بيروت- تعتبر منطقة الجلوس الترفيهية في المطبخ أحد الأماكن المركزية في المطبخ، وهي من الأماكن الذي يهتم بها المتخصصون في مجال التصميم والديكور، وتعد من أفضل الطرق التي تساعد في إعادة تشكيل المطبخ وجعله أكثر راحة وحداثة.

ويشكل المطبخ أهمية خاصة للمرأة لأنها تقضي فيه معظم اليوم، لذلك تحاول جعله عمليا وأكثر مرونة لتلبية كل طلباتها، وركن الطعام أو القهوة في المطبخ من أهم اللمسات الأكثر حداثة، وهو حل عصري ومرن للمطابخ الصغيرة، كما أنه يجمع الأسرة لتناول الوجبات السريعة مما يجعل باقي المنزل أنظف.

وتقول مصممة الديكور رانيا الكوش إن تثبيت "جزيرة" (طاولة متعددة الوظائف وسط المطبخ لتسهيل نقلها في إطار "مثلث العمل"، والذي يضم الثلاجة، مجلى الصحون، ومكان الطهي) في وسط المطبخ، وإضافة هذه الجلسة الخاصة المفتوحة يجعل المطبخ من الأماكن القابلة لقضاء المزيد من الوقت مع العائلة.

تصميم يتوسط المطبخ ولا يأخذ مساحة كبيرة والإضاءة مناسبة مع لون الرخام الأسود لسطح الطاولة (بيكسلز)

كما تساعد على إضافة بعض الوظائف المتعددة التي تجعل من المطبخ مكانا متعدد الاستخدامات، حيث يتم استخدامه لتناول الطعام أو كأسطح عمل أو في إنهاء بعض الأعمال أو استقبال الأصدقاء المقربين لتناول فنجان من القهوة في جو حميم دون التقيد بالرسميات.

ويعطي هذا المكان للمطبخ شكلا مميزا وديكورا مثاليا ويناسب المساحات الصغيرة والكبيرة، كما يعطي الشعور بالدفء ويزيد من الجو العائلي والألفة بين أفراد الأسرة؛ حيث يمكن تناول الوجبات السريعة، بينما تحضر الأم الطعام أو تقوم بتنظيف الأطباق، إضافة لتميزه بأشكال جذابة ومتوفر في العديد من الخامات التي تناسب التصميمات الحديثة والكلاسيكية.

ما أهم تصميمات طاولة المطبخ؟

وتكمل مصممة الديكور رانيا شرحها بأن هنالك أشكالا متنوعة وأنيقة، منها تصميمات خشبية أو رخام أو مزيج ما بين الخشب والرخام. ويجب الحرص على اختيارها بألوان مختلفة تتلاءم مع المطابخ العصرية، ومنها الألوان الهادئة الكلاسيكية والمحايدة.

تصميم يحتاج لمطبخ كبير لأنه يحتوي على جزء من المقاعد المريحة ومنطقة لتحضير الطعام (بيكسلز)

تصميم منطقة جلوس وسطية

إذا كان المطبخ كبيرا أو متوسط الحجم، فهنالك مساحة لتصميم هذه الزاوية على حرف "إل" (L) وهذا يجعل من السهل إضافة باقي التصميم وسط المساحة.

زاوية فطور عائلية

كثيرا من الأشخاص يرغبون باستغلال هذه الزاوية لتناول الفطور، فوضع ما يسمى "بار مطبخ" -وهو مساحة خارجية للمطبخ تجعله مفتوح على باقي المنزل وقد يشمل مقاعد بتصميم بسيط)- إنما يحتوي على جانب مرتفع وجانب آخر منخفض قليلا، والجانب المرتفع يحتوي على رخام الغرانيت لإضافة لمسة ساحرة لديكور المطبخ.

وفي الأسفل تحتوي على رفوف لترتيب أدوات الطهي، أما الجانب المنخفض فهو يحتوي على كنب بحرف "إل" (L) بشكل بسيط ومضاف إليه طاولة خشبية أنيقة وعدد قليل من المقاعد. وحتى تستكمل اللمسات الديكورية المثيرة يمكن إضافة وسائد بنفس لون القماش المستخدم في المقاعد.

البساطة عنوان الجمال، وبعض التصاميم البسيطة تكون عملية وجميلة وغير مكلفة (بيكسلز)

تصميم بسيط ومميز لجلسة المطبخ

البساطة دائما هي عنوان للجمال. وهذا التصميم يعبر عن هذه القاعدة. فهذا التصميم يتوسط المطبخ ولا يأخذ مساحة كبيرة. الإضاءة مناسبة جدا مع لون الرخام الأسود لسطح الطاولة، ولاستكمال الديكور يمكن إضافة بعض الإكسسوارات مثل أصص النباتات الملونة.

ديكورات مدمجة وتصميم هندسي

وهو متميز عن باقي التصميمات، وذلك بإضافة الأنماط الهندسية، فهو حقا فكرة دمج ديكورات المطبخ مع الأنماط الهندسية، فيصبح المكان قطعة فريدة من نوعها. وإذا تم دهنه باللون الأسود فسيخطف الأنظار ويفضل إضافة قطعة من الغرانيت عليه.

هذا التصميم يتوسط المطبخ ولا يأخذ مساحة كبيرة (بيكسلز)

تصميم منطقة جلوس في مساحة واسعة

هذا التصميم يحتاج إلى مطبخ كبير جدا. لأنه ضخم ويحتوي على جزء من المقاعد المريحة ومنطقة لتحضير الطعام. وقد يتم استخدام تنجيد الجلد الأبيض للمقاعد لإضافة لمسة عصرية وأنيقة لديكور المطبخ. ويعتبر من التصميمات الفاخرة للغاية التي تكلف الكثير من المال لتنفيذه.

تصميمات خشبية وبسيطة

تصميم عملي وجميل وغير مكلف ويتميز باللون الخشبي. ومع وجود رخام الغرانيت الأسود الذي يعطي المظهر الفاخر لديكور المطبخ. كما أن هذا المكان يحتوي على خزائن ورفوف جانبية صغيرة تساعد في تنظيم المطبخ، وأدراج لترتيب الملاعق والأدوات الصغيرة.

ديكورات مغلقة

وهو مظهر فريد من نوعه ويعطي الدفء مع إضافة إضاءة بشكل جيد، والتصميم يكون مغلق من كل الجوانب لكنه ليس عمليا وغير مفيد أحيانا لكنه مختلف.

التصميم المغلق من كل الجوانب أنيق لكنه ليس عمليا وغير مفيد في التخزين (بيكسلز)

نصائح مفيدة لاختيار مطبخك العصري

بعد التعرف على أشكال متنوعة لجلسات المطبخ المتعددة الوظائف والتي تضيف لمسة متألقة لديكور مطبخك، لا بد من الحصول على بعض النصائح الضرورية والتي تقدمها مصممة الديكور رانيا الكوش:

توزيع إضاءة المطبخ بقدر الإمكان في كل أنحائه مع الحفاظ على كون الجلسة هي مركز الإضاءة لتتمكني من إنجاز مهماتك وأنت تجلسين هنالك. تذكري أنه يمكنك الاستغناء عن طاولة الطعام، إذا تم إخلاء مساحة هذا الركن من الأغراض غير الضرورية، وإضافة شراشف عند تناول الطعام. إذا كانت مساحة المطبخ صغيرة للغاية، يمكنك اختيار أشكال مرتفعة عن الأرضية، لأنها تعكس لمسة أنيقة للديكور، ويمكن اختيار كراسي بأرجل رفيعة بحيث لا تشغل حيزا بصريا. يمكن اختيار تصاميم كراسي متميزة لتكمل الديكور الرائع للمطبخ، مع الحرص على تزيين الجلسة بالأكواب وأدوات المطبخ الملونة وأيضا الأزهار الملونة. إذا كان لا يوجد عامود خرساني في المطبخ وكانت مساحة المطبخ صغيرة للغاية، فيجب عدم إضافة ركن ثابت، واختيار أثاث للجلسة غير ثابت، لإضافة مساحة من الفضاء تمنح الشعور بالراحة والهدوء. إذا كانت مساحة المطبخ متوسطة أو كبيرة، يمكن الاستفادة من وجود العامود الخرساني وربما وضع بعض الرفوف عليه لوضع أغراض المنزل مع المزهريات وبعض الديكورات لتزيين المطبخ. ذلك أن العامود الخرساني يشكل عائقا في التصاميم الداخلية المختلفة للديكورات، ويعتبر من الأمور المزعجة خاصة في المساحات الصغيرة، لأنها تتواجد بمنتصف المنزل ولا يمكن إزالتها إلا بحيل ديكورية.

هذا تصميم فريد وإذا تم دهنه باللون الأسود فسيخطف الأنظار ويفضل إضافة قطعة من الغرانيت (بيكسلز)