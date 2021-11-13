يرفض الطفل أحيانا ما تختاره له والدته من ملابس، والقرار النهائي في غالب الأحيان يكون له. وقد يصر الصغير على ارتداء ملابس غير ملائمة، فما العمل؟ وكيف يمكن معالجة هذه المشكلة بدون توتر أو صراخ أو شجار؟
إنستغرام غير آمن للأطفال.. 7 طرق لحماية الخصوصية خلال استخدامه
يعتمد إنستغرام على الإعجابات، والتي يمكن أن تحول المنصة إلى مسابقة مفتوحة، وبالتالي يؤثر هذا التركيز على تقدير الطفل لذاته
لا يمكننا تجاهل شعبية تطبيق مشاركة الصور الشهير إنستغرام (Instagram)، وتحديدا بالنسبة للمراهقين والأطفال الذين يشكلون قاعدة كبيرة لمستخدمي هذا التطبيق من تحميل الصور ومقاطع الفيديو، وتصفح مليارات الصور، ولكن مع كل هذه الحرية في مشاركة المعلومات تأتي أيضا مجموعة من مشكلات الأمان، بما في ذلك السلوك والمحتوى غير المناسب.
ويرصد موقع "بارنتس" (Parents) كل ما يحتاج الآباء معرفته حول هذا التطبيق، بما في ذلك تدابير السلامة المهمة لاتخاذها في أسرع وقت ممكن.
مخاطر إنستغرام على الأطفال والمراهقين
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ضعف الشخصية
يعتمد إنستغرام على الإعجابات، والتي يمكن أن تحول المنصة إلى مسابقة مفتوحة، وبالتالي يؤثر هذا التركيز على تقدير الطفل لذاته، ويبذل فيه الأطفال قصارى جهدهم لإنشاء محتوى مثير للإعجاب.
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محتوى غير لائق
قد يصادف الأطفال محتوى غير لائق كالتحديات الخطيرة، ووجهات النظر العنصرية، وتعاطي المخدرات، والصور العنيفة، وغير ذلك.
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الصحة العقلية
تساهم وسائل التواصل الاجتماعي في مشاكل الصحة العقلية، فالمراهقون الذين يقضون وقتا أطول على شاشاتهم هم أكثر عرضة للإبلاغ عن أعراض الاكتئاب والسلوك الانتحاري.
كما أوضح موقع "سباي دريل" (Spydrill) مخاطر أخرى لا بد من وضعها بعين الاعتبار قد تؤثر على مستقبل طفلك:
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الحسابات المزيفة
يمكن للأشخاص إنشاء حساب مزيف باستخدام اسم طفلك وصوره، وتشويه صورته بسهولة، كما يمكن للشخص تعديل صورة الطفل بطريقة غير مناسبة ونشرها للجمهور أو إرسال رسائل غير أخلاقية ومسيئة للآخرين من هذا الحساب.
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متابعة المشاهير
من الواضح أن أسلوب حياة المشاهير يتسم بالرفاهية الشديدة إلى حد بعيد من أسلوب حياة الشخص العادي وهذه الأشياء تغري الأطفال، خاصة إذا كانوا في سن المراهقة، فيبدؤون بمقارنة حياتهم بأولئك المشاهير، وهنا تبدأ المشاكل.
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مستخدمون مجهولون
هناك احتمالات كبيرة بأن يعلق أي شخص عشوائي على صورة طفلك ويكون التعليق مبتذلا إلى حد ما، وقد يتلقى الطفل أيضا رسائل مسيئة من شخص ما، ومن السهل التلاعب بالأطفال باستخدام المعلومات واستخدامها لمصلحتهم أو ربما يقنعهم بتقديم بعض التفاصيل السرية عن حياته.
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الإدمان
إنستغرام كالسجائر تماما عندما يتعلق الأمر بالإدمان، فبمجرد دخول ابنك إلى هذا العالم فقد أصبح مدمنا على وسائل التواصل الاجتماعي.
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سهولة بناء علاقات
إذا كان الحساب عاما يمكن لأي شخص إرسال رسالة لطفلك، ومن الممكن أن ينتهي الأمر بالدردشة مع الغرباء للدخول في علاقة تجلب أزمات كبيرة.
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انتشار صورة مضحكة لطفلك
نفترض أن طفلك نشر صورة لنفسه لمجرد التسلية وبطريقة ما أصبحت منتشرة في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، هنا حصل على شهرة غير مرغوب فيها تؤثر سلبا على حياته.
كشفت وثائق جديدة أن فيسبوك يعرف مدى الضرر الذي يلحقه تطبيق إنستغرام بالعديد من الفتيات المراهقات وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal)، كما أن التطبيق يمكن أن يعزز المقارنات الاجتماعية غير الصحية، فالمقارنات السلبية المستمرة لطفلك يمكن أن تضر به وباحترامه لذاته بحسب موقع "واشنطن بوست" (The Washington post).
قد يتردد الأطفال في إخبار الوالدين بالأشياء المزعجة التي يرونها أو يشعرون بها عندما يتفاعلون مع وسائل التواصل الاجتماعي، لأنهم يخشون أن يحظرها الآباء، ولحل هذه المشكلة يوضح موقع "بارنتس" نصائح لحماية الوالدين لأطفالهم من خطر إنستغرام في عدة نقاط:
- إذا أصبح الآباء على دراية بإنستغرام فإنه يمكنهم مراقبة استخدام أطفالهم للتطبيق بشكل جيد، وما يجب عليك فعله هو أولا وقبل كل شيء أن تشرحوا لهم هذه المخاطر بإيجاز بهدف التعرف على تجربة وسائل التواصل الاجتماعي، ولا بد أن يكون الحساب خاصا وليس عاما، فأنت لا تعرف أبدا من قد يتفاعل مع صور طفلك ومقاطع الفيديو الخاصة به.
- أطلق إنستغرام تقنية جديدة لمنع الحسابات التي تعرض سلوكا مشبوها محتملا، من التفاعل مع حسابات الشباب، على سبيل المثال، فعندما يحاول شخص بالغ إرسال رسالة إلى مراهق لا يتابعه يتلقى إشعارا بأن بعث رسالة مباشرة ليس خيارا.
- يمكنك التبديل بسهولة من حساب عام إلى حساب خاص، كما يمكن للمستخدمين إنشاء قائمة حصرية بالمتابعين باستخدام "قائمة الأصدقاء المقربين" (Close Friends)، وسيكون الأشخاص في هذه القائمة هم الوحيدين المسموح لهم بمشاهدة القصص الخاصة بهم.
- يمكن لمستخدمي إنستغرام اختيار من يسمح له بالتعليق على المنشورات، كما يمكن للمستخدمين التحكم في من يمكنه إعادة مشاركة منشوراتهم.
- يحتوي إنستغرام على ميزة لمنع التنمر والتفاعلات السلبية الأخرى، وذلك من خلال "الفلترة" (Filters)، فقط توجه إلى "عوامل الفلترة" في قسم عناصر التحكم في التعليقات لإلغاء أي تفاعل سلبي، وإذا ضايقك شخص يمكنك الإبلاغ عن ذلك بعمل "بلاغ" (Report) عن الشخص والرسالة.
- يمكن للوالدين معرفة مقدار الوقت الذي يقضيه أطفالهم في التطبيق وتعيين حد زمني يومي، على سبيل المثال يمكنهما تعيين تذكير للتوقف عن استخدام إنستغرام بعد 30 دقيقة إجمالية في اليوم.
- يجب إيقاف تشغيل إعدادات تحديد الموقع (Location)، مثل نشر أسماء المطاعم والشوارع التي يوجد فيها، ويمكن نشر المدينة فقط.