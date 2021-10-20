تسهم الملابس في الظهور بالصورة اللائقة في مناسبات عديدة، لكنها قد تصبح سببا أيضا في الشعور بالحرج والرغبة في الاختفاء إذا كانت تظهرك أكثر بدانة أو أقل طولا.

إذا سئمت من عدم تناسق ملابسك التي تجعلك تبدين أقصر، يمكنك بالتأكيد التلاعب بالطريقة التي ترتدين بها الملابس والوقوف والمشي ومن ثم إحداث فرق كبير في طولك.

بداية الأمر اعلمي أن ملابسك من الأشياء الأساسية التي تجعلك تبدين أقصر أو أطول قليلا، لذلك احرصي على اتباع النصائح الآتية للظهور أكثر طولا من دون الحاجة إلى ارتداء الكعب.

ارتدي ملابس تناسب طولك وزنك

رغم عودة موضة الملابس الشديدة الاتساع (OverSize) فإنها لا تناسب الجميع، فهي تسهم بصورة كبيرة في إظهارك أقصر مما أنت عليه بالفعل، وكذلك تجنّبي السترات التي تتجاوز الركبتين.

تسهم الملابس الكبيرة الحجم في إظهارك أقصر مما أنت عليه بالفعل (بيكسلز)

الخطوط العمودية

توهم الخطوط العمودية في تصميم ملابسك من أمامك بأنك طويلة القامة، لذا اختاري الفساتين والقمصان ذات الخطوط الرأسية، من ناحية أخرى فالملابس ذات الخطوط العرضية تظهرك أقل طولا وأكثر وزنا.

ألوان موحدة

عليك اختيار الملابس أحادية اللون لأن ذلك يعكس مظهرا متماسكا، وقد لفتت الكاتبة ومدونة الأزياء "تشي لي"، من خلال موقع "بيتيت دريسينج" (Petitedressing)، إلى أنه من الواضح أننا لا يمكننا تغيير أطوالنا، ولكن هناك الكثير الذي يمكننا القيام به لتحسين المظهر، وفضلا عما سبق يرصد الموقع حيلا أخرى لتبدين أطول:

مطابقة لون الحذاء مع البنطال

عندما يكون حذاؤك بلون بنطالك، فإن هذا يخدع العين للاعتقاد أن ارتفاع كعب الحذاء هو امتداد لساقيك.

الزي ذو القطعة الواحدة

الملابس المكونة من قطعة واحدة مثل الفساتين والبدلات يمكن أن تجعل الشخص القصير يبدو أطول، فهي تخلق خطا رأسيا وهميا يزيد الطول.

فساتين طويلة

قد يبدو الأمر مفاجئا، لكن الفساتين الطويلة تبدو جذابة للغاية على النساء القصيرات، كذلك تلك التي تتضمن رسوما صغيرة فهي خيار مثالي لتبدين أكثر طولا.

تجنبي المطبوعات الكبيرة

كوني حذرة جدا مع المطبوعات والرسوم الكبيرة، بخاصة إذا كانت على الملابس الطويلة مثل الفساتين أو التنانير الطويلة، فهي تظهر قصيرات القامة في صورة غير مثالية.

المطبوعات الصغيرة في أقمشة الملابس تسهم في إظهارك أكثر نحافة وطولا (بيكسلز)

جينز واسع

يجب أن تقتني بنطال جينز واسع الساق، فهو تصميم عبقري يرضي النساء ذوات الأرجل القصيرة، أما الجينز الضيق فلا يناسب الجميع ويظهرك أقل طولا حتى لو كنت نحيفة.

تجنبي صندل المصارع

تحظى الصنادل التي تعتمد اعتمادا كبيرا على أربطة من الكاحل إلى الساق بشعبية كبيرة في السنوات الأخيرة، ويطلق عليها اسم صندل المصارع (Gladiator sandal)، وعلى الرغم من أنها يمكن أن تبدو عصرية، فإنها غير مناسبة للفتيات ذوات الأرجل القصيرة.

المعطف الطويل

تقوم المعاطف الطويلة بأفضل وظيفة في ظهورك بمظهر انسيابي مثالي، وكذلك ستبدين بها أكثر طولا.

الإكسسوارات

القلادات الطويلة تمنحك مزيدا من الطول، لكن يجب استخدامها بحكمة، لأن القلادات الضخمة تسهم في ظهورك بصورة أكثر ضخامة من وزنك الحقيقي.