يمكن فك انكماش الملابس باستخدام البخار. وفي المنزل، يُفضّل قلب الثوب من الداخل للخارج واستخدام مكواة للضغط على القماش بقليل من البخار.

يعتبر انكماش الملابس بعد عملية الغسيل أمرا شائعا، ولكن من خلال اتباع بعض النصائح يمكن إعادتها إلى وضعها الطبيعي.

في تقرير نشرته صحيفة "غارديان" (theguardian) البريطانية، قالت لوسيان تونتي إنه لا توجد طريقة سحرية لمعالجة انكماش الملابس، ولكن هناك بعض الخطوات التي يمكن أن تساعدك في تجنب الوقوع في هذه المشكلة مستقبلا.

الأسباب

وفقا لخبيرة الأنسجة ريبيكا فان أمبر، فإن جميع الأقمشة تتقلص بسبب الطريقة التي تُصنع بها. فعندما يتم تمرير الخيوط من خلال الآلات وتحويلها إلى قماش، يتم شدها، بغض النظر عما إذا كانت منسوجة أو محاكة.

وتضيف "عندما نغسل القماش يصبح الماء مثل مادة التشحيم، ويسمح للخيوط بالتمدد، وأحيانا تتمدد إلى درجة عدم العودة إلى وضعها الطبيعي".

تنكمش الملابس في النهاية لأن الخيوط تتقلص وتصبح أقصر مما كانت عليه، وتوضح فان أمبر أن هذا الأمر ينطبق على أقمشة مختلفة لأن الانكماش "ليس له علاقة بالألياف، وإنما يرتبط بنوع الآلة التي صُنعت عليها".

الملابس الصوفية تتقلص بسبب وجود حراشف على سطحها تتفاعل مع الحرارة والرطوبة والغسالة (الجزيرة)

الصوف والبوليستر

تتقلص الملابس الصوفية بسبب وجود حراشف على سطح الصوف تتفاعل مع الحرارة والرطوبة وآلة الغسيل. وتوضح فان أمبر أن الحراشف ترتفع وتتحرك، مما يجعلها "تعلق ببعضها البعض وتتشابك، وبالتالي تتقلص وتصبح صغيرة جدا" ويحدث الانكماش.

وقد تمت معالجة معظم الملابس الصوفية بما يسمى تقنية مقاومة الانكماش، مما يعني أنه يمكن وضعها في الغسالة بأمان.

وبالنسبة للبوليستر، من المفترض ألا يتقلص مثل الألياف الطبيعية، لأن خيوط البوليستر تُصنع طويلة جدا، مما يعني أن الخيط لا يلتوي مثل القطن أو الصوف أو الكتان الذي يحتوي على ألياف أقصر. وتقول فان أمبر إن هذا يجعل "الألياف الاصطناعية أكثر ثباتا لأن الألياف طويلة جدا ولا يوجد مجال كبير للانكماش".

استخدام مكواة للضغط على الأقمشة بقليل من البخار وتركها ممدودة حتى تبرد فيزيل الانكماش (مواقع التواصل)

البخار وكي الملابس

وفقًا لخبير الغسيل من مجموعة "إل تي سي وورلد وايد" ستيف أندرتون، فإنه يمكن لعامل تنظيف محترف فكّ انكماش الملابس باستخدام البخار في درجات حرارة عالية.

وفي المنزل، يُفضّل قلب الثوب من الداخل للخارج واستخدام مكواة للضغط على القماش بقليل من البخار، والحفاظ على القطعة ممدودة حتى يبرد القماش. لكن فان أمبر توضح أن استخدام البخار أو طاولة الكي لا ينطبق على الملابس الصوفية.

عند غسل الملابس لا تستخدمي الدورة الساخنة في الغسالة أو المجفف (بيكسابي)

نصائح مهمة

إذا كنت قلقة بشأن انكماش الملابس إليك هذه النصائح: