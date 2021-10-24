عالمة الحشرات شيري هارتزر: الحشرات والخنافس تبحث عن مكان آمن ودافئ حتى انقضاء الشتاء، وقد يكون منزلك المكان المناسب بالنسبة لها.

تؤدي بعض العوامل -مثل إهمال التنظيف ونقص التهوية- دورا كبيرا في انتشار الحشرات وتكاثرها داخل المنزل، وهو أمر ترغب جميع ربات البيوت في تجنبه.

وتستعرض الكاتبة ليزا ميلبراند أبرز الأشياء التي تجعل منزلك بيئة مناسبة لتكاثر الحشرات، في تقرير نشرته مجلة "ريدرز دايجست" (readersdigest) في نسختها الأسترالية.

للتخلص من الحشرات يجب الحرص على عدم ترك الأطباق متسخة (غيتي)

1. الأطباق المتسخة

إذا كنت ترغب في التخلص من الحشرات، يجب الحرص على عدم ترك الأطباق متسخة. ويقول براد سميث من مركز "المكافحة الشاملة للآفات الحشرية" إن "من الخطأ الانتظار حتى الصباح لغسل الأطباق، لأن الآفات الحشرية مثل الذباب والنمل والصراصير تنجذب بشدة إلى بقايا الطعام على الأطباق".

2. الرطوبة

تجذب الرطوبة أنواعا مختلفة من الحشرات. وتقول عالمة الحشرات شيري هارتزر إن "الحشرات تحتاج إلى الماء في حياتها اليومي، لذلك فإن قطرات صغيرة من الماء تتساقط من مكيف الهواء قد تجذب الدبابير التي تبحث عن الرطوبة، كما تجذب بقع المياه على الخشب النمل الأبيض.

3. البالوعات

تشكل أنابيب المجاري السفلية والبالوعات بيئة مثالية لتكاثر البعوض، وقد يجذب الصنبور الذي تنزل منه قطرات ماء متقطعة بعض القوارض، خاصةً إذا كانت تعاني من الجفاف ولا توجد مصادر مياه أخرى حولها". ولهذا السبب، عليك القيام بالصيانة الدورية وإصلاح مصادر المياه التي قد تجذب الحشرات.

فتات الطعام على الأرض يشكل وليمة دسمة للحشرات كالصراصير والنمل (غيتي)

4. الفتات

تنجذب الحشرات للفتات وبقايا الطعام التي تسقط على الأرض، ويقول سميث إن "فتات الطعام على أرض المطبخ يشكل وليمة دسمة لبعض الحشرات مثل الصراصير والنمل". لذلك فإن تنظيف المطبخ بانتظام -خاصة الأماكن الصعبة خلف الموقد والثلاجة على سبيل المثال- يساعد على طرد الحشرات من مطبخك.

5. المجاري المهملة

تسهم مجاري الصرف الصحي المهملة التي تحتوي على الماء وبعض المواد العضوية مثل غسول الشعر والصابون في جعل منزلك بيئة خصبة لتكاثر ذباب الصرف.

إخراج أكياس القمامة إلى الخارج مع غلقها بإحكام يساعد في إبعاد الحشرات (غيتي)

6. القمامة

تجذب رائحة القمامة الحشرات، خاصة الذباب؛ لهذا السبب تأكد من إخراج أكياس القمامة وسلة المهملات إلى الخارج مع غلقها بإحكام، حيث يساعد ذلك في إبعاد الحشرات الأخرى عن القمامة مثل القوارض والطيور.

7. الورق

قد تكون أكوام الورق نقطة جذب لحشرة السمكة الفضية والصراصير. ومن أجل الحفاظ على وثائقك المهمة احرص على وضعها في خزائن بلاستيك محكمة الغلق.

لن تجد الحشرات أماكن للاختباء في حال المحافظة على نظافة المنزل وتقليل الفوضى (مواقع التواصل)

8. الفوضى

تعد الفوضى عاملا مساعدا على تكاثر الحشرات في المنزل. ويقول ريتشي في هذا السياق "إذا حافظت على نظافة منزلك وتقليل الفوضى إلى الحد الأدنى، لن تجد الحشرات أماكن للاختباء".

9. الفاكهة الناضجة

وضع الفاكهة على الطاولة قد يعطي للمطبخ شكلا أكثر جمالا، لكنه قد يجذب ذباب الفاكهة. وتنصح هارتزر بعدم ترك الطعام على الطاولة، والحفاظ عليه في الثلاجة أو في علب محكمة الإغلاق.

10. الأطعمة الحلوة

تنجذب الحشرات بشكل كبير للسكر. ويقول ريتشي إن "الأطعمة الحلوة والمخمرة تعد الأكثر جاذبية للذباب والفراشات والنمل والخنافس وغيرها، أما الدبابير والنمل فإنها تفضل السكر والعسل". ولهذا السبب يجب الحفاظ على هذه الأطعمة في علب محكمة الإغلاق، والحرص على تنظيف أي بقايا تسقط على الأرض.

11. الشقوق والفراغات

تبحث الحشرات دائما عن الشقوق الصغيرة حول النوافذ والأبواب، التي يمكن أن تساعدها على التسلل إلى داخل المنزل. هناك حل بسيط يمكنك اتباعه في هذه الحالة، إذ تقول هارتزر إنه "يتعين عليك التحقق من جميع سدادات الأبواب، خاصةً أسفل الباب، فضلا عن سدادات النوافذ والشاشات، وحتى أنظمة التهوية ومكيفات الهواء، للتأكد من عدم وجود فتحات تسمح بدخول الحشرات".

بقايا الطعام تجذب العديد من الحشرات الباحثة عن الدفء داخل المنازل (غيتي)

12. الدفء

عندما يصبح الطقس باردا في الخارج، تبحث العديد من الحشرات عن الدفء داخل المنازل. وتقول هارتزر إن "الحشرات والخنافس تبحث عن مكان آمن ودافئ حتى انقضاء الشتاء، وقد يكون منزلك المكان المناسب بالنسبة لها".

13. طعام الطيور

يقول سميث إن "العث الذي يتغذى على الحبوب يعد من أبرز أنواع الحشرات التي تغزو المنازل". وتعد حبوب الطيور الطعام المفضل لعثة الطحين الهندية. فقد تُحضر إلى منزلك كيسا من بذور الطيور، وفي غضون أسابيع قليلة ستجد أن المنزل يعج بيرقات العثة. ولتجنب هذا المأزق افحص كيس بذور الطيور بعناية قبل شرائه بحثا عن يرقات العثة، ثم قم بتخزين الحبوب في حاوية بلاستيكية محكمة الإغلاق.