ينصح بعدم شد أو ربط أطراف الشعر بما أنها الجزء الأكثر هشاشة، لذلك يفضل وضع المشبك قرب قاعدة الشعر حيث يكون أكثر كثافة وسمكا، ويمكنه تحمل الضغط.

عادت مشابك الشعر مخلبية الشكل لتلقى رواجا بين الفتيات والنساء، ولم تعد تستخدم فقط لأنها عملية ومناسبة ليوم حافل بالنشاط، بل باتت أيضا تعد من وسائل الزينة المحببة لدى الكثيرات، من اللواتي تخلين عن الرباط المرن لصالح تسريحة شعر جذابة وبسيطة دون جهد كبير.

لكن الكاتبة جيمي شنايدر تقول في تقريرها الذي نشره موقع "مايند بادي غرين" (mindbodygreen) الأميركي، إنه يجب علينا أن نتساءل عن الجوانب الصحية في استعمال مشابك الشعر قبل التفكير في الموضة والجاذبية. فهل تعد هذه المشابك التي تكون على هيئة المخالب الخيار الأفضل للشعر؟ وما أفضل التسريحات لحماية الشعر من التقصف؟

الخبراء ينصحون بتغيير التسريحة بشكل دوري، حتى لا يقع الضرر في كل يوم على الجزء نفسه من الشعر (غيتي)

أيهما أفضل المشابك المخلبية أم رباط الشعر؟

ترى الكاتبة أن الإجابة يمكن أن تكون نعم أو لا. حيث إن هذه المشابك يمكنها أن تشد حزمة من الشعر دون أن تسبب لها الكثير من الاحتكاك، على عكس الرباط المطاطي التقليدي.

ولكن في الوقت نفسه تنبه الكاتبة إلى أن التسريحات المعقدة والجذابة التي قد تختارها بعض النساء، في حال التمسك بها لوقت طويل، يمكن أن تلحق ضررا بالشعر. ولهذا فإن الخبراء ينصحون بتغيير التسريحة بشكل دوري، حتى لا يقع الضرر في كل يوم على الجزء نفسه من الشعر.

وتقول الكاتبة إنه سواء اخترتِ كعكة فوضوية مشدودة برباط، أو تسريحة "فرنش تويست" (French Twist) وهي تسريحة سريعة وأنيقة مشدودة بمشبك، فإنك في كل الحالات عندما تشدين شعرك للخلف تسلطين ضغطا على جذوره وقوة جذب على كل خصلة فيه.

تسريحة "فرنش تويست" (French Twist) سريعة وأنيقة ومشدودة (غيتي)

كيف تختارين تسريحة بمشبك الشعر تجنبك التقصف؟

يبقى السؤال المحوري الذي تطرحه أغلب النساء، هو عن كيفية الحفاظ على تسريحة شعر جميلة دون الإضرار به، خاصة عندما يكون حساسا، إليكِ أهم النصائح التي قدمتها الكاتبة في تقريرها:

اتركي الأطراف متحررة: تنصح الكاتبة بعدم شد أو ربط أطراف الشعر بما أنها الجزء الأكثر هشاشة. لذلك يفضل وضع المشبك قرب قاعدة الشعر حيث يكون أكثر كثافة وسمكا، ويمكنه تحمل الضغط.

شد الشعر بقوة للاطمئنان أن التسريحة ستبقى على حالها خلال كامل ساعات النهار يلحق ضررا كبيرا بالشعر (غيتي)

تخلي عن التسريحة المشدودة بقوة: يمكنك شد الشعر بقوة قبل غرز المشبك فيه للاطمئنان على أن التسريحة ستبقى على حالها خلال كامل ساعات النهار، ولكن هذا الأمر يلحق ضررا كبيرا بالشعر، لأنه يعرضه لضغط كبير.

وهنالك العديد من التسريحات التي يمكن الاعتماد عليها، حتى لو كانت أغلب المشابك المتوفرة لا يمكنها مسك كل أجزاء الشعر.

تسريحات لا تضر شعرك: يمكنك لملمة الشعر في شكل ذيل الحصان ثم وضع المشبك تحته. كما يمكن لف الشعر حول المشبك وتحته ثم شده.

وعند القيام بهذه التسريحات بالشكل الصحيح يحافظ الشعر على هيئته مع مرور الوقت، دون أن يؤدي إلى الإضرار بفروة الرأس.

الشعر يكون مرنا جدا بعد تعرضه للماء، وشده يؤدي إلى تمدده أكثر وبالتالي تعرض الخصلات للانكسار (غيتي)

عدم شد الشعر عندما يكون مبللا: تقول الكاتبة إن الشعر يكون في حالة مرنة جدا بعد تعرضه للماء، لذلك تحذر من أن شده يؤدي إلى تمدده أكثر وبالتالي تعرض الخصلات للانكسار. كذلك عند تجفيف الشعر بالهواء، فإن ذلك يؤدي لحبس الرطوبة في فروة الرأس وبالتالي تكاثر البكتيريا، مما يؤدي إلى الإصابة بالحكة.

تجربة أشكال وأحجام متنوعة: هنالك تشكيلة واسعة جدا من المشابك المخلبية الشكل، ويمكنكِ تجربة 3 أو 4 من الأنواع الأكثر انتشارا، حتى تعرفي المشبك الذي يناسب شعركِ ويجعله يحافظ على هيئته دون أن يضر به.