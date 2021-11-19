يظن الكثيرون أنه بمجرد حفظ الخبز في كيس بلاستيكي في المجمد (الفريزر) أصبح في مأمن تام من التعرض للتعفن أو تغير الرائحة والمذاق، لكن في الحقيقة أن جميع أنواع المخبوزات تلتقط الروائح من عبوات الطعام الملاصقة لها في المجمد، ومن ثم يتغير مذاق المخبوزات بكل أنواعها، فكيف تحفظين المخبوزات بصورة صحيحة ولأطول فترة صحية؟

سواء كانت المخبوزات والمعجنات مصنوعة منزليا أم تم شراؤها من المخابز، فإن طرق الحفظ لا ينبغي أن تكون عشوائية، ولا سيما أن المخبوزات المنزلية لا تحتوي على مواد حافظة، ومن ثم تتأثر صلاحيتها بعدة عوامل. ويقصد بالمخبوزات الخبز والكعك والفطائر والمعجنات.

إعداد الخبز

إذا كنتِ تستخدمين عددا محدودا من الأرغفة في الوجبة الواحدة، فلا داعي لوضع كمية الخبز كاملة في كيس واحد، إذ يمكن توزيع الأرغفة وتغليفها في أكياس متعددة، أو تقطيع الرغيف الواحد لعدة شرائح منفصلة تناسب استخدامك اليومي.

مدة التجميد

كم من الوقت تقومين بتجميد المخبوزات؟ الخطوة الأولى هي تحديد المدة التي تحتفظين فيها بالمخبوزات في المجمد. هذا هو المفتاح لتحديد ليس فقط صلاحية الخبز والحفاظ على مذاقه، ولكن كيفية تحضيره في الفريزر.

إذا كنت تعتزم حفظ الخبز لمدة تقل عن شهر، يجب تغليف المخبوزات بطبقة واحدة محكمة من البلاستيك المطاطي، أما إذا كنت تريدين إطالة مدة التخزين فمن الأفضل استخدام طريقة اللف المزدوج، لمنع احتراق الخبز داخل المجمد، أي احتراق الأطراف أو الطبقة الخارجية من الخبز نتيجة الانخفاض الشديد في درجة حرارة المجمد. بهذه الطريقة، لن يلتقط الخبز أي روائح غريبة أو حرق المجمد.

من الأفضل دائمًا تخزين المخبوزات في المجمد واستخدامها في مدة لا تزيد على 3 أشهر، للحفاظ على مذاقها وهشاشتها.

طريقة التغليف

الطريقة الأكثر شيوعًا هي لف الخبز المجمد من خلال استخدام طبقة من غلاف بلاستيكي محكم الإغلاق قدر الإمكان، لحماية الخبز من الهواء البارد في الفريزر.

يمكن استخدام مواد أخرى مثل أكياس التخزين الخاصة بالمجمد مثل أكياس السيليكون القابلة لإعادة الاستخدام. وابذلي قصارى جهدك للتخلص من الهواء الزائد حتى يظل طعم الخبز طازجا.

لا داعي لوضع كمية الخبز كاملة في كيس واحد، إذ يمكن توزيع الأرغفة وتغليفها في أكياس متعددة (بيكسلز)

الطبقة الثانية لمدة تخزين طويلة

إذا لم تخططي مسبقًا بدقة أو لم تكوني متأكدة من استخدام الخبز في غضون 30 يومًا، فيجب تغليفه بطبقة إضافية من الغلاف البلاستيكي، أو طبقة قوية من رقائق الألومنيوم، أو حاوية كبيرة آمنة للمجمد بغطاء محكم الإغلاق، أو أكياس سيليكون متعددة الاستخدام.

التجميد السريع

من أكثر الأخطاء شيوعا هو تجميد قطع المخبوزات متلاصقة في عبوة واحدة، وهو ما يعني خروجها من المجمد بعد أيام ككتلة واحدة يصعب فصلها، ومن ثم تتشوه القطع، ولا سيما قطع الكعك والدونات وغيرهما من المعجنات

لذلك، احرصي على وضع قطع المخبوزات بصورة منفصلة سواء في التغليف المنفرد أو بوضع "ورق الزبدة" بين الطبقات لفصلها في المجمد ومنع التصاقها.

من أكثر الأخطاء شيوعا هو تجميد قطع المخبوزات متلاصقة في عبوة واحدة (بيكسلز)

كيفية إخراج الخبز من المجمد

قد تبدو عملية تخزين الخبز سهلة وفعالة، ولكن قد تتعجلين في إذابة الخبز المجمد عند استخدامه، فتضطرين إلى استخدام الميكرويف.

بلا شك هو حل سحري أن تستخدمي الخبز بعد دقائق من استخراجه من المجمد، لكن في الحقيقة هذه الخطوة تتسبب في جفاف الخبز وصلابته وتغير قوامه ومن ثم مذاقه، لذلك من الأفضل أن تتركي الخبز المجمد في درجة حرارة الغرفة لمدة قد تتراوح بين 10 دقائق إلى ساعة، حسب نوع الخبز وصلابته.

ولكن تذكري أن الخبز الطازج لا يجب أن يترك في حرارة الغرفة لمدة تزيد على 3 أيام، تجنبا لتعرضه للتعفن والتلف.