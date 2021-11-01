نصائح لتجنب رائحة الفم الكريهة أثناء الحمل

Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
مرأة

ما سر رائحة الفم الكريهة أثناء فترة الحمل؟

من الضروري أن تتبع الحامل نظاما غذائيا صحيا ومتنوعا وتتجنب الأطعمة السكرية والحمضية وذات الرائحة النفاذة

حامل (بيكسابي)
من أسباب رائحة الفم الكريهة أثناء الحمل تغير مستويات بعض الهرمونات لدى المرأة الحامل (بيكسابي)
1/11/2021

تعتبر رائحة الفم الكريهة أثناء الحمل من الأعراض الشائعة والمشاكل المزعجة، وفي تقرير نشرته مجلة "إيريس ماما" (eresmama) الإسبانية، تطرقت الكاتبة فانيسا إيفانجيلينا بوفا إلى سبب ظهورها وطرق التخلّص منها.

رائحة الفم الكريهة

قد يعاني أي شخص من مشكلة النفس الكريه لكنها أمر شائع بشكل خاص في فترة الحمل. يكون مصدر هذه الرائحة الكريهة في معظم الأحيان تجويف الفم، وذلك إما بسبب البكتيريا التي تعيش فيه أو بسبب انخفاض إفراز اللعاب. ينخفض تدفق اللعاب ليلًا مما يساعد على تكاثر الجراثيم المسببة لرائحة الفم الكريهة.

وعادة ما تختفي هذه الرائحة من الفم بعد تناول الطعام أو تنظيف الأسنان. وقد تكون رائحة الفم الكريهة ناتجة أيضًا عن التغيرات الهرمونية خلال فترة الحمل.

‫رائحة التخمر المنبعثة من الفم .. علام تدل؟ - المصدر: غيتيقد لا يدرك العديد من النساء الحوامل رائحة الفم الكريهة لديهن (غيتي)

أعراض رائحة الفم الكريهة أثناء الحمل

قد لا تدرك العديد من النساء الحوامل رائحة الفم الكريهة لديهن. وإلى جانب النفس الكريه، يمكن أن تلاحظ المرأة أعراضًا أخرى مثل طعم سيئ في الفم والمرارة وجفاف الفم مع تكون طبقة بيضاء سميكة على سطح اللسان تسبب الإزعاج على مستوى الحلق، وتراكم البلاك البكتيري على الأسنان إلى جانب التكلس ونزيف اللثة. وإذا اكتشفت المرأة الحامل بعضًا من هذه الأعراض فمن الأفضل استشارة طبيب أسنان.

أسباب رائحة الفم الكريهة أثناء الحمل

التغيرات الهرمونية: يساعد تغير مستويات بعض الهرمونات لدى الأم على نمو الجنين وتطوره، ولكن ذلك لا يخلو من التغيرات التي تطال حتى تجويف الفم. يؤثر تغير مستويات الإستروجين والبروجسترون على تكاثر الكائنات الحية الدقيقة في الفم وتراكم البلاك البكتيري على الأسنان. وإذا لم يتم المواظبة على تنظيف الأسنان، يسبب تراكم البلاك والبكتيريا رائحة كريهة في الفم ومضاعفات أخرى.

جفاف الفم: شرب ما يكفي من الماء أثناء الحمل ضروري، لأن الجفاف يمكن أن يسبب مشاكل صحية للأم والجنين. ويؤدي نقص اللعاب في الفم أو جفاف الفم إلى تراكم بقايا الطعام وتكاثر البكتيريا.

يلزم استشارة الطبيب فورا إذا حدث الإمساك بشكل مفاجئ وكان مصحوبا بآلام شديدة أو غثيان؛ حيث أنه قد يشير حينئذ إلى انسداد الأمعاء، الذي يعد حالة طبية طارئة تستدعي التدخل العاجل. (النشر مجاني لعملاء وكالة الأنباء الألمانية “dpa”. لا يجوز استخدام الصورة إلا مع النص المذكور وبشرط الإشارة إلى مصدرها.) عدسة: dpaارتجاع المريء وأحماض المعدة يسببان رائحة الفم الكريهة (الألمانية)

الغثيان والقيء: الغثيان والقيء وعسر الهضم من الأعراض الشائعة إلى حد ما بين النساء الحوامل. كما أن ارتجاع المريء وأحماض المعدة يسببان رائحة الفم الكريهة. ورغم الانزعاج الذي يمكن أن يسببه تنظيف الأسنان بالفرشاة خلال هذه المرحلة، يظل الحفاظ على نظافة الفم ضروريًا حيث يساعد تنظيف فمك بعد القيء على إزالة البكتيريا والحمض والرائحة.

الحمية الغذائية: يسبب استهلاك بعض الأطعمة مثل الثوم أو البصل أو القهوة رائحة الفم الكريهة، التي تكون عادة مؤقتة وتختفي بعد بضع ساعات. من الشائع أثناء الحمل أن تغير النساء عاداتهن الغذائية ويتناولن أطعمة غير صحية مثل الحلويات، مما يؤدي إلى تراكم الترسبات البكتيرية وظهور رائحة الفم الكريهة وتسوس الأسنان.

مشاكل الفم: تسبب زيادة تدفق الدم في اللثة خلال الحمل إلى تضخم اللثة وتورمها ونزيفها وإصابتها. تُعرف هذه الحالة باسم التهاب اللثة، وترتبط أيضا برائحة الفم الكريهة أثناء الحمل. من المهم عدم إهمال نظافة الأسنان حتى عند الشعور بعدم الراحة، لأن تراكم البلاك والتهاب دواعم السن يمكن أن يؤدي إلى تفاقم رائحة الفم الكريهة.

حالات طبية: قد تكون بعض الأمراض السبب وراء رائحة الفم الكريهة أو أي رائحة أخرى، مثل داء السكري والتهابات الحلق والتهاب الجيوب الأنفية ومشاكل مجرى الهواء وأمراض الجهاز الهضمي. ومن المهم الانتباه لرائحة الفم واستشارة طبيب أمراض النساء.

ينبغي استشارة طبيب الأسنان في حالة الشعور بالألم بشكل متكرر ولمدة تزيد عن دقيقة أو حتى عند شرب كوب ماء أو إذا كان الألم على شكل نبض أو طَرق. (النشر مجاني لعملاء وكالة الأنباء الألمانية “dpa”. لا يجوز استخدام الصورة إلا مع النص المذكور وبشرط الإشارة إلى مصدرها.) عدسة: dpa صور: dpaزيارة طبيب الأسنان بشكل دوري أثناء فترة الحمل أمر ضروري لاكتشاف أي مشاكل وعلاجها مبكرًا (الألمانية)

نصائح لتجنب رائحة الفم الكريهة أثناء الحمل

ينبغي أن تحافظ الحامل على نظافة الفم من خلال غسل الأسنان واللسان بشكل صحيح، باستخدام معجون يحتوي على الفلورايد وخيط تنظيف الأسنان وغسولات الفم الخالية من الكحول.

ومن الضروري أن تتبع الحامل نظاما غذائيا صحيا ومتنوعا وتتجنب الأطعمة السكرية والحمضية وذات الرائحة النفاذة. كما يوصى بشرب الماء بشكل متكرر للحفاظ على ترطيب الجسم وتجنب المشروبات السكرية أو المشروبات الغازية.

كما أن زيارة طبيب الأسنان بشكل دوري أثناء فترة الحمل أمر ضروري لاكتشاف أي مشاكل وعلاجها مبكرًا.

المصدر : الصحافة الإسبانية

حول هذه القصة

ولادة بأميركا، سيدة حامل بالمطار

الولادة بأميركا.. سيدات يروين تجاربهن الحقيقية للحصول على جواز السفر لأبنائهن

منشورات عدة في المجموعات النسائية المغلقة، تتعلق باستفسارات حول نظام الولادة في أميركا أو كندا، وكيفية السفر وإجراءات الولادة وتسجيل المولود والصعوبات التي قد يواجهنها للحصول على جواز السفر الأميركي.

Published On 30/4/2021

متى تصبح مهام العمل خطرا على الحمل؟

تضطر معظم النساء للاستمرار في العمل خلال شهور الحمل. ومع ذلك، فإن كونك حاملا قد يمثل تحديات بمكان العمل. ففي وقت تسعين فيه للحفاظ على حملك آمنا ومستقرا، عليك أيضا الحفاظ على حيويتك وإنتاجيتك.

Published On 28/9/2021
المزيد من مرأة

اكتشفي قدرات طفلك.. 6 مفاتيح لتحديد سقف التحديات المطلوبة منه

عبارات يجب ألا تقولها لطفلك أبدًا من أجل احترامه لذاته

منحتها دور الأم الحاكمة أو زعيمة القبيلة.. مجتمعات وضعت المرأة في الواجهة

تنظيف الملابس من بينها.. 6 استخدامات مذهلة لورق الألمنيوم

فائدة وضع كرات الألومنيوم في غسالة

نساء سقطرى يتفوقن على الرجال ويشتغلن بالزراعة في منازلهن للعيش

الأكثر قراءة

لوبوان: إذا تابعت بهذه النبرة سأسحقك.. حيل بوتين الخشنة مع رؤساء الدول

U.S. President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin talk before a session of the APEC summit in Danang, Vietnam November 11, 2017. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

هالة زايد لن تعود للوزارة وطلبت الخروج بشكل لائق.. الإعلام المصري يكشف تفاصيل ما حدث لوزيرة الصحة

كومبو يجمع بين عبد الفتاح السيسي مع وزيرة الصحة هالة زايد

السودان.. السلطات تفرج عن رئيس حزب البشير والبرهان يعزل النائب العام وحمدوك يضع شروطا لعودته لمنصبه

هل تعلم أن هذه الاختراعات ابتكرتها نساء لكنها نسبت إلى رجال؟

UNITED KINGDOM - FEBRUARY 23: 'Miss Jocelyn Bell', 1968 A photograph of Jocelyn Bell Burnell (born 1943) at the Mullard Radio Astronomy Observatory at Cambridge University, taken for the Daily Herald newspaper in 1968. Jocelyn Bell studied physics at Glasgow University and entered Cambridge University as a g (Photo by Daily Herald Archive/SSPL/Getty Images)