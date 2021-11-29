الملابس التي نرتديها يجب ألا تكون فقط جميلة ومريحة بل ينبغي أن تكون آمنة أيضا، وفيما يأتي قائمة بما عليك تجنب شرائه وما عليك توخي الحذر عند ارتدائه.
9 تفاصيل صغيرة تمنح ملابسك إطلالة أنيقة
بعض الملابس التي تكلفنا مبالغ كبيرة قد تفقد بريقها بسبب عدم الاعتناء ببعض التفاصيل الصغيرة التي تضمن الحصول على إطلالة أنيقة.
لا يعتمد المظهر الأنيق على ارتداء ملابس باهظة الثمن، بل على تناسق الألوان واختيار المقاسات المناسبة وعدم المبالغة في إضافة الإكسسوارات.
ويقول موقع "خنيال" (genial) الإسباني -في تقرير له- إن بعض الملابس التي تكلفنا مبالغ كبيرة قد تفقد بريقها بسبب عدم الاعتناء ببعض التفاصيل الصغيرة التي تضمن الحصول على إطلالة أنيقة.
1. اختيار الألوان بعناية
لا يعد اختيار الألوان أمرا سهلا، بل يحتاج إلى بعض التأني للوصول إلى التناسق المطلوب. يمكنكِ اختيار مجموعة من درجات ألوان الباستيل، أو اختيار لون واحد لكامل الإطلالة، أو اللجوء إلى الطريقة التقليدية وهي المزج بين اللونين الأسود والأبيض.
تعطي الملابس الأحادية اللون مظهرا أنيقا، وتجعل الناس يعتقدون أن لديك ما يكفي من المال لشراء ملابس ذات لون موحد.
2. حيلة القميص الأبيض
يجب ألا تخلو خزانتكِ من قميص أبيض، لأنه أنيق ومتعدد الاستخدامات. من الممكن دمج القميص الأبيض مع عدد لا حصر له من الملابس والإطلالات، وهو يضفي دائما لمسة من الأناقة في مختلف المناسبات.
3. الإطلالة البسيطة
اكتسبت الإطلالات البسيطة زخما كبيرا في عالم الموضة في الآونة الأخيرة، وأثبتت أنه لا داعي للمبالغة في ارتداء الملابس والإكسسوارات للظهور بشكل أنيق.
4. عدم التقيد بالجينز
يعتبر الجينز من الملابس المريحة للغاية، ويمكن دمجه مع أنماط مختلفة من الأحذية والبلوزات، لكن ارتداءه يوميا ليس خيارا جيدا. من الأفضل تجربة أنواع أخرى من البنطلونات، خاصة المصنوعة من القماش، لأنها تضفي على مظهرك لمسة رائعة.
5. الاعتناء بالمقاسات
من السمات الرئيسية لتصاميم الأزياء الراقية: صنع ملابس ذات مقاسات دقيقة للغاية. لكن للحصول على القطعة المناسبة، ليس من الضروري شراء ملابس باهظة الثمن، إذ يمكن تعديل المقاس عند الخياط بعد شراء القطعة، وهو ما سيجعلك تبدين رائعة.
6. وضع القميص تحت التنورة أو السروال
يضفي وضع البلوزة أو القميص داخل التنورة أو البنطلون مظهرا أنيقا على إطلالتكِ، ويجعل الملابس تبدو رائعة وثمينة.
7. لا تنسي حقيبة اليد الصغيرة
تعتقد كثيرات أن حقائب اليد مخصصة للحفلات فقط، لكن الواقع أن حقيبة اليد الصغيرة أصبحت من العناصر الضرورية لإضفاء المزيد من الأناقة على إطلالتكِ.
8. المعطف يحدث فرقا كبيرا
في بعض الأحيان، نشعر أننا بحاجة إلى إضافة شيء ما للحصول على إطلالة أفضل. كل ما عليك فعله، هو أن تلبسي معطفا أنيقا، وسوف تبدو الملابس أجمل وأثمن.
9. نظافة الحذاء
بغض النظر عن النوعية التي تحبذينها، تذكري أن نظافة الحذاء أمر ضروري لإطلالة رائعة. وبالإضافة إلى الحذاء، يجب الانتباه إلى أن الملابس نظيفة ومكوية جيدا، والأزرار مكتملة، لتبدو إطلالتك خالية من العيوب.