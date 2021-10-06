تبدو التصاميم العصرية الثلاثية الأبعاد للسجاد -بخطوط هندسية وألوان متناغمة- لوحة فنية تضفي جانبا تقنيا متميزا على الأرض، بالإضافة إلى تأثير الظل والنور.

بيروت- السجاد عنصر مهم وأساسي في تأثيث المنزل، وقد تغفله كثيرات عند وضع اللمسات النهائية لديكور المنزل. وللسجاد الأولوية في خطة الديكور، بعكس ما هو شائع بأن السجادة قطعة ثانوية أو إكسسوار مكمل للديكور، مما قد يدفع إلى إرجاء شرائها للنهاية، فتصبح قطعة غير مميزة.

لكن فصل الشتاء يعني تزيين المنزل بأفخم وأجمل ألوان ورسومات السجاد، بكل الأحجام والأشكال، كما أن الخيارات باتت غير محدودة، بل مليئة بالابتكارات الجديدة من تصاميم مختلفة لكل أنواع السجاد، سواء كان عصريا أم كلاسيكيا.

ومع ذلك عند فرش المنزل قد نقع في بعض الأخطاء الشائعة عند اختيار السجاد. ولمعرفة هذه الأخطاء والاطلاع على أحدث تصميمات السجاد الثلاثي الأبعاد والأنواع الجديدة لعام 2022، التقت الجزيرة نت مصممة الديكور نادين طفيلي التي تعتبر السجاد من أهم قطع المنزل التي تبرز جمال الديكور، وتضفي حلة بديعة على كافة قطعه، وتُختار بناء على ألوان قطع الأثاث الأخرى لتحقيق التناغم بين عناصر المنزل المختلفة، وإضافة لمسة جمالية له.

وتلفت طفيلي إلى أن القاعدة العامة المتبعة عند اختيار السجاد، تعتمد على توافقه مع الطابع العام للأثاث وألوان المنزل وأسلوب ديكوره. وللحجم دور مهم في خلق ديكور متوازن، مشيرة إلى أن المبالغة في حجم الأثاث يخرب الصورة العامة للغرفة، منبهة إلى أنه في هذه الحالة يفترض اختيار سجادة ذات لون واحد خالية من الزخرفات.

اختيار سجاد مجسم رسوماته بارزة يعكس مظهرا فاخرا للديكور (بيكسلز)

أخطاء شائعة في اختيار السجاد

وتاليا أهم الأخطاء الشائعة عند اختيار السجاد لغرف المنزل المختلفة، كما تقول طفيلي:

عدم الدقة في أخذ مقاسات المساحات الفارغة التي سيتم وضع السجاد عليها، فأحيانا يكون حجم السجاد أكبر من مساحة الفراغ المحدد له، مما يضطر صاحب المنزل إلى وضعه أسفل قطع الأثاث. أو أن يكون حجمه صغيرا للغاية مقارنة بمساحة الأرضية، وأحيانا يفضل البعض وضع قطع سجاد صغيرة في المساحات الواسعة، وذلك يعتمد على ذوقهم الشخصي ولا مشكلة في ذلك.

عدم التنسيق بين لون سجاد الغرفة وألوان الجدران والأثاث، وشراء أحد الأنواع لمجرد أنه الأغلى أو الأجمل في الشكل، والأفضل أن يتم تنسيق ألوان الجدران مع الأثاث ليشعر أصحاب المنزل بالراحة النفسية في كل غرفه.

اختيار أنواع رديئة، إذ يجب أن يتم شراء أنواع جيدة وعلى الأقل متوسطة الجودة من أحد الأماكن الموثوق بها، وذلك لضمان جودتها حتى لا تبهت الألوان مباشرة عند تنظيفه للمرة الأولى.

يجب أني يتناسب لون سجاد الغرفة مع لون الجدران، فمن الصعب أن يتم اختيار أحد الألوان الفاتحة لغرفة المعيشة، وخاصة مع وجود أطفال، لذلك ستصبح مهمة تنظيفه في غاية الصعوبة.

يمكن اختيار الألوان الفاتحة في غرف النوم، ولا يحبذ استخدامها في غرف المعيشة، ولكن ذلك يعتمد على الذوق الشخصي لصاحبة المنزل، ولا يوجد هناك صواب أو خطأ في الأذواق الشخصية.

اختيار أنواع سجاد صعبة التنظيف لمجرد أنها الأغلى، ولكن عملية تنظيفها والعناية بها تكون مرهقة للغاية.

تصاميم السجاد العصرية تضفي جانبا تقنيا متميزا على الأرض (بيكسلز)

تصاميم عصرية

التصاميم العصرية الثلاثية الأبعاد للسجاد بخطوط هندسية وألوان متناغمة، والتي تبدو كلوحة فنية، تضفي أناقة خاصة على المنزل. وتبين طفيلي أن تلك الأنواع تضفي جانبا تقنيا متميزا على الأرض، مثل تفاوت الارتفاع، والتأثير التجسيمي، بالإضافة إلى تأثير الظل والنور.

وتركز طفيلي على أهم التصميمات العصرية للسجاد الثلاثي الأبعاد لعام 2022، والتي انتشرت في الفترة الأخيرة. وهذه الموديلات تتناسب بشدة مع الأثاث العصري، وهي موجودة حاليا في الأسواق، وأهمها السجاد الثلاثي الأبعاد المطبع بالرسوم الثلاثية الأبعاد والمعّبر عنها بخطوط هندسية وألوان متناغمة تبرز الأرضية وكأنها لوحة فنية.

إذا كانت الغرفة على الطراز البوهيمي، فهي تحتاج إلى سجادة ملونة (بيكسلز)

أشكال وتصاميم

وتبين طفيلي أن هناك كثيرا من الأشكال والتصاميم والحياكات المتعددة الأشكال والألوان وبمختلف الطبعات والخامات، ومنها:

سجاد شاج: وهو عبارة عن خيوط ملتصقة بطبقة سفلية تجمع الخيوط مع بعضها. وما يميزه هو أنه لا تظهر به البقع والأوساخ. ومن أبرز عيوبه تراكم الأتربة داخل الخيوط الصغيرة. كما يفضل استخدامه بعيدا عن غرفة المعيشة في إحدى الغرف الهادئة أو غرف الاستقبال.

كليو شاج: وهو من أفضل أنواع السجاد بخامة مرتفعة الوبر وجميلة الألوان. وهو نوع فخم بتصميماته المختلفة وألوانه المتنوعة.

السجاد التركي: يعتبر من الأعلى جودة في السجاد اليدوي، وهو معروف في الوطن العربي منذ عقود طويلة. ويتناسب هذا النوع مع المنازل أو الغرف الكلاسيكية، وبوجه عام فهو لا يتماشى مع المنازل العصرية ويفضل في المساحات الواسعة. ويتم غزله من خيوط حريرية، وهو من أثمن الأنواع الموجودة للسجاد، ويتميز بالتصاميم الشرقية والإسلامية، ولذلك هو الأجمل والأروع.

سجاد الموكيت: في الشتاء لا يمكن تجاهل سجاد الموكيت، والذي لطالما تصدّر لائحة أفضل أنواع السجاد استخداماً وراحة، خصوصا لغرف النوم بأرضية مصنوعة من السيراميك، فهو يغطي مساحة الغرفة بشكل كامل ويمنع الشعور بالبرد.

الألوان المحايدة هي الأفضل

وتؤكد طفيلي أن الاتجاهات الحالية تفضل اختيار الألوان المحايدة في السجاد، مثل اختيار اللون الرمادي الدافئ، والبيج، والألوان الترابية. وللتأكد من أن ألوان السجاد المحايدة غير مملة، يجب اختيار سجاد بجودة عالية وملمس ناعم، ويمكن اختيار سجاد مجسم ورسوماته بارزة، لأنه يعكس المظهر الفاخر للديكور.

الاتجاهات الحالية تفضل اختيار الألوان المحايدة في السجاد، مثل البيج والألوان الترابية (بيكسلز)

السجاد رونق المنزل

وتنبه طفيلي إلى أن السجاد يمكنه أن يحّول الأشياء الرتيبة إلى أخرى مليئة بالبهجة والحيوية، فالسجاد الصغير بإمكانه أن يحول أي غرفة صغيرة باردة إلى مكان دافئ ومريح. فتوظيف نوع السجاد مع ديكور المنزل يعطي شعورا مختلفا متميزا، فمثلا إذا كانت الغرفة على الطراز البوهيمي، فهي تحتاج إلى سجادة ملونة.

أما الغرف العصرية فهي تحتاج إلى سجادة يزينها الفرو. باختصار السجاد هو رونق المنزل، فلا تكتمل أناقة المنزل إلا بسجاد يؤمن لها الدفء والراحة ويبرز فخامة وجمالية مفروشاتها.