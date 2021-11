يقبل الأطفال على استكشاف أنفسهم منذ الولادة، وتعد الأصابع أول جزء في أجسامهم يمكنهم التعرف عليه، لذلك فإن العديد من الأطفال يرتبطون بعادة مص الإبهام التي قد تمتد معهم لسنوات طويلة، ومن هنا تبدأ رحلة الأم مع تحذيرات الأهل والأصدقاء من هذه العادة التي يمكنها أن تؤدي إلى مشكلات في الفم والأسنان.

ويختلف كل طفل عن الآخر، فلا توجد طريقة واحدة صحيحة للتوقف عن هذه العادة، ومع ذلك، فإن أكبر خطأ يمكن أن ترتكبيه هو الانتظار طويلا لمساعدة طفلك على التخلص من هذه العادة.

يشير موقع "مايو كلينيك" (Mayoclinic) إلى أن العديد من الأطفال يتوقفون عن مص الإبهام بأنفسهم في سن 6 أو 7 أشهر، أو بين 2 و4 سنوات، ولكن حتى الطفل الذي توقف عن مص إبهامه قد يعود إلى هذا السلوك خلال أوقات التوتر.

عادة لا يكون مص الإبهام مصدر قلق حتى تظهر الأسنان الدائمة للطفل. في هذه المرحلة، قد يؤثر على سقف الفم أو اصطفاف الأسنان، ويرتبط خطر الإصابة بمشاكل الأسنان بعدد مرات مص الطفل للإبهام، ومدى شدة ذلك.

وعلى الرغم من أن بعض الخبراء يوصون بمعالجة عادات المص قبل سن الثالثة، فإن الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال تقول إن العلاج يقتصر عادة على الأطفال الذين يستمرون في مص الإبهام بعد بلوغهم الخامسة.

أحيانا يكون التجاهل كافيا لإيقاف هذا السلوك، خاصة إذا كان طفلك يستخدم مص الإبهام لجذب الانتباه، إذا لم يكن التجاهل فعالا، فجربي إحدى الطرق التالية، التي يرصدها موقع "تشيلدرينز إم دي" (Childrensmd)، للتخلص من هذه العادة:

افتحي حوارا مع طفلك

اسألي طفلك بطريقة فضولية بدلا من إدانته، هل تشعر بالرضا؟ هل تفعل ذلك من دون أن تدري؟ ويمكنك قراءة كتب، مثل "أستطيع فعلها" (I Can Do It) أو "لا أحتاج إلى إبهامي" (I Don’t Need My Thumb)، والفتي نظر طفلك إلى أن مص الأصابع يجلب المرض والجراثيم، كما يدفع الأسنان إلى الأمام وأنه قد يحتاج إلى تقويم، وإلى أن ذلك يجعل الأطفال الآخرين يعتقدون أنك ما زلت رضيعا، أو أنك لم تتعلم كيف تتحدث بشكل صحيح.

مقاطع على يوتيوب

شاهدي معه مقاطع على "يوتيوب" (YouTube) حول مص الإبهام، فقد كانت لبعض الأطفال نقطة تحول، وفي بعض الأحيان يقرر طفلك بنفسه المساعدة على التوقف.

مراقبة أوقات مص الإبهام

مشاهدة التلفاز والنوم وقتان شائعان لدى الأطفال للعودة إلى عادة مص الإبهام، حددي أوقات مشاكل طفلك، ثم اجعليه يساعدك في وضع خطة للإقلاع، إذا كان الليل يمثل مشكلة، فحاولي معه أن يضع يديه في قفازات قبل النوم وربطها بأكمام ملابس النوم، أما إذا كانت مشاهدة التلفاز مشكلة، فحاولي إيقاف تشغيل التلفزيون لمدة 5 أو 10 دقائق في كل مرة يمص طفلك فيها إبهامه.

نظام المكافآت

اعملي ملصقات وحددي مكافآت، في البداية قد يحتاج طفلك إلى ملصق لكل ساعة يقضيها من دون أن يمص إبهامه، إذا انتهى يوما كاملا، فقد تحتاجين إلى تقديم مكافأة خاصة، حسب ما يحب طفلك.

الثناء

اشكري طفلك وأثني عليه لعدم مصه مرة واحدة على الأقل كل ساعة.

أغطية الإبهام البلاستيكية

تمنع هذه الأغطية "نايت غارد" (Night Guard) استخدام اليد، مما يجعل من الصعب على الأطفال اللعب أو إطعام أنفسهم.

غطاء يد لمنع الطفل من مص الإبهام (مواقع التواصل)

أغطية الإبهام القماشية

أرخص أنواع القفازات وأغطية الأصابع القماشية مثل "ميتن سليفز" (Mitten Sleeves) عبارة عن نصف قميص بأكمام طويلة مع قفازات متصلة، تتيح للأطفال أن يكونوا أكثر نشاطا بأيديهم.

أكمام لتغطية الأصابع، وتناسب الأطفال أقل من عمر عامين (مواقع التواصل)

ويضيف موقع "هيلث لاين" (Healthline) نصائح أخرى للتخلص من هذه العادة:

طلاء أظافر مر

يمكنك وضع طلاء سيء المذاق على الأصابع، لكن بعض الخبراء لا ينصحون بهذا النهج لأنه ليس أفضل طريقة للتخلص منها، وينصح بتبديل العلامات التجارية، لأن طفلك قد يصبح معتادا عليه بل ويحبه.

جربي لعب الأدوار

إذا كان طفلك لديه حيوان أو لعبة محشوة مفضلة، فاستخدميها لصالحك، تظاهري أن الدمية تريد التوقف عن مص إبهامها، واسألي طفلك عما إذا كان بإمكانه مساعدة اللعبة، واستمعي لاقتراحاته.

مشاهدة التلفاز والنوم وقتان شائعان لدى الأطفال للعودة إلى عادة مص الإبهام (غيتي)

توجهي إلى طبيب الأسنان

قد يحتاج طفلك إلى دفعة من شخص آخر غيرك، لذلك حددي موعدا مع طبيب الأسنان واطلبي منه التحدث مع طفلك حول العناية الجيدة بفمه وأسنانه.

وفقًا للأكاديمية الأميركية لطب الأطفال، يولد جميع الأطفال وهم بحاجة ماسة إلى الرضاعة، لذلك يتعامل الطفل مع إصبعه بوصفه مهدئا، في حين أن بعض الأطفال الصغار يفضلون استخدام اللهّايات لتلبية احتياجاتهم.

أما إذا كان طفلك ماصا قويا للإبهام، فيجب وضع خطة للتخلص التدريجي من هذا السلوك. تقول "جمعية طب الأسنان" (ADA) الأميركية إن الأطفال الذين يمصون إبهامهم بعد سن السادسة أو نحو ذلك يمكن أن يتعطل نمو أفواههم واصطفاف أسنانهم.

إذا واجهتك المشكلة ولم تحقق هذه الخطوات أي نتائج، حاولي معرفة إذا كان طفلك يعاني من قلق لم تتم معالجته، مع استمرار الثناء والتعزيز الإيجابي طوال اليوم.