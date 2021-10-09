مصممة الديكور فاديا سلامة: في المساحات الفسيحة لا مانع من دخول الألوان الداكنة بصورة تكسر رتابة الألوان الفاتحة، أما في الغرف الضيقة فالألوان الفاتحة حاضرة وحدها.

بيروت- يمكنكِ تغيير ديكور منزلك عبر اختلاف ألوان جدرانه، وللحصول على منزل متجدد يمكنك اتباع أحدث خطوط الموضة في عالم الديكور، واستخدامها بذكاء في كل أركان منزلك باختيار ألوان جدران تضفي لمسة مختلفة على مساحته ككل، بأجواء فيها كثير من الهدوء والدفء والرومانسية.

يشهد طلاء الجدران في الديكور الداخلي لعام 2022 حلّة جديدة مختلفة عن باقي السنوات، فتتميز الألوان الحديثة بتناسقها معًا بشكل جميل وتناسبها مع ألوان وتصاميم الأثاث العصري.

هذا اللون من درجات الزهري مثالي جدًّا مع لمسات ذهبية تضفي الهدوء والرومانسية (بيكسلز)

فمن الصيحات المستخدمة حاليا الألوان الممزوجة معا، ومنها اختيار الدرجات الزاهية مع الألوان الدافئة لإضافة البهجة والضوء والرونق والراحة للعين، كما لا يمكن الاستغناء عن اللون الأبيض الممزوج بألوان أخرى ليعطي السكينة والطمأنينة.

مهندسة الديكور فاديا سلامة تطلع الجزيرة نت على أحدث ألوان طلاء الجدران لعام 2022، وتقدم بعض النصائح لاختيار الألوان الممزوجة للحصول على مظهر متجدد وأكثر إشراقًا.

الخشبي الفاتح من الألوان المحايدة ويمنح روح الأماكن القديمة (بيكسلز)

دمج الألوان الفاتحة والداكنة

تقول فاديا إن "من الرائج طلاء جدارين بلون مختلف، ومن الرائج تغليف الجدران بالخشب الأبيض حتى ارتفاع 120 سنتيمترًا، مع طلاء الجزء العلوي من الجدران بطلاء رمادي فاتح أو زهري فاتح أو بنفسجي فاتح.

وفي المساحات الفسيحة لا مانع من دخول الألوان الداكنة بصورة تكسر رتابة الألوان الفاتحة، والعكس صحيح، أما في الغرف الضيقة فالألوان الفاتحة حاضرة وحدها.

وللتنسيق بين طلاء الجدران والعناصر الأخرى في الغرفة أهمية، لا سيما الأرضية؛ فمثلًا "إذا كان الجدار المراد تمييزه مطليا بطلاء رمادي داكن، تلون الجدران الأخرى بالأبيض الكريمي، في حين تصبح الأرضية بيضاء، وممشحة بالرمادي. ويجب تثبيت الإكسسوارات على الجدار الداكن، من أجل التخفيف من حدة اللون".

إذا كان الجدار المراد تمييزه مطليا بطلاء رمادي داكن، تلون الجدران الأخرى بالأبيض الكريمي (بيكسلز)

الألوان الرائجة

وتتابع سلامة شرحها، مشيرة إلى أهمية هذه الألوان الرائجة في دهانات المنزل لعام 2022:

اللون الزهري الباستيل: هذا اللون واحد من درجات اللون الزهري، وهو مثالي جدًّا مع اللمسات الذهبية، ويضفي على المكان الكثير من الهدوء والرومانسية.

الأبيض الترابي الدخاني: هذا اللون الترابي الفاتح يمكن أن يغني عن اللون الأبيض، ويقع بين اللونين الأبيض والرمادي، وهو مثالي للغرف الأمامية، ويتميز بأنه لا يتسخ بسهولة.

اللون الصحراوي المحايد مثالي للأماكن الضيقة حيث يمنحك شعورا بالاتساع (بيكسلز)

اللون الصحراوي: هذا اللون المحايد يضيف الدفء إلى المكان، وهو مثالي للأماكن الضيقة، حيث يمنحك شعورا بالاتساع.

اللون الخشبي الفاتح: وهو من الألوان المحايدة، فهذا الظل الخشبي الدافئ يمنح روح الأماكن القديمة، وسيكون مثاليا جدا في الديكور الداخلي.

في المساحات الفسيحة لا مانع من دخول الألوان الداكنة بصورة تكسر رتابة الألوان الفاتحة (بيكسلز)

مراعاة الحجم والإضاءة

وحسب فاديا، فإن اختيار اللون يصبح قرارا مهما لأنه يؤثر بشكل مباشر على مساحة الغرفة، كما أن تركيبات الألوان الداخلية للمنزل تمثل الأسلوب والأحاسيس؛ فاختيار تركيبة الألوان الداخلية للمنزل وألوان دهانات غرف النوم ليس مهمًّا فقط من الناحية الجمالية، بل أيضا من الناحية النفسية؛ فتركيبات ألوان المنزل تؤثر على مزاجنا وعواطفنا إلى حد كبير، لذا قبل اختيار مجموعة ألوان الطلاء المنزلية يرجى مراعاة ما يلي:

الحجم: إذا كانت لديك مساحة صغيرة في غرفة المعيشة أو النوم أو أي مكان عليك اختيار الظلال الفاتحة ومجموعات الألوان ذات اللون الأبيض الفاتح.

كذلك ألوان الباستيل الفاتحة مثل الزيتون والخوخ والعاج والرمادي الفاتح والأسود المحايد هي بعض تركيبات الألوان الداخلية الفريدة المعاصرة التي تجعل مساحتك الصغيرة تبدو أكبر وهادئة وجذابة. والخيارات لا حصر لها إذا كانت لديك مساحة معيشة كبيرة، ولكن التحدي هنا هو خلق شعور بالراحة.

إذا كنت تحبين العيش في حضن الطبيعة فتركيبة الطلاء الخضراء تمنحك مزيجا فريدا (بيكسلز)

الإضاءة: إذا لم تكن غرفتك مضاءة جيدا فابحثي عن تركيبات ألوان داخلية أفتح، مثل الخوخ والزيتون الفاتح والأبيض الفاتح والأزرق والأبيض، لإضافة اندفاعة من الضوء والظلال المحايدة للحفاظ على توازن اللون؛ إذ إن الألوان تضفي الضوء والحيوية على الغرفة وتنبعث منها ردود فعل إيجابية.

أما إذا كان منزلك يتلقى الكثير من ضوء الشمس الطبيعي، فيجب الانتقال إلى مجموعات الألوان الداخلية ذات الظلال الخضراء الداكنة أو الأرجواني الداكن أو الأزرق الداكن.

اختيار تركيبة ألوان دهانات غرف النوم ليس مهما فقط من الناحية الجمالية، بل أيضا من الناحية النفسية (بيكسلز)

ما الألوان الثلاثية التي تتوافق مع بعضها بشكل جيد؟

ترى فاديا أنه من الضروري أن تكون جدران الغرفة منسجمة مع الشخصية لإحداث شعور بالانتماء، لأن المنزل هو بالفعل مكان القلب. على سبيل المثال تتمحور غرفة المعيشة حول وقت العائلة أو وقت الفراغ، لذا يجب أن تكون مجموعة الطلاء الداخلي مزيجا مريحا، ومن ثم اختيارها بحكمة، ومن أهم الألوان الممزوجة والمطلوبة حاليا:

الرمادي والأزرق والأبيض: هذه تركيبة طلاء منزل كلاسيكية لا تخيب الآمال أبدا، وتضيف درجات اللون الأزرق المختلفة مظهرا مختلفا تماما إلى مساحة الغرفة الخاصة بك، في حين أن ظلال اللون الأزرق الفاتحة ستزيد الإضاءة وتجعل الغرفة تبدو أكبر، فإن الظلال الداكنة تضيف عنصر الرقي والأناقة، ووضعه مع صفاء اللون الأبيض، يمكن أيضا تجربة الظل العاجي لإضفاء لمسة ملكية فريدة.

الأزرق والأصفر والأخضر: إذا كنت تحبين العيش في حضن الطبيعة فإن تركيبة ألوان الطلاء هذه هي الشيء الذي تفضله، وهي مزيج فريد من الألوان الداخلية التي ستكسب بالتأكيد الثناء، وتمنح إحساسا بالهدوء والصفاء تماما كما تفعل الطبيعة الأم، وبصرف النظر عن هذا فهي تتمتع أيضا بمظهر وإحساس أنيقين مما يمنح المنزل زاوية جمالية جديدة تماما.