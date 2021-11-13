يعتمد إنستغرام على الإعجابات، والتي يمكن أن تحول المنصة إلى مسابقة مفتوحة، وبالتالي يؤثر هذا التركيز على تقدير الطفل لذاته

لا يمكننا تجاهل شعبية تطبيق مشاركة الصور الشهير إنستغرام (Instagram)، وتحديدا بالنسبة للمراهقين والأطفال الذين يشكلون قاعدة كبيرة لمستخدمي هذا التطبيق من تحميل الصور ومقاطع الفيديو، وتصفح مليارات الصور، ولكن مع كل هذه الحرية في مشاركة المعلومات تأتي أيضا مجموعة من مشكلات الأمان، بما في ذلك السلوك والمحتوى غير المناسب.

ويرصد موقع "بارنتس" (Parents) كل ما يحتاج الآباء معرفته حول هذا التطبيق، بما في ذلك تدابير السلامة المهمة لاتخاذها في أسرع وقت ممكن.

مخاطر إنستغرام على الأطفال والمراهقين

ضعف الشخصية

يعتمد إنستغرام على الإعجابات، والتي يمكن أن تحول المنصة إلى مسابقة مفتوحة، وبالتالي يؤثر هذا التركيز على تقدير الطفل لذاته، ويبذل فيه الأطفال قصارى جهدهم لإنشاء محتوى مثير للإعجاب.

محتوى غير لائق

قد يصادف الأطفال محتوى غير لائق كالتحديات الخطيرة، ووجهات النظر العنصرية، وتعاطي المخدرات، والصور العنيفة، وغير ذلك.

الصحة العقلية

تساهم وسائل التواصل الاجتماعي في مشاكل الصحة العقلية، فالمراهقون الذين يقضون وقتا أطول على شاشاتهم هم أكثر عرضة للإبلاغ عن أعراض الاكتئاب والسلوك الانتحاري.

يمكن للأشخاص إنشاء حساب مزيف باستخدام اسم طفلك وصوره وتشويه صورته بسهولة (غيتي)

كما أوضح موقع "سباي دريل" (Spydrill) مخاطر أخرى لا بد من وضعها بعين الاعتبار قد تؤثر على مستقبل طفلك:

الحسابات المزيفة

يمكن للأشخاص إنشاء حساب مزيف باستخدام اسم طفلك وصوره، وتشويه صورته بسهولة، كما يمكن للشخص تعديل صورة الطفل بطريقة غير مناسبة ونشرها للجمهور أو إرسال رسائل غير أخلاقية ومسيئة للآخرين من هذا الحساب.

متابعة المشاهير

من الواضح أن أسلوب حياة المشاهير يتسم بالرفاهية الشديدة إلى حد بعيد من أسلوب حياة الشخص العادي وهذه الأشياء تغري الأطفال، خاصة إذا كانوا في سن المراهقة، فيبدؤون بمقارنة حياتهم بأولئك المشاهير، وهنا تبدأ المشاكل.

مستخدمون مجهولون

هناك احتمالات كبيرة بأن يعلق أي شخص عشوائي على صورة طفلك ويكون التعليق مبتذلا إلى حد ما، وقد يتلقى الطفل أيضا رسائل مسيئة من شخص ما، ومن السهل التلاعب بالأطفال باستخدام المعلومات واستخدامها لمصلحتهم أو ربما يقنعهم بتقديم بعض التفاصيل السرية عن حياته.

الإدمان

إنستغرام كالسجائر تماما عندما يتعلق الأمر بالإدمان، فبمجرد دخول ابنك إلى هذا العالم فقد أصبح مدمنا على وسائل التواصل الاجتماعي.

سهولة بناء علاقات

إذا كان الحساب عاما يمكن لأي شخص إرسال رسالة لطفلك، ومن الممكن أن ينتهي الأمر بالدردشة مع الغرباء للدخول في علاقة تجلب أزمات كبيرة.

إنستغرام كالسجائر تماما عندما يتعلق الأمر بالإدمان (غيتي)

انتشار صورة مضحكة لطفلك

نفترض أن طفلك نشر صورة لنفسه لمجرد التسلية وبطريقة ما أصبحت منتشرة في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، هنا حصل على شهرة غير مرغوب فيها تؤثر سلبا على حياته.

كشفت وثائق جديدة أن فيسبوك يعرف مدى الضرر الذي يلحقه تطبيق إنستغرام بالعديد من الفتيات المراهقات وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal)، كما أن التطبيق يمكن أن يعزز المقارنات الاجتماعية غير الصحية، فالمقارنات السلبية المستمرة لطفلك يمكن أن تضر به وباحترامه لذاته بحسب موقع "واشنطن بوست" (The Washington post).

قد يتردد الأطفال في إخبار الوالدين بالأشياء المزعجة التي يرونها أو يشعرون بها عندما يتفاعلون مع وسائل التواصل الاجتماعي، لأنهم يخشون أن يحظرها الآباء، ولحل هذه المشكلة يوضح موقع "بارنتس" نصائح لحماية الوالدين لأطفالهم من خطر إنستغرام في عدة نقاط: