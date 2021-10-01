تروج بعض النساء لمفهوم خاطئ مفاده أن "الرعاية الذاتية" هي الأوقات التي تقضيها في حوض الاستحمام مع الفقاعات الملونة، أو جلسات التدليك والسبا، والعناية بالأظافر والشعر.

ورغم أنها طقوس مهمة، فإن الرعاية الذاتية تتعلق بتلبية احتياجاتك الجسدية والنفسية والاجتماعية، وتخصيص أوقات للحفاظ على صحتك، بالنوم، وتناول طعام مغذ، والتريض، والاستحمام، والالتزام بالأدوية والفيتامينات.

لماذا يجب تخصيص وقت خاص لنفسك؟

قد تبدو الاحتياجات الأساسية للإنسان أمورا بسيطة، لكنها بالنسبة للأم حلم بعيد، خاصة مع مولود جديد، حيث تضع الأم احتياجات أطفالها فوق احتياجاتها، في أكثر الأوقات التي تحتاج هي لمن يرعاها، وتفقد الكثيرات إحساسهن بذواتهن، وتصير الرعاية الذاتية أنانية، وإهمال النفس تضحية.

في كتابها "وقت للأم: 5 إستراتيجيات أساسية للرعاية الذاتية" تقول رينيه ريدريك إنها سمعت الكثير من القصص عن نساء يتجاهلن آلام أجسادهن، ويتجاهلن طلب العناية الطبية، مما أدى إلى مشاكل صحية خطيرة، ناصحة الأمهات بجدولة الفحوصات السنوية، وتصوير الثدي بالأشعة السينية، وفحوصات الجلد، ومسحات عنق الرحم، والذهاب إلى طبيب الأسنان لإجراء فحص وتنظيف سنوي.

لا تعد الرعاية الذاتية عملا ذاتيا خالصا، فإذا كنت تريدن أن ينام أطفالك جيدا، ويأكلوا جيدًا، ويعتنوا بأنفسهم، ويمارسوا هواياتهم، فعليهم أن يروا أمهم تفعل تلك الأشياء، بدلا من ذلك، سيجعلك الإرهاق الجسدي والعاطفي والعقلي أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الجسدية. وعرفت شيريل زيلجر، مؤلفة كتاب "الاحتراق النفسي للأم" إرهاق الأم، بأنه ضغط مزمن من واجبات الأمومة، تنفصل معه الأم عن نفسها.

الرعاية الذاتية تتعلق بتلبية احتياجاتك الجسدية والنفسية والاجتماعية وتخصيص أوقات للحفاظ على صحتك (بيكسلز)

كيف تجدين وقتك الخاص؟

قولي لا: لا يمكنك تأدية كل المهام، لذا لا تحاولي، فقد تشعرين بالذنب عند الرفض، لأنك لا تفعلين كل ما هو مطلوب منك، لكن عليك معرفة متى يجب الرفض، وتقليل عدد مهامك، وحاولي تخصيص يوم واحد على الأقل خلال الأسبوع خال من أي نشاط بعد المدرسة.

لا يمكنك تأدية كل المهام، لذا لا تحاولي، فقد تشعرين بالذنب عند الرفض، لأنك لا تفعلين كل ما هو مطلوب منك، لكن عليك معرفة متى يجب الرفض، وتقليل عدد مهامك، وحاولي تخصيص يوم واحد على الأقل خلال الأسبوع خال من أي نشاط بعد المدرسة. علمي طفلك الاستقلال: دعي طفلك يقوم ببعض الأشياء دون مساعدتك، حتى وإن بدا ذلك صعبا، فتربية طفل مستقل ومسؤول ستجعله فخورا بإنجازاته، وتزيل عنك عبء مراقبته طوال الوقت.

دعي طفلك يقوم ببعض الأشياء دون مساعدتك، حتى وإن بدا ذلك صعبا، فتربية طفل مستقل ومسؤول ستجعله فخورا بإنجازاته، وتزيل عنك عبء مراقبته طوال الوقت. ابتعدي قليلا عن أطفالك: ابحثي عن برنامج أنشطة أسبوعي للأمهات خارج المنزل، واطلبي من أحد أفراد الأسرة أو الصديقات مجالسة الطفل ساعة أو ساعتين. هناك أيضا برامج للأم والطفل، مخصص للأمهات الجدد اللواتي لا يستطعن الخروج دون أطفالهن العام الأول.

ابحثي عن برنامج أنشطة أسبوعي للأمهات خارج المنزل، واطلبي من أحد أفراد الأسرة أو الصديقات مجالسة الطفل ساعة أو ساعتين. هناك أيضا برامج للأم والطفل، مخصص للأمهات الجدد اللواتي لا يستطعن الخروج دون أطفالهن العام الأول. استعيني بزوجك: يريد زوجك مساعدتك، لكن لا يعرف كيف، لذا استخدمي تطبيق "تقويم غوغل-Google calendar" لتقسيم الأعباء المنزلية بينكما، والحرص على استمتاع كل منكما بوقته الخاص.

خطط واقعية للرعاية الذاتية