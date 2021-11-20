يساعد تدليك فروة الرأس بانتظام على إطالة الشعر، لأنه يعزز الدورة الدموية ويساهم في وصول الأكسجين إلى فروة الرأس.

تنتشر العديد من الوصفات والمنتجات الصناعية للعناية بالشعر وتعزيز نموه، لكن الكثير منها قد لا يكون مفيدا للحصول على الشعر الذي تحلمين به.

وتستعرض مجلة "ما ميزون ما سانتي" (mamaisonmasante) الفرنسية بعض الطرق الطبيعية الآمنة التي تساعد على إطالة الشعر والحفاظ على سلامته، تعرفي عليها:

النوم على وسادة من الحرير

من الأفضل النوم على وسادة من الحرير أو الساتان بدلا من الوسادة القطنية. فعلى عكس القطن، يمنع الحرير والساتان خصلات الشعر من الاحتكاك ببعضها خلال الليل، ويكون الشعر عند الاستيقاظ أقل تقصّفا وتشابكا.

وسادة الحرير أو الساتان تمنع خصلات الشعر من الاحتكاك ببعضها ويكون الشعر عند الاستيقاظ أقل تقصّفا وتشابكا (غيتي)

النظام الغذائي الصحي

من الضروري الاهتمام بالنظام الغذائي للحصول على شعر طويل وجميل. لتعزيز نمو الشعر، يُنصح بتناول الأطعمة الغنية بالحديد والزنك والبروتينات والفيتامينات والأحماض الدهنية.

توجد هذه العناصر الغذائية بشكل رئيسي في اللحوم الحمراء والمأكولات البحرية والخضروات الخضراء والبيض والأسماك الزيتية والبذور الزيتية.

الزنجبيل

يساعد الزنجبيل على نمو الشعر بفضل خصائصه المنشّطة، حيث يزيد من تدفق الدم ووصول الأكسجين إلى فروة الرأس.

خذي 20 غراما من الزنجبيل الطازج وقطعيه إلى قطع صغيرة، ثم ضعيه في مصفاة الشاي واتركيه يغلي في الماء. بعد أن يبرد المزيج تماما، ضعي المستخلص في زجاجة ورشي منه على فروة الرأس يوميا لمدة 3 أسابيع.

الزنجبيل يساعد على نمو الشعر إذ يزيد تدفق الدم ووصول الأكسجين إلى فروة الرأس (غيتي)

زيت الخروع

زيت الخروع غني بفيتامين "إي" (E) الذي يحفز نمو الشعر، كما يساهم هذا الزيت في تعزيز طول الشعر عبر ترطيبه وتغذيته.

يُنصح بخلط زيت الخروع بزيت نباتي آخر نظرا لطبيعته اللزجة، مثل زيت الزيتون أو زيت الأرغان.

امزجي ملعقة كبيرة من زيت الخروع مع 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون أو زيت الأرغان، وضعي الخليط على فروة الرأس وقومي بالتدليك بلطف لبضع دقائق. اتركي القناع لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل غسل الشعر بالشامبو مرة أو مرتين لإزالة كل بقايا الزيت.

خليط حليب جوز الهند والخروع يرطب الشعر الجاف ويعزز نموه (غيتي)

حليب جوز الهند

يُعرف حليب جوز الهند بخصائصه الوقائية، وهو مفيد جدا في إصلاح الشعر التالف والهش والمتقصّف. ويُنصح باستخدام جوز الهند أيضا لأنه مفيد في إعادة ترطيب الشعر المائل إلى الجفاف وتعزيز نموه.

اخلطي حليب جوز الهند مع 3 ملاعق كبيرة من زيت الخروع، ثم ضعي القناع على الشعر، واتركيه لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل غسله.

البيض يساعد على تغذية الشعر بعمق وتسريع نموه من خلال زيادة التمثيل الغذائي (غيتي)

البيض

يُعد البيض من الأغذية الغنية بالبروتينات، ويساعد على تغذية الشعر بعمق وتسريع نموه من خلال زيادة التمثيل الغذائي الخلوي.

اخلطي بيضة مع ملعقة كبيرة من زيت الخروع وملعقة كبيرة من العسل، ثم ضعي المزيج على الشعر من الجذور إلى الأطراف. اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بالماء البارد.

استخدام منشفة من الألياف الدقيقة

تسبب المناشف المصنوعة من ألياف النسيج ضررا كبيرا للشعر، وتؤدي إلى تقصفه، على عكس المناشف المصنوعة من الألياف الدقيقة التي تتميز بنعومتها وتساعد في الحفاظ على سلامة الشعر.

استخدام المشط المناسب

من المهم استخدام المشط المناسب لنوع شعرك، ويعتبر المشط الخشبي مثاليا للشعر المجعد، ومن الأفضل للشعر الأملس استخدام مشط عريض مربع.

تدليك فروة الرأس بانتظام يساعد على إطالة الشعر (غيتي)

تدليك فروة الرأس

يساعد تدليك فروة الرأس بانتظام على إطالة الشعر، لأنه يعزز الدورة الدموية ويساهم في وصول الأكسجين إلى فروة الرأس.