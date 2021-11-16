هل يمكن أن تتخيلي مطبخا من دون سكين؟ هذا الأمر يبدو مستحيلا، إذ إن اختيار السكين عامل لا غنى عنه في الطهي منذ الإعداد حتى تناول الوجبات الشهية.

وسواء أكنت محترفة أم مبتدئة في عالم الطهي، فإن الحفاظ على السكاكين واختيار المناسب لكل مهمة يعدّ أمرا أساسيا قد يفسد مهامك في المطبخ إذا لم تنتبهي إليه.

أما لدى الطهاة المحترفين فالسكين هو العصا السحرية التي تساعد على صنع أشهى المأكولات، ومن ثم لا يبخلون في شراء أجود الأنواع التي تراوح أسعارها بين 50 دولارًا إلى 100 دولار للسكين الواحد، وقد يبلغ سعر السكين لدى الطهاة المحترفين ألف دولار.

ربما الآن ندرك أهمية الاستثمار في السكين، وسبب الحفاظ عليه والعناية به للاستفادة القصوى من جودته ومن أجل إطالة عمره.

تتضمن بعض النصائح للعناية الأساسية بالسكين شحذه بصورة دورية منتظمة، والقطع دائمًا على لوح التقطيع، وتخزين السكاكين في مكان مناسب بعيدا عن الرطوبة، سواء في صندوق السكاكين الخشبي أو على لوح مغناطيسي.

السكين المسنّن مناسب لقطع الخبز الصلب واللين بسهولة (غيتي)

كيف تغسلين السكاكين؟

النصيحة الأولى التي يحرص خبراء الطهي على تقديمها هي تجنب غسل السكاكين في غسالة الأطباق، لأنها تعرض السكين لمدة طويلة من الحرارة الشديدة وتدفق الماء المستمر وسائل التنظيف، وهو ما يعني تعرض السكاكين للصدأ والاصفرار، وضعف جودتها في التقطيع، وقد تصبح عرضة أيضا للتكسير.

لذلك احرصي على غسل السكاكين يدويا بالماء والصابون، وسارعي في تجفيفها مباشرة، وحفظها بعيدا عن الرطوبة.

هل يجب عليك دائمًا غسل السكين بمجرد استخدامه؟

نعم، لا تتركي السكين مدة طويلة بعد التقطيع في حوض الأطباق أو على لوح التقطيع، لأن السكين المتسخ معرّض لخطر التأثر بأي حمض أو ملح أو رطوبة تتشبث بالشفرة، ويمكن أن تتسبب في تآكل الفولاذ وتؤدي إلى البهتان أو الصدأ.

تذكري أن الرطوبة هي عدو الفولاذ، وكذلك الحمض والملح. جففي شفرة السكين بمنشفة وقومي بتخزين السكين على الفور، بدلًا من تركه يجف في الهواء أو في رف الأطباق.

الجميع يرتكبون هذه الأخطاء

تأجيل غسل السكين

من الأفضل غسل السكين وشطفه على الأقل بعد الاستخدام مباشرة لتجنب الاضطرار إلى كشط الطعام الجاف والملتصق بحواف السكين لاحقًا.

النقع

أي صورة من صور نقع السكاكين قد تفقدها خواصها الحادّة في التقطيع، فإلى جانب الصدأ فإن ترك السكين في حوض الأطباق قد يعرضك لجروح خطرة.

الاستخدام المتعدد للسكين

استخدام سكين الخبز في تقطيع اللحوم سيضعف جودة السكين، ولن يمنحك النتيجة المثالية في التقطيع.

وكذلك استخدام سكين تقطيع الخضراوات في انتزاع العظم من الدجاج يعني إهدار مزيد من اللحم، إلى جانب المجهود البدني المضاعف.

السكين المصنوع من الفولاذ العالي الكربون أكثر حدّة من سكين الفولاذ المقاوم للصدأ (غيتي)

أسرار الطهاة

لدى معظم الطهاة 4 سكاكين أساسية ستجعلك تقومين بأي مهمة تقريبًا.

سكين الطهاة الأساسي

السكين الذي يستخدمه الطهاة لتقطيع اللحم والخضار يجب أن تكون شفرته من 8 إلى 10 بوصات، لكن رغم براعة هذا السكين في التقطيع، فإنه ليس مناسبا في المهام الأكثر دقة وحساسية.

سكين التقشير للمهام الدقيقة

هو النوع المتداول الصغير لتقشير وتقطيع الخضراوات الصغيرة.

السكين المسنّن

يستخدم السكين المسنّن في تقطيع الخبز وفي تثبيت الأسطح الزلقة مثل الطماطم والفلفل.

سكين إزالة العظام

سكين إزالة العظام من اللحوم والدواجن يجعل من هذه المهمة خطوة سهلة للغاية، لأنه مصمم للثني حول العظام ومن خلال الغضاريف.

استخدام المعدن غير المناسب

السكين المصنوع من الفولاذ العالي الكربون أكثر حدّة من سكين الفولاذ المقاوم للصدأ، ولكنه سيكون أيضًا بحاجة إلى مزيد من الحرص في العناية به.

احرصي على شراء سكين يناسب حجم يدك وقدرتك على التحكم به (غيتي)

وزن السكين

ربما لا تستطيعين حمل السكين الثقيل مثلما يتقن الطهاة استخدامه بسهولة، لذلك احرصي على شراء سكين يناسب حجم يدك وقدرتك على التحكم به.

تخزين السكاكين وحفظها

انتبهي جيدا إلى أن السكاكين لا ينبغي وضعها في أدراج المطبخ من دون إدخال متقن في رف أو عبوة منفصلة عن الملاعق وأدوات المطبخ. يجب أيضا إبعاد السكاكين عن متناول يد الأطفال، والأفضل لفّها في منشفة خاصة.

لكن الخطوة الأكثر أهمية أنك لو قررت تخزين السكاكين في الصندوق الخشبي المخصص لها فقد تحتاجين إلى احتراف طريقة استخراج السكين من الصندوق.

نعم، يجب سحب السكين بالضغط في اتجاه الحافة غير المشفرة، لأن سحب السكين بالضغط من خلال اتجاه الشفرة يضعف جودتها.

سحب السكين يكون بالضغط في اتجاه الحافة غير المشفرة (مواقع التواصل)

التقطيع على لوح زجاجي

قد يبدو لوح التقطيع الزجاجي رائعا في مطبخك، لكنه بلا شك يفقد السكاكين حدّتها ويتسبب في انزلاق اللحوم والخضراوات، وقد يعرض سلامتك للخطر.

الطريقة المثالية لشحذ حافة السكين

اختيار الزاوية الصحيحة لشحذ حافة السكين يطيل من عمره الافتراضي وجودة أدائه، شاهدي الفيديو التالي للتعرف على الطريقة المثالية لذلك.