إن كانت قدماك تؤلمانك باستمرار فأنتِ لستِ وحدك، فقد وُجد أن 75% من الأميركيين البالغين -ممن شملهم استطلاع أجرته الرابطة الأميركية لطب القدمين (apma)- أنهم يعانون من آلام القدم في مرحلة ما.

ويعتبر الكاتب أغينيس إيريكسون -في تقرير نشره موقع "هيلث دايغست" (healthdigest)- مقولة "راحة جسمك تبدأ من قدميك حقيقة مؤكدة لا جدال فيها".

فكثير من الناس يرتدون أحذية غير مناسبة لهم، ووفقاً لدراسة نشرت في مجلة "أبحاث القدم والكاحل" (ncbi) وُجد أنه بين 63-72% من المشاركين بالدراسة كانوا يرتدون أحذية لا تستوعب أبعاد أقدامهم.

وإذا كنت تحشرين قدميكِ بأحذية ذات مقاسات ضيقة باسم الموضة فأنت تلحقين ضرراً كبيراً بجسمك. ويقول اختصاصي صحة القدمين نيلا لابكوف لـ "غود هاوس كيبنغ" (goodhousekeeping) إن ارتداء الأحذية المناسبة بشكل صحيح يوفر الدعم الكافي والاستقرار وإعادة تنظيم الجسم.

أحذية الكعب العالي سيئة

أوضح جاكي سوتيرا جراح طب الأطفال لموقع "سيلف" (silf) أنه "كلما ارتفع الكعب زاد الوزن والضغط إلى الأمام، وزاد الضغط على أعصاب القدم".

ويعد التخلص من الكعب العالي الخيار الأفضل، لكن إذا كنت تريدين الاحتفاظ به، غيري اختياراتكِ للأحذية خلال الأسبوع حتى لا تحشر قدماك بصورة مستمرة في الزاوية نفسها.

كلما ارتفع الكعب زاد الوزن والضغط إلى الأمام وعلى أعصاب القدم (غيتي)

الكعب المسمار مؤذ

كل أنواع الكعب العالي معادية للقدمين، ولكن ذا المسمار هو الأسوأ بينها جميعاً. وينوه موقع "ويب إم دي" (webmd) إلى أن الكعبين المستدقين يمثلان خطورة شديدة لأن الوزن يتمركز على منطقة واحدة صغيرة، وهذا ما يجعلك تتمايلين كما لو كنتِ تمشين على رجلين خشبيتين.

وإذا كنت حزينة على "المسمار" فقد حان الوقت للمضي قدماً وتركه يذهب. وهنا تقول جاكي سوتير "لا يهمني مقدار المال الذي أنفقتيه فسوف يؤذيك هذا الحذاء".

الأحذية المدببة بمثابة تعذيب لأصابعك فالمقدمة المثلثة تزيد حدة التهاب مفصل الإصبع الكبير (شترستوك)

مشكلة الحذاء المدبب

الأحذية المدببة بمثابة تعذيب لأصابعك. ووفقاً لموقع "بيادمونت هيلث كير" (pngegg) فإنها تعصر أصابع قدميك معاً وتزداد الحالة سوءًا بسبب وجود الكعب العالي، فالمقدمة المثلثة تزيد حدة التهاب مفصل الإصبع الكبير. والأسوأ أنها تسبب حالة الإصبع المطرقة فتتقلص أصابع قدميك ثم تلتوي في النهاية بشكل دائم.

ووفقاً لـ "هيلث لاين" (healthline) يمكن علاج هذه الحالة باستخدام الحشوات والوسائد والعلاجات الطبية. ومع ذلك قد يضطر الجراح لإزالة العظام التالفة.

الأحذية المسطحة تضعف قدميكِ

الأحذية المسطحة أسوأ من الكعب العالي، كما يقول اختصاصي القدمين روبرت خورميان الذي ينصح بالعثور على الأحذية التي بها نعل مبطن لراحة القدم. ولكن إذا كان لديك ألم في الكعب بسبب ارتدائك للأحذية المسطحة بصورة متكررة، فهو يقترح العودة للكعب العالي قليلاً.

وذكر الدكتور ميغان ليهي لمجلة "فوغ" (vogue) أن ارتفاع بوصتين سيعيد توزيع الضغط على كعب أخيل للمساعدة في تخفيف الألم المرتبط بالتهاب اللفافة الأخمصي.

الشباشب رديئة النوع تجعل قدميك عرضة لشظايا قد تخترق النعل وينقطع بلحظة حرجة (شترستوك)

فليب فلوب "الشباشب" تخبط مؤكد

يوضح اختصاصي القدمين أونيس رامزي لمجلة "هيلثي" (healthy) أن الشباشب لا تقدم الدعم لقوس القدم، وتجعلك أكثر عرضة للمشي على أطراف أصابعك وتتعثر قدماك، وتسبب الضغط بشكل موجع على الكعب.

وتجعل الشباشب رديئة النوع قدميك عرضة لشظايا خطيرة قد تخترق النعل، وقد ينقطع في لحظة حرجة. لهذا فالخيار الأفضل استبداله بحذاء أكثر فائدة.

الأحذية الطبيعية

تلك الأحذية الصغيرة ذات المظهر المستقبلي التي تبدو مثل جوارب أصابع القدم بمثابة ارتقاء من حالة القدمين الحافيتين، فهي أخف من أحذية الركض التقليدية ومصممة لمحاكاة الطريقة التي تتحركين بها بشكل طبيعي بدون حذاء. ولأنها بمستوى الأرض فإنها تمنحك شعوراً بالارتباط بالأرض وتنظم سيرك. والأهم أنها تحمي قدميك من الحصى أثناء التجوال خارج المنزل.

ومع ذلك فإنها ليست الأفضل، كما تقول اختصاصية القدمين هيلاري برينرال لـ "أون هيلث" (onhealth) لأنه "لا يوجد دعم لكعبك وقوس قدمك ولا يوجد امتصاص للصدمات".

أحذية "البلاتفورم" تبدو خياراً مناسبا بالنظر لكعبها السميك لكنها تعيق قدرتك على التحرك بشكل صحيح (غيتي)

أحذية "البلاتفورم"

تبدو أحذية "البلاتفورم" خياراً لائقاً بالنظر إلى الكعب السميك، لكنها قد تعيق قدرتك على التحرك بشكل صحيح، وتقول اختصاصية القدمين "ميغويل كنه" لـ "صنداي ريلي" (sundayriley): لا تنخدعي فأحذية البلاتفورم الخفيفة ليست مثل الأحذية الرياضية العادية. ومهما فعلت فلا ترتدي هذه الأحذية المسماة بالرياضية في صالة الألعاب الرياضية.

أحذية رياضية عصرية

تبدو أحذية "تشاك تايلورز" جذابة مع الجينز والقمصان الرياضية والفساتين إضافة إلى كونها مريحة نسبياً، لكن لدى أطباء القدم الكثير من القول عنها. فالطبيبة ليزلي كامبيل ذكرت لـ "هف بوست" (huffpost) أن أحذية تشاك في الأساس جورب بدون دعم كافِ ولا يمتص الصدمات.

أحذية "تشاك تايلورز" الرياضية تبدو جذابة لكنها بدون دعم كافِ ولا تمتص الصدمات (شترستوك)

ضرر أحذية الباليه

إذا كنتِ في وقت مضى راقصة باليه مبتدئة، فأنتِ تعلمين أن الانتقال لارتداء الأحذية المدببة يعتبر معلما كبيرا. فأصبع القدم الصلب من الأحذية المدببة يحمل وزن الراقص، ومع ذلك فإن الرقص على رأس الأصبع قد يؤدي لتلف القدم والكاحل ومقدمة الساق. واللاتي يمارسن الباليه مهنة عرضة بشكل خاص لالتهاب مزمن والإصابة بمسمار القدم وغيره.

الخُفان لا يقدمان أي خدمة

أعدت الجمعية البريطانية لتقويم العمود الفقري (BCA) قائمة بالملبوسات الأكثر ضرراً لظهر المرأة والأحذية المعروفة بالـ "ميولز".

وهذا النوع العصري من الأحذية يقدم دعماً صفرياً للكاحل وظهر القدم. ووفقاً لاختصاصي القدمين ميغويل كونا في مقابلة مع "هف بوست" (huffpost) فإنه "إضافة إلى الوزن الزائد على مقدمة قدميك عليك أيضاً أن تلوي أصابع قدميك للتأكد من أن الحذاء لا يسقط جانباً كل مرة تضعين فيها قدمك إلى الأسفل، أضيفي إلى ذلك أن الخفين ذوي الكعب يضعانك في خطر أكبر للتعثر والتواء كاحلك".

حذاء "كروكس كلوغ" مناسب للبستنة أو البيت لكن الاستخدام المطول يمكن أن يؤدي لمشاكل (رويترز)

أحذية "كروكس كلوغ" مريحة ولكن

أشار الطبيب ميغان ليهي في "هوف بوست" (huffpost) أن هذا النوع من الأحذية جيد للاستخدام من حين لآخر مثل رحلة سريعة إلى صندوق البريد أو الذهاب للشاطئ، ولكن الاستخدام المطول يمكن أن يؤدي لمشاكل "ونحن لا نتحدث فقط عن الموضة التي لا مفر منها كخطأ شائع. لذلك فلتحفظ حذاءك الكروكس كلوغ المفضل لديك للبستنة أو ارتدائها في أنحاء البيت.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأحذية قد وضعت خاصة للمجتمع الطبي حيث نوهت جمعية "ذا فوت آن أنكل أسوسيشن أوف نورث تكساس" في موقعها إلى أن هذا صنع لتقديم دعم إضافي ومساعدة الذين غالباً ما يكونون على أقدامهم (لوقت طويل). حتى أن خبراء العناية بالقدمين أكدوا أن بعض أحذية "كروكس آر إكس" أكثر فائدة من بعض الأحذية الرياضية الراقية.

ضيق صنادل "غلادييتر" يضغط على الأوردة ويبطيء تدفق الدم مما يؤدي لتورم الساقين (رويترز)

صنادل "غلادييتر"

يرى لويس نافارو الجراح والمدير الطبي لمركز علاج الأوردة بمدينة نيويورك لـ "كوزموبوليتان" أن ضيق صنادل "غلادييتر" يضغط على الأوردة ويبطيء تدفق الدم مما يؤدي لتورم الساقين.

وإذا كنت ترغبين بالاحتفاظ بصنادل "غلادييتر" الإغريقية للمناسبات الخاصة، فينصحك الدكتور نافارو باستخدام "اختبار الأصبعين" وذلك بأن تضعي إصبعا تحت كل رباط للتأكد من وجود حيز كافِ، وعندما تجلسين فكي الأربطة لإعطاء قدميك وساقيك بعض الراحة.

شكل المثلث غير الطبيعي لمقدمة حذاء رعاة البقر يفاقم التهاب مفصل إبهام القدم (رويترز)

أحذية رعاة البقر ليست للمشي

يقول الدكتور ميغويل كونها مؤسس مركز العناية بالقدمين "غوثام فوت كير" (Gotham Foot Care): نأسف للقول إنها لن تجعلك تشعرين بالثبات على قدميك فشكل المثلث غير الطبيعي لمقدمة "بوت" يفاقم التهاب مفصل إبهام القدم ويهيج الأورام العصبية. وينصح بالحصول على تكون مقدمته على شكل مربع.

كما يمكن لحذاء "أغز" أن يحافظ على قدميك دافئتين ومريحتين، ولكن له عيوبه، فارتداء "بوت" واسع مثل "أغز" يمكن أن يجعل كاحليكِ يميلان إلى الداخل.

الحذاء الذي تختارينه يجب أن يكون مناسبا لما تقومين به من نشاط (شترستوك)

كيف تعرفين أن حذاءك مناسب؟

يقول جورج هولمز خبير العناية بالقدمين "إن الحذاء الذي تختارينه يجب أن يكون مناسبا مع النشاط الذي تقومين به، فالأحذية النسائية الضيقة أو المدببة تناسب الأوضاع التي لا تتطلب المشي أو الوقوف طوال يوم عمل".

كما تنصحك معالجة القدمين آن شاركي بأنه "عندما تودين الذهاب للتسوق لشراء الأحذية عليكِ أن تذهبي نهاية اليوم عندما تكون قدماك في أقصى انتفاخهما لأن هذا سيضمن لكِ ملاءمة مريحة في جميع الأوقات".