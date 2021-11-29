تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
مرأة

9 تفاصيل صغيرة تمنح ملابسك إطلالة أنيقة

بعض الملابس التي تكلفنا مبالغ كبيرة قد تفقد بريقها بسبب عدم الاعتناء ببعض التفاصيل الصغيرة التي تضمن الحصول على إطلالة أنيقة.

الانتباه إلى أن الملابس نظيفة ومكوية جيدا والأزرار مكتملة، يجعل إطلالتك أنيقة وخالية من الأخطاء (غيتي)
29/11/2021

لا يعتمد المظهر الأنيق على ارتداء ملابس باهظة الثمن، بل على تناسق الألوان واختيار المقاسات المناسبة وعدم المبالغة في إضافة الإكسسوارات.

ويقول موقع "خنيال" (genial) الإسباني -في تقرير له- إن بعض الملابس التي تكلفنا مبالغ كبيرة قد تفقد بريقها بسبب عدم الاعتناء ببعض التفاصيل الصغيرة التي تضمن الحصول على إطلالة أنيقة.

كيف تتوقفين عن شراء الملابس لمدة عام؟اختيار الألوان ليس أمرا سهلا بل يحتاج إلى بعض التأني للوصول إلى التناسق المطلوب (مواقع التواصل)

1. اختيار الألوان بعناية

لا يعد اختيار الألوان أمرا سهلا، بل يحتاج إلى بعض التأني للوصول إلى التناسق المطلوب. يمكنكِ اختيار مجموعة من درجات ألوان الباستيل، أو اختيار لون واحد لكامل الإطلالة، أو اللجوء إلى الطريقة التقليدية وهي المزج بين اللونين الأسود والأبيض.

تعطي الملابس الأحادية اللون مظهرا أنيقا، وتجعل الناس يعتقدون أن لديك ما يكفي من المال لشراء ملابس ذات لون موحد.

الملابس الأحادية اللون تعطي مظهرا أنيقا (شترستوك)

2. حيلة القميص الأبيض

يجب ألا تخلو خزانتكِ من قميص أبيض، لأنه أنيق ومتعدد الاستخدامات. من الممكن دمج القميص الأبيض مع عدد لا حصر له من الملابس والإطلالات، وهو يضفي دائما لمسة من الأناقة في مختلف المناسبات.

يمكن دمج القميص الأبيض مع عدد لا حصر له من الملابس للخروج بإطلالات أنيقة (شترستوك)

3. الإطلالة البسيطة

اكتسبت الإطلالات البسيطة زخما كبيرا في عالم الموضة في الآونة الأخيرة، وأثبتت أنه لا داعي للمبالغة في ارتداء الملابس والإكسسوارات للظهور بشكل أنيق.

1268384791 Category ShutterStock, Shutter Stock, Beauty/Fashion, Objects File Type jpg Picture Size 3696 x 2777 Description Stack of clothing jeans sweaters on a white background isolation Keywords ShutterStock, Shutter Stock, basket, stack, attire, pants, pile, cotton, apparel, space, stripes, outfit, white, casual, garment, sweater, wardrobe, housework, group, shopping, textile, collection, light, background, fabric, clothing, detail, folded, colorful, cloth, full, denim, color, line, pattern, winter, jeans, retail, laundry, design, heap, dirty, business, texture, trousers, store, clean, clothes, shirt, blue, material, fashionالجينز من الملابس المريحة ويمكن دمجه مع أنماط مختلفة من الأحذية والبلوزات (شترستوك)

4. عدم التقيد بالجينز

يعتبر الجينز من الملابس المريحة للغاية، ويمكن دمجه مع أنماط مختلفة من الأحذية والبلوزات، لكن ارتداءه يوميا ليس خيارا جيدا. من الأفضل تجربة أنواع أخرى من البنطلونات، خاصة المصنوعة من القماش، لأنها تضفي على مظهرك لمسة رائعة.

تعديل مقاس ملابسك عند الخياط بعد شراء القطعة سيجعلك تبدين رائعة (بيكسلز)

5. الاعتناء بالمقاسات

من السمات الرئيسية لتصاميم الأزياء الراقية: صنع ملابس ذات مقاسات دقيقة للغاية. لكن للحصول على القطعة المناسبة، ليس من الضروري شراء ملابس باهظة الثمن، إذ يمكن تعديل المقاس عند الخياط بعد شراء القطعة، وهو ما سيجعلك تبدين رائعة.

وضع البلوزة أو القميص داخل البنطلون يمنح إطلالتكِ مظهرا أنيقا (شترستوك)

6. وضع القميص تحت التنورة أو السروال

يضفي وضع البلوزة أو القميص داخل التنورة أو البنطلون مظهرا أنيقا على إطلالتكِ، ويجعل الملابس تبدو رائعة وثمينة.

7. لا تنسي حقيبة اليد الصغيرة

تعتقد كثيرات أن حقائب اليد مخصصة للحفلات فقط، لكن الواقع أن حقيبة اليد الصغيرة أصبحت من العناصر الضرورية لإضفاء المزيد من الأناقة على إطلالتكِ.

كيف تتوقفين عن شراء الملابس لمدة عام؟ارتداء معطف أنيق يجعل ملابسك أجمل وأثمن (الجزيرة)

8. المعطف يحدث فرقا كبيرا

في بعض الأحيان، نشعر أننا بحاجة إلى إضافة شيء ما للحصول على إطلالة أفضل. كل ما عليك فعله، هو أن تلبسي معطفا أنيقا، وسوف تبدو الملابس أجمل وأثمن.

ينبغي تغيير الحذاء بانتظام، مع مراعاة ارتداء أحذية ذات كعوب مختلفة للتحميل على الأقدام بشكل متغير، ومن ثم تقوية بنيتها. (النشر مجاني لعملاء وكالة الأنباء الألمانية “dpa”. لا يجوز استخدام الصورة إلا مع النص المذكور وبشرط الإشارة إلى مصدرها.) عدسة: dpa صور: Christin Klose/dpa-tmn/dpa Credit: Christin Klose / dpa-tmn / Christin Klose/dpa-tmn/dpaنظافة الحذاء أمر ضروري لإطلالة رائعة (الألمانية)

9. نظافة الحذاء

بغض النظر عن النوعية التي تحبذينها، تذكري أن نظافة الحذاء أمر ضروري لإطلالة رائعة. وبالإضافة إلى الحذاء، يجب الانتباه إلى أن الملابس نظيفة ومكوية جيدا، والأزرار مكتملة، لتبدو إطلالتك خالية من العيوب.

المصدر : خنيال

حول هذه القصة

المزيد من مرأة
الأكثر قراءة