يساعد البوتاسيوم على تحقيق توازن السوائل في الجسم، وقد يؤدي النقص فيه إلى تفاقم تورم الساقين أثناء الحمل.

يعد تورم الأطراف السفلية أثناء فترة الحمل من المشاكل الصحية الشائعة لدى النساء، والتي يمكن تخفيفها ببعض الخطوات البسيطة واتباع نظام غذائي صحي.

في تقرير نشرته مجلة "إيريس ماما" (eresmama) الإسبانية، تقول الكاتبة ماريا هيرنانديز إن أحد الأسباب الرئيسية لوذمة الساقين والقدمين أثناء الحمل هو توسع الرحم بسبب زيادة حجم الطفل، ويشكل ذلك ضغطا على أوردة الحوض والوريد الأجوف السفلي، ويؤدي إلى إبطاء تدفق الدم من الأطراف السفلية إلى القلب وتراكم السوائل في الأنسجة تحت الجلدية.

أحد الأسباب الرئيسية لوذمة الساقين والقدمين أثناء الحمل توسع الرحم بسبب زيادة حجم الطفل (شترستوك)

عوامل مسببة لوذمة الأطراف السفلية

هناك عوامل أخرى مسببة لوذمة الأطراف السفلية، ومنها:

عدم شرب كميات كافية من السوائل.

الوقوف لفترات طويلة.

الإفراط في تناول الكافيين.

الاضطرابات الغذائية.

نصائح وعلاجات منزلية

يسبب تورم الساقين عند الحوامل آلاما وتيبسا في الكاحلين وصعوبات في المشي. وللحد من هذه المشاكل، إليك هذه النصائح والعلاجات المنزلية.

أثناء الحمل يجب تقليل كمية الملح في الطعام، لأن الصوديوم يسبب احتباس السوائل (شترستوك)

1. الحد من تناول الصوديوم

لتقليل تورم الساقين أثناء الحمل، من المهم جدا تقليل كمية الملح في الطعام، لأن الصوديوم يسبب احتباس السوائل. وتوصي جمعية الحمل الأميركية بتجنب الأطعمة المصنعة والمعلبة، وعدم إضافة الملح عند تناول الطعام، وتعويضه ببعض الأعشاب مثل الزعتر أو إكليل الجبل.

2. الحد من تناول الكافيين

لا يعدّ الكافيين في حد ذاته مضرا للمرأة حامل، إلا أن الإفراط في استهلاكه له عواقب صحية، ومنها تورم الساقين، حيث يحفز إدرار البول ويولّد الحاجة إلى الاحتفاظ بالسوائل.

الإفراط باستهلاك الكافيين له عواقب صحية، ومنها تورم الساقين (شترستوك)

3. تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

يساعد البوتاسيوم على تحقيق توازن السوائل في الجسم، وقد يؤدي نقصه إلى تفاقم تورم الساقين أثناء الحمل. وهذه أبرز الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم التي يُنصح بإدراجها في النظام الغذائي:

السبانخ.

الموز.

البطاطا الحلوة مع القشر.

البطاطا العادية بالقشر.

الزبادي.

العدس.

السبانخ من أبرز الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والتي يُنصح بإدراجها في النظام الغذائي للحامل (شترستوك)

4. شرب كميات كافية من السوائل

عندما لا يحصل الجسم على ما يحتاجه من السوائل، فإنه يميل إلى الاحتفاظ بجزء منها لتعويض النقص. لذلك، يساعد شرب الماء بكميات كافية على تخفيف تورم الساقين، ويُنصح بتناول 1.5 لتر من السوائل يوميا لتعزيز عمل الكلى والتخلص من السموم عن طريق البول.

شرب الماء يساعد على تخفيف تورم الساقين، ويُنصح بتناول الحامل 1.5 لتر من السوائل يوميا (شترستوك)

5. ارتداء ملابس مريحة

قد يؤدي ارتداء الملابس الضيقة عند الخصر والمعصمين والكاحلين إلى تفاقم التورم، لأن هذه الملابس تحد من تدفق الدم عبر الأوردة الكبيرة. لهذا السبب، يُنصح خلال فترة الحمل بارتداء ملابس مريحة وفضفاضة.

6. رفع القدمين إلى أعلى

يعيق الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة تدفق الدم بالشكل الأمثل، ويساعد رفع القدمين إلى أعلى لبعض الوقت -خاصة في آخر اليوم- على التخلص من السوائل المحتجزة في الجسم.

7. ارتداء الجوارب الضاغطة

تعتبر الجوارب الضاغطة من العلاجات المفيدة لتورم الساقين أثناء الحمل. تضغط هذه الجوارب برفق على الأطراف السفلية، من القدمين إلى أعلى، مما يساعد على تحسين الدورة الدموية.

وقد خلصت بعض الدراسات إلى أن العلاج باستخدام الجوارب الضاغطة يساعد على الوقاية من وذمة الساقين.

ارتداء الملابس الضيقة عند الخصر والمعصمين والكاحلين يؤدي إلى تفاقم التورم خلال فترة الحمل (شترستوك)

8. المشي بانتظام

يمكن أن يساعد المشي لبضع دقائق يوميا على تخفيف تورم الساقين أثناء الحمل. ويعدّ المشي أحد أفضل التمارين الرياضية الموصى بها خلال فترة الحمل، ويُنصح باختيار الأحذية المريحة والملائمة لتجنب مشاكل الظهر والحد من التورم.

9. تعديل وضع النوم

يوصى برفع الجزء السفلي من السرير -عند مستوى القدمين- إلى الأعلى قليلا، ويمكن أيضا وضع وسائد تحت القدمين.

10. أخذ حمام بارد

يساعد الاستحمام ووضع القدمين في الماء البارد على تنشيط الدورة الدموية، ويُنصح أيضا بوضع الكريمات الباردة وتدليك الكاحلين والفخذين بشكل دائري.