمسح وجهك لإزالة المكياج (الألمانية)

إزالة المكياج

زيت الزيتون من المنتجات التي ينصح باستخدامها لإزالة المكياج. فقط ضعي بضع قطرات من الزيت على قطعة قطن ثم امسحي بها وجهك لإزالة الماسكارا أو أحمر الشفاه أو البودرة بسهولة.

وإلى جانب قدرته على إزالة الشوائب وتنظيف الوجه، يضمن زيت الزيتون الحصول على رموش أطول.

قناع مثالي للوجه

مع دخول فصل الشتاء، تصبح بشرة الوجه معرضة للجفاف، وهي مشكلة مزعجة خاصة لمن يعانون من الحساسية تجاه العديد من مستحضرات التجميل.

يعتبر زيت الزيتون بديلا مثاليا للكريمات باهظة الثمن. وللحصول على بشرة مثالية، يكفي فقط وضع قطرات من زيت الزيتون على الوجه وتركها لمدة 20 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء.

تلميع اللآلئ بقطرات من زيت الزيتون وفركها بها (شترستوك)

تلميع اللؤلؤ

تفقد أقراط أو قلادة اللؤلؤ بريقها مع مرور الوقت، لذلك ينبغي المواظبة على تنظيفها وتلميعها. ولكن لا بد من توخي الحذر عند فعل ذلك في المنزل لأن بعض منتجات التنظيف تكون لها نتائج عكسية، لذا يُنصح عادة بتلميع اللآلئ بزيت الزيتون، من خلال وضع قطرات منه على قطعة قماش ناعمة وفرك اللآلئ بها.

تلميع الفضة

من الطبيعي أن يتلاشى بريق الأواني والمجوهرات المصنوعة من الفضة. ومع أن زيت الزيتون لا يمنع بهتان لمعان القطع الفضية فإنه يبطئ حدوث ذلك. وما عليك إلا وضع قطرات من الزيت على قطعة قماش ناعمة وتلميع الفضة بها، وهو ما سيساعد على إبطاء عملية التأكسد.

زيت الزيتون لا يمنع بهتان لمعان القطع الفضية لكنه يبطئ حدوث ذلك (شترستوك)

الحفاظ على شفرة الحلاقة حادة

من المعروف أن شفرات الحلاقة عالية الجودة باهظة الثمن، لذلك نفعل كل ما في وسعنا لجعلها تدوم لأطول فترة ممكنة. وقد تبين أن مسح الشفرة باستخدام قطعة قماش مغموسة في زيت الزيتون يحميها من التآكل والصدأ.

إزالة الملصقات من أي سطح

يحب الأطفال وضع ملصقات على باب الثلاجة، وتكون إزالتها أحيانا أمرا صعبًا. ومحاولة إزالة هذه الملصقات باستعمال الأظافر قد يكسر أحدها أو تقشر طلاء الأظافر، بينما يؤدي استخدام شفرة حلاقة أو سكين حاد إلى إتلاف سطح الجهاز.

ويكمن الحل في زيت الزيتون، حيث إن وضع قطرات منه على الورق اللاصق وتركه حوالي 15 دقيقة كفيل بإزالته بسهولة، ومن ثم عليك بتنظيف السطح باستخدام إسفنجة.

قطرات من زيت الزيتون على قطعة قماش ناعمة ودعك الحذاء بها جيدا تعيده لامعا (شترستوك)

تلميع الأحذية الجلدية

عندما يصبح لون الأحذية الجلدية باهتا فإن أول ما نفكر فيه هو رميها وشراء حذاء جديد، ويجهل الكثيرون أن بضع قطرات من زيت الزيتون ستعيد إلى جلد الحذاء لمعانه. وكل ما عليك فعله هو سكب قطرات من زيت الزيتون على قطعة قماش ناعمة ودعك الحذاء بها جيدًا.

سيعيد الزيت لمعان الأحذية الجلدية، ويمكن استخدام نفس الطريقة لتلميع الأحذية المطاطية. وتجدر الإشارة إلى أن زيت الزيتون يمكن أن يفسد الجلد المدبوغ، لذلك لا ينصح باستخدامه في تنظيف الأحذية المصنوعة من الجلد المدبوغ أو الأحذية القماشية.

تشحيم السحّاب

قد يحدث أن يعلق السحّاب في إحدى قطع الملابس فنرميها ظنا منا أنها لم تعد صالحة للارتداء. في هذه الحالة، يساعد زيت الزيتون على حل هذه المشكلة الشائعة، وكل ما عليك فعله هو غمس قطعة من القطن في زيت الزيتون وفركها فوق السحّاب، وتركها لدقيقة قبل فتحه أو غلقه.

إذا علق سحّاب قطعة ملابس عليك فركه بقطنة عليها زيت زيتون وتركه دقيقة قبل فتحه أو غلقه (شترستوك)

تلميع الفولاذ المقاوم للصدأ

تبدو أجهزة المطبخ الحديث المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، بما في ذلك المغسلة، مريحة للغاية، ولكن سرعان ما تفقد لمعانها الجذاب. فإلى جانب قدرته على تلميع المعدات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، يساعد زيت الزيتون على منع بهتانها وحمايتها من التآكل. وكل ما عليك فعله هو وضع قطرات من زيت الزيتون على قطعة قماش ناعمة وفرك سطح الجهاز باستخدامها.