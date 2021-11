أعلنت ملالا يوسفزي -الناشطة الباكستانية في مجال تعليم الفتيات والحائزة على جائزة نوبل للسلام- أمس الثلاثاء أنها تزوجت في منزلها بمدينة برمنغهام في بريطانيا.

وكتبت ملالا -في تغريدة على حسابها في تويتر- "هذا يوم مهم في حياتي. ارتبطنا أنا وآسر لنكون شريكين مدى الحياة".

وقالت ملالا (24 عاما) -والتي تعيش في بريطانيا- إنهما تزوجا في مدينة برمنغهام واحتفلا بزواجهما في المنزل مع أسرتيهما.

ولم تذكر أي معلومات أخرى عن زوجها باستثناء اسمه الأول، لكن مستخدمين للإنترنت ذكروا أنه آسر مالك، المدير العام لمركز تابع لمجلس "الكريكيت" في باكستان، بحسب وكالة رويترز.

وحصدت تغريدة ملالا -التي أعلنت زواجها عبرها والمرفقة بـ4 صور لحفل زواجها- تفاعل الآلاف الذين قدموا التمنيات والتهاني بزواجها، حيث اجتذبت التغريدة أكثر من 227 ألف "إعجاب".

Today marks a precious day in my life.

Asser and I tied the knot to be partners for life. We celebrated a small nikkah ceremony at home in Birmingham with our families. Please send us your prayers. We are excited to walk together for the journey ahead.

: @malinfezehai pic.twitter.com/SNRgm3ufWP

— Malala (@Malala) November 9, 2021