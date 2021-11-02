آنيا هندمارش والتي تتمتع بتأثير كبير في عالم الموضة تقول إن أخذ الوقت في غسل شعركِ قبل بدء يوم جديد، يشبه التعرض لنسمة من الهواء النقي. فالعناية الشخصية أمر مهم، وليس مجرد ترف.

زادت أهمية العناية بنظافة الشعر خلال السنوات الأخيرة، وهو ما ركزت عليه الشركات المصنعة لترويج منتجاتها. وكانت فترة الحجر الصحي فرصة لكثيرات من أجل تجربة أنواع شامبو وبلسم جديدة، وتغيير لون الشعر، واختيار مظهر أكثر أريحية بسبب تقلص مساحة التواصل مع الآخرين.

وتقول صحيفة "الكونفدنسيال" (elconfidencial) الإسبانية في تقرير لها، إن عددا من الخبراء ينصحون بغسل الشعر بشكل منتظم، ويؤكدون أن هذه العادة اليومية البسيطة تساعدك على تحسين المزاج والشعور بالراحة والانتعاش.

جورج نورثوود: غيّرت العناية بالشعر الطريقة التي ننظر بها إلى الشامبو والبلسم (غيتي- تعبيرية)

أهمية العناية بالشعر

يسلط جورج نورثوود، مصفف شعر ميغان ماركل زوجة الأمير هاري دوق ساسيكس، في مقال بصحيفة "الغارديان" الضوء على الأهمية الكبيرة التي اكتسبها الشَّعر في الأشهر الأخيرة، خاصة في المملكة المتحدة، قائلا "لقد غيّرت العناية بالشعر الطريقة التي ننظر بها إلى الشامبو والبلسم. أطلقنا على أحد منتجاتنا اسم كريم مرطب لأننا أصبحنا نستخدم نفس مصطلحات العناية بالبشرة عندما يتعلق الأمر بالعناية بالشعر أيضا".

وتعتبر آنيا هندمارش (53 عاما)، من أبرز الشخصيات العامة التي تروج لأهمية العناية بالشعر في المملكة المتحدة، وهي سيدة أعمال تتمتع بتأثير كبير في عالم الموضة، وألّفت مؤخرا كتابا تستعرض فيه أفضل الطرق والعادات اليومية التي تجعلها تشعر بالرفاهية، وتقول "إذا كنتِ تشعرين بالضيق، اغسلي شعركِ".

"إذا كنتِ تشعرين بالضيق، اغسلي شعركِ".. هذه نصيحة الخبراء (شترستوك)

مواجهة أعباء اليوم

تؤكد هندمارش أن "التقشير الجيد لفروة الرأس بالشامبو يساعدني في الشعور بالراحة ويمنحني مزيدا من الثقة بنفسي ويجعلني أكثر قدرة على مواجهة أعباء اليوم".

ويؤكد نورثوود مصفف شعر ميغان ماركل، أن أفضل الأفكار التي تخطر بذهنه تأتي دائما أثناء الاستحمام "بالنسبة لي، الاستحمام مثل التأمل: إنه بداية جديدة، ويوم آخر".

وتعتقد هندمارش أن هناك حاجة ملحة إلى استثمار الوقت والمال في رعاية الشعر لتحقيق أهدافنا الشخصية والمهنية، حيث إن الشعر هو الجزء الذي يلاحظه الآخرون أكثر من غيره، وقد يصبح أكثر بروزا وفقا لأسلوب حياتنا ولباسنا، وبالتالي فإن العناية الجيدة بالشعر والحفاظ عليه يعني أنكِ تعتنين جيدا بنفسك.

جيس كارتنر مورلي: طريقة غسل الشعر أكثر أهمية من طريقة تصفيفه (غيتي)

الراحة وتحسين المزاج

تضيف هندمارش أن "الكثير من النساء في سني يعملن بجد، ويشعرن في نفس الوقت أنه يجب عليهن القيام بالمزيد مثل أمهاتنا. في النهاية، نفعل الكثير من أجل الآخرين لدرجة أنه ليس لدينا الوقت أو الطاقة للاعتناء بأنفسنا، وعندها نبدأ بالانهيار".

لذلك، ترى خبيرة الموضة البريطانية أن "أخذ الوقت في غسل شعرك قبل بدء يوم جديد، بدلا من غسل فناجين وجبة الإفطار، يشبه التعرض إلى نسمة من الهواء النقي. يتعلق الأمر بأن تدرك أن العناية الشخصية أمر مهم، وليست مجرد ترف".

لكن هندمارش ليست أول من يصدر كتابا يشيد بفوائد غسل الشعر والعناية به بشكل منتظم وتأثير ذلك على راحتنا ومزاجنا. وتشير جيلي كوبر، الكاتبة الناجحة في مجال الخيال العلمي، إلى أن شخصياتها النسائية تميل إلى غسل الشعر عند الشعور بالارتباك أو الحاجة إلى التركيز على قضية ما.

وتقول خبيرة الشعر جيس كارتنر مورلي، في مقال لها بصحيفة الغارديان، "إن رائحة الشعر المغسول حديثا تحمل معها دائما أخبارا سارة، كما أن طريقة غسله أكثر أهمية من طريقة تصفيفه".