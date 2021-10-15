قد تثير دهشتك.. فوائد نفسية ومالية لارتداء الكعب العالي

الممثلتان لدوري البطولة في الفيلمين الشهيرين "ليغلي بلوند" (Legally Blonde) و"كلوليس" (Clueless) بدا لديهما أوجه جمالية ملحوظة، بما في ذلك اختيارهن المتكرر لارتداء الحذاء ذي الكعب العالي.

قد يكون الحظ السعيد لشخصيتي "إيلي وودز" و"شير هورويتز" في الفيلم له علاقة بأحذيتهما؛ فالكعب العالي الشاهق الذي ترتديه "إيلي" و"شير" وتتبختران به في جميع الأفلام الخاصة بهما ليس مجرد إيماءة إلى ذوقهما الشخصي للأناقة، ولكنه يمثل أيضا أدلة مشاهدة لقدراتهما الصلبة في صنع القرار، وكأن هذا الثنائي بصدد عمل شيء ما.

والآن هناك بعض الأبحاث التي تدعم هذا الاتجاه، كما يقول الكاتب أغينيس إيريكسون في تقرير نشره موقع "هيلث دايغست" (healthdigest) تناول مسألة ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي، مسلطًا الضوء على جوانب كثيرة.

الممثلة بيلي هانكس حافظت على ارتداء الكعب خلال أدائها لدور إيلي وودز (غيتي)

ووفقاً لدراسة أجريت عام 2013 ونشرت في مجلة أبحاث التسويق "فيا بيست لايف" (via StyleCaster)، فإن السيدات اللائي يتسوقن بالكعب العالي لديهن شعور أفضل بالتوازن ليس فقط بالمعنى المادي، ويملن أيضًا إلى التفوق من حيث إدارة أموالهن التي قد تكون أخبارًا جيدة لمحافظ نقودهن.

الكعب العالي يوفر المال

ويشير البحث إلى أنه ومع التوازن العقلي فإن المتسوقات من صاحبات الكعب العالي لديهن قدرة على اتخاذ خيارات أكثر عقلانية في ما يتعلق بالإنفاق. ولوحظ أيضًا أن اللاتي خضعن للدراسة كن أكثر تجنبًا للمشتريات باهظة الثمن، وبدل ذلك كن ينجذبن نحو المنتجات ذات الأسعار المعقولة.

"إيلي" و"شير" كان لديهما القليل من إدمان التسوق، لكن من يدري ربما كان الأمر سيختلف لو ارتادتا المركز التجاري بأحذيتهما الخفيفة. لكن هذا لا يعني أنه عليكِ التجول بالكعب العالي طوال اليوم لاتخاذ خيارات أكثر عقلانية.

ويحذر ستيفن هارتمان، اختصاصي العناية بالأقدام كبير المسؤولين التنفيذيين في الاتحاد الكندي للطب، من أن يصبح ارتداء الكعب العالي عادة. ووفقًا لتصريحه لمجلة "بيست هيلث" (besthealthmag) فإن ارتداء الكعب العالي ليوم واحد في الأسبوع أو لمناسبة خاصة هو الأفضل.

"إيلي" و"شير" جعلتا الكعب العالي جزءًا من خزانة ملابسهما اليومية، ولكن ليس عليكِ محاكاتهما ما دمت تهتمين بصحتك، وربما سترمين زوجين من الأحذية الخفيفة في المرة القادمة التي تشعرين فيها بالحاجة إلى التسوق.

إيلي جعلت الكعب العالي جزءًا من خزانة ملابسها اليومية (غيتي)

الجاذبية والمال

هل تعلمين أن الأشخاص الأكثر طولا قد يكسبون المزيد من المال؟ نعم العلم يقول ذلك، وطبقًا لبحوث أجريت عام 2004 فإنه كلما كنت أطول زادت الأموال التي يمكنكِ جنيها؛ فبضع بوصات يمكن أن تحدث فرقًا من مئات الآلاف.

ومن المتوقع أن يكسب الشخص الأميركي الذي يبلغ طوله 6 أقدام نحو 166 ألف دولار خلال حياته المهنية لمدة 30 عاما أكثر من شخص يبلغ طوله 5 أقدام و5 بوصات.

وتبين الدراسات أن النساء اللواتي يرتدين الكعب العالي ينظر إليهن بشكل مختلف عن النساء اللائي يرتدين أحذية مسطحة، ووفقًا لمجلة "سايكولوجي توداي" (psychologytoday) فإن كون النساء عادة يمشين بشكل مختلف عن الرجال فالكعب العالي يساعد في إظهار الجوانب الأنثوية لمشيتهن، كما تشير دراسة أخرى من فرنسا إلى أن الكعب العالي يجعلهن أكثر جاذبية.

القوة والأنوثة

وهناك شيء مشجع لارتداء زوجين جميلين من الكعب العالي، فهو يبعث على الشعور بالقوة والأنوثة، سواء كان ذلك بشريط وثقوب، أو بخُف تقليدي، أو حذاء أكثر خفة.

ورغم أن كثيرا من النساء يرتدين الكعب العالي فإنه بالتأكيد ليس لأنهن مرتاحات "فنحن نعصر أقدامنا داخل كعب عال مدبب وطويل ثم نقوم بالتجول مشيا على أطراف أصابع، وهذا لا يشعرنا بالرضا بالتأكيد"، كما تقول ماكلويد.

الأحذية على شاكلة الكعب العالي يمكن أن تغير قدميك والطريقة التي تتحركين بها (بيكسابي)

ربما لاحظتِ أنك تمشين بشكل مختلف في الكعب العالي، فهو ليس حذاء رياضيا، حيث يتعين عليك حمل نفسك بشكل مختلف، هذا ما قالته ماريسا ستيمبيان محررة الموضة في "جست لوكس" (justluxe).

وأضافت أنه إذا كنت اعتدتِ على التجول بالكعب العالي فسيكون لديكِ أيضًا وقت صعب للغاية للتعود على التجول من دونه. ذلك أن الأحذية على شاكلة الكعب العالي يمكن أن تغير قدميك والطريقة التي تتحركين بها؛ فالاستخدام المنتظم للكعب العالي يمكن أن يشكل خطرا حتى عندما لا يكون على قدميك.

فالاستخدام المطول للكعب العالي لا يعرضكِ فقط لخطر الإصابة وأنت ترتدينه، ولكن أيضا يمكن أن تكوني على خطر أكبر للإصابة عند عدم ارتدائه بسبب قدرة جسمك على التكيف، وفقًا لمات فيرجسون المؤسس المشارك ورئيس شركة الابتكارات الصحية التقدمية، الذي يفسر ذلك بارتباط الكعب العالي بالعديد من المشاكل، وتشمل القائمة التهاب اللفافة الأخمصي وكعب أخيل وآلام المفاصل المزمنة ومشاكل باطن الركبة وآلام الورك والظهر.