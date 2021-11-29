بعض الملابس التي تكلفنا مبالغ كبيرة قد تفقد بريقها بسبب عدم الاعتناء ببعض التفاصيل الصغيرة التي تضمن الحصول على إطلالة أنيقة.

لا يعتمد المظهر الأنيق على ارتداء ملابس باهظة الثمن، بل على تناسق الألوان واختيار المقاسات المناسبة وعدم المبالغة في إضافة الإكسسوارات.

ويقول موقع "خنيال" (genial) الإسباني -في تقرير له- إن بعض الملابس التي تكلفنا مبالغ كبيرة قد تفقد بريقها بسبب عدم الاعتناء ببعض التفاصيل الصغيرة التي تضمن الحصول على إطلالة أنيقة.

اختيار الألوان ليس أمرا سهلا بل يحتاج إلى بعض التأني للوصول إلى التناسق المطلوب (مواقع التواصل)

1. اختيار الألوان بعناية

لا يعد اختيار الألوان أمرا سهلا، بل يحتاج إلى بعض التأني للوصول إلى التناسق المطلوب. يمكنكِ اختيار مجموعة من درجات ألوان الباستيل، أو اختيار لون واحد لكامل الإطلالة، أو اللجوء إلى الطريقة التقليدية وهي المزج بين اللونين الأسود والأبيض.

تعطي الملابس الأحادية اللون مظهرا أنيقا، وتجعل الناس يعتقدون أن لديك ما يكفي من المال لشراء ملابس ذات لون موحد.

الملابس الأحادية اللون تعطي مظهرا أنيقا (شترستوك)

2. حيلة القميص الأبيض

يجب ألا تخلو خزانتكِ من قميص أبيض، لأنه أنيق ومتعدد الاستخدامات. من الممكن دمج القميص الأبيض مع عدد لا حصر له من الملابس والإطلالات، وهو يضفي دائما لمسة من الأناقة في مختلف المناسبات.

يمكن دمج القميص الأبيض مع عدد لا حصر له من الملابس للخروج بإطلالات أنيقة (شترستوك)

3. الإطلالة البسيطة

اكتسبت الإطلالات البسيطة زخما كبيرا في عالم الموضة في الآونة الأخيرة، وأثبتت أنه لا داعي للمبالغة في ارتداء الملابس والإكسسوارات للظهور بشكل أنيق.

الجينز من الملابس المريحة ويمكن دمجه مع أنماط مختلفة من الأحذية والبلوزات (شترستوك)

4. عدم التقيد بالجينز

يعتبر الجينز من الملابس المريحة للغاية، ويمكن دمجه مع أنماط مختلفة من الأحذية والبلوزات، لكن ارتداءه يوميا ليس خيارا جيدا. من الأفضل تجربة أنواع أخرى من البنطلونات، خاصة المصنوعة من القماش، لأنها تضفي على مظهرك لمسة رائعة.

تعديل مقاس ملابسك عند الخياط بعد شراء القطعة سيجعلك تبدين رائعة (بيكسلز)

5. الاعتناء بالمقاسات

من السمات الرئيسية لتصاميم الأزياء الراقية: صنع ملابس ذات مقاسات دقيقة للغاية. لكن للحصول على القطعة المناسبة، ليس من الضروري شراء ملابس باهظة الثمن، إذ يمكن تعديل المقاس عند الخياط بعد شراء القطعة، وهو ما سيجعلك تبدين رائعة.

وضع البلوزة أو القميص داخل البنطلون يمنح إطلالتكِ مظهرا أنيقا (شترستوك)

6. وضع القميص تحت التنورة أو السروال

يضفي وضع البلوزة أو القميص داخل التنورة أو البنطلون مظهرا أنيقا على إطلالتكِ، ويجعل الملابس تبدو رائعة وثمينة.

7. لا تنسي حقيبة اليد الصغيرة

تعتقد كثيرات أن حقائب اليد مخصصة للحفلات فقط، لكن الواقع أن حقيبة اليد الصغيرة أصبحت من العناصر الضرورية لإضفاء المزيد من الأناقة على إطلالتكِ.

ارتداء معطف أنيق يجعل ملابسك أجمل وأثمن (الجزيرة)

8. المعطف يحدث فرقا كبيرا

في بعض الأحيان، نشعر أننا بحاجة إلى إضافة شيء ما للحصول على إطلالة أفضل. كل ما عليك فعله، هو أن تلبسي معطفا أنيقا، وسوف تبدو الملابس أجمل وأثمن.

نظافة الحذاء أمر ضروري لإطلالة رائعة (الألمانية)

9. نظافة الحذاء

بغض النظر عن النوعية التي تحبذينها، تذكري أن نظافة الحذاء أمر ضروري لإطلالة رائعة. وبالإضافة إلى الحذاء، يجب الانتباه إلى أن الملابس نظيفة ومكوية جيدا، والأزرار مكتملة، لتبدو إطلالتك خالية من العيوب.