نصائح لتجنب رائحة الفم الكريهة أثناء الحمل

تعتبر رائحة الفم الكريهة أثناء الحمل من الأعراض الشائعة والمشاكل المزعجة، وفي تقرير نشرته مجلة "إيريس ماما" (eresmama) الإسبانية، تطرقت الكاتبة فانيسا إيفانجيلينا بوفا إلى سبب ظهورها وطرق التخلّص منها.

رائحة الفم الكريهة

قد يعاني أي شخص من مشكلة النفس الكريه لكنها أمر شائع بشكل خاص في فترة الحمل. يكون مصدر هذه الرائحة الكريهة في معظم الأحيان تجويف الفم، وذلك إما بسبب البكتيريا التي تعيش فيه أو بسبب انخفاض إفراز اللعاب. ينخفض تدفق اللعاب ليلًا مما يساعد على تكاثر الجراثيم المسببة لرائحة الفم الكريهة.

وعادة ما تختفي هذه الرائحة من الفم بعد تناول الطعام أو تنظيف الأسنان. وقد تكون رائحة الفم الكريهة ناتجة أيضًا عن التغيرات الهرمونية خلال فترة الحمل.

قد لا يدرك العديد من النساء الحوامل رائحة الفم الكريهة لديهن (غيتي)

أعراض رائحة الفم الكريهة أثناء الحمل

قد لا تدرك العديد من النساء الحوامل رائحة الفم الكريهة لديهن. وإلى جانب النفس الكريه، يمكن أن تلاحظ المرأة أعراضًا أخرى مثل طعم سيئ في الفم والمرارة وجفاف الفم مع تكون طبقة بيضاء سميكة على سطح اللسان تسبب الإزعاج على مستوى الحلق، وتراكم البلاك البكتيري على الأسنان إلى جانب التكلس ونزيف اللثة. وإذا اكتشفت المرأة الحامل بعضًا من هذه الأعراض فمن الأفضل استشارة طبيب أسنان.

أسباب رائحة الفم الكريهة أثناء الحمل

التغيرات الهرمونية: يساعد تغير مستويات بعض الهرمونات لدى الأم على نمو الجنين وتطوره، ولكن ذلك لا يخلو من التغيرات التي تطال حتى تجويف الفم. يؤثر تغير مستويات الإستروجين والبروجسترون على تكاثر الكائنات الحية الدقيقة في الفم وتراكم البلاك البكتيري على الأسنان. وإذا لم يتم المواظبة على تنظيف الأسنان، يسبب تراكم البلاك والبكتيريا رائحة كريهة في الفم ومضاعفات أخرى.

جفاف الفم: شرب ما يكفي من الماء أثناء الحمل ضروري، لأن الجفاف يمكن أن يسبب مشاكل صحية للأم والجنين. ويؤدي نقص اللعاب في الفم أو جفاف الفم إلى تراكم بقايا الطعام وتكاثر البكتيريا.

ارتجاع المريء وأحماض المعدة يسببان رائحة الفم الكريهة (الألمانية)

الغثيان والقيء: الغثيان والقيء وعسر الهضم من الأعراض الشائعة إلى حد ما بين النساء الحوامل. كما أن ارتجاع المريء وأحماض المعدة يسببان رائحة الفم الكريهة. ورغم الانزعاج الذي يمكن أن يسببه تنظيف الأسنان بالفرشاة خلال هذه المرحلة، يظل الحفاظ على نظافة الفم ضروريًا حيث يساعد تنظيف فمك بعد القيء على إزالة البكتيريا والحمض والرائحة.

الحمية الغذائية: يسبب استهلاك بعض الأطعمة مثل الثوم أو البصل أو القهوة رائحة الفم الكريهة، التي تكون عادة مؤقتة وتختفي بعد بضع ساعات. من الشائع أثناء الحمل أن تغير النساء عاداتهن الغذائية ويتناولن أطعمة غير صحية مثل الحلويات، مما يؤدي إلى تراكم الترسبات البكتيرية وظهور رائحة الفم الكريهة وتسوس الأسنان.

مشاكل الفم: تسبب زيادة تدفق الدم في اللثة خلال الحمل إلى تضخم اللثة وتورمها ونزيفها وإصابتها. تُعرف هذه الحالة باسم التهاب اللثة، وترتبط أيضا برائحة الفم الكريهة أثناء الحمل. من المهم عدم إهمال نظافة الأسنان حتى عند الشعور بعدم الراحة، لأن تراكم البلاك والتهاب دواعم السن يمكن أن يؤدي إلى تفاقم رائحة الفم الكريهة.

حالات طبية: قد تكون بعض الأمراض السبب وراء رائحة الفم الكريهة أو أي رائحة أخرى، مثل داء السكري والتهابات الحلق والتهاب الجيوب الأنفية ومشاكل مجرى الهواء وأمراض الجهاز الهضمي. ومن المهم الانتباه لرائحة الفم واستشارة طبيب أمراض النساء.

زيارة طبيب الأسنان بشكل دوري أثناء فترة الحمل أمر ضروري لاكتشاف أي مشاكل وعلاجها مبكرًا (الألمانية)

نصائح لتجنب رائحة الفم الكريهة أثناء الحمل

ينبغي أن تحافظ الحامل على نظافة الفم من خلال غسل الأسنان واللسان بشكل صحيح، باستخدام معجون يحتوي على الفلورايد وخيط تنظيف الأسنان وغسولات الفم الخالية من الكحول.

ومن الضروري أن تتبع الحامل نظاما غذائيا صحيا ومتنوعا وتتجنب الأطعمة السكرية والحمضية وذات الرائحة النفاذة. كما يوصى بشرب الماء بشكل متكرر للحفاظ على ترطيب الجسم وتجنب المشروبات السكرية أو المشروبات الغازية.

كما أن زيارة طبيب الأسنان بشكل دوري أثناء فترة الحمل أمر ضروري لاكتشاف أي مشاكل وعلاجها مبكرًا.