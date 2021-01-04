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برامج تجعل من طفلك عبقريا في الرياضيات.. كيف تختارين الأنسب منها؟

اخترع أول "أباكوس" كما نعرفه اليوم في الصين حوالي عام 1300 للميلاد (بيكسابي)
اخترع أول "أباكوس" كما نعرفه اليوم في الصين حوالي عام 1300 للميلاد (بيكسابي)
ماري هارون - الجزيرة نت
4/1/2021

تعدّ مادة الرياضيات من المواد الإلزامية التي يجب أن يتعلمها الطفل، ومع تزايد استخدامات الحاسوب والشاشات يقلّ تركيز ونشاط الطفل وربما تحصيله الدراسي. وقد ظهرت في العقود الأخيرة بعض الدورات التدريبية والأنشطة التي تساعد على تعلّم الرياضيات بدرجة محترفة، مع ضمان المتعة حتى لا يمل الطفل من ممارستها، ومن ثم تمكنهم من التفوق عن طريق فهم ومواكبة التطور الدائم لهذه المادة.

نستعرض هنا مجموعة من البرامج والأنشطة التي تفيد طفلك في تعلم الرياضيات، وفقا لعمره ومستواه الدراسي.

يو سي ماس (UCMAS)

هو تمثيل حديث لفن قديم من الحساب العقلي، تم استغلاله في برنامج للمساعدة على تحفيز نشاط الدماغ للأطفال. وتوصف طريقة "يو سي ماس" (UCMAS) بأنها "الليغو الحسابي" أو "التمارين الرياضية العقلية"، لأنها مصممة للمساعدة على تعزيز القدرات العقلية وتحفيز العقول الشابة باستخدام العداد والحساب العقلي بطريقة يجد الأطفال فيها متعة.

ما العداد؟

أباكوس (ABCUS) هو برنامج عداد رياضي مشتق من الكلمة اليونانية "أباكس" (Abax)، بمعنى "حساب المجلس" أو "حساب الجدول".

يدرّب البرنامج الطلاب على استخدام النصف الأيسر من الدماغ (الجانب المنطقي) للتلاعب في العداد الظاهري لفترة من الزمن، حتى يعتاد الطفل على استخدام العداد عقليا دون حاجة لاستخدام العداد الخشبي، وهذا التمرين يعزز وظيفة الحساب في الدماغ.

المستوى 1 هو المستوى الأساسي والمستوى 10 هو الأخير والأكثر تقدما، ويستغرق التدريب الكامل حوالي 3 سنوات (بمعدل حوالي 3 أشهر لكل مستوى)، وعادة ما يلاحظ التحسن الكبير في القدرة الرياضية بعد السنة الأولى، عندما يكون الطالب قد أكمل المستوى الثالث أو الرابع، ويمكن انضمام الطفل في أي عمر بشرط واحد فقط: وهو قدرته على العد المتواصل من 1 إلى 50.

أباكوس أداة تستخدم لكافة العمليات الحسابية من جمع وطرح وضرب وقسمة (بيكسابي)

اخترع أول أباكوس -كما نعرفه اليوم- في الصين عام 1300 للميلاد، وغالبا ما يشار إليه بالحاسب الآلي الأول.

ويستخدم أباكوس لكافة العمليات الحسابية من جمع وطرح وضرب وقسمة، ويستخدم لحساب الكسور والجذور التربيعية، ولا يزال يستخدم حتى اليوم في بعض المجتمعات الآسيوية.

ويتضمن جهاز أباكوس خرزات يعدّها الأطفال لتصور الأرقام على نظام قاعدة الآحاد والعشرات، حيث يتعلم الأطفال كيفية التعامل مع تلك الخرزات لإجراء العمليات الحسابية.

كومون (Kumon)

لا يقتصر برنامج "كومون" (Kumon) على علم الرياضيات، بل يقدم أيضا برامج تعلم القراءة والكتابة، ويبدأ كل طالب في مستوى مهارة شخصية من خلال تقييمه قبل بدء البرنامج.

ورغم اختلاف برنامج كومون عن المناهج الدراسية، فإنه أظهر بشكل واضح أثره على التحسين من المستوى الدراسي للطفل وطريقة تفكيره ومعالجته للأمور.

كما يتميز برنامج كومون بكونه برنامج تعلم ذاتي ولا يحتاج لمدرب أو مدرّس أو إشراف متواصل من جانب الأب والأم.

وتختلف أسعار كومون بحسب الدولة، ولكن يمكن أن يبلغ متوسط التكاليف 150 دولارا أميركيا لكتب الرياضيات في كافة المستويات، حيث تبلغ تكاليف المستوى الواحد ما بين 5 و10 دولارات.

ويمكن لبرنامج كومون القائم على التكرار أن يساعد طفلك في التعلم المنظم والتركيز وتعزيز الثقة.

برنامج ماثناسيوم (Mathnasium)

يبدأ تعلم الرياضيات عن طريق برنامج "ماثناسيوم" (Mathnasium) لطلاب المراحل الإعدادية والثانوية، حيث يعمل كل طالب على وتيرته الخاصة وفق منهج مخصص وفق قدراته ومستواه الشخصي، كما يشترط هذا البرنامج ترتيبا محددا، حيث يخصص مدرب واحد على طاولة مع 4 إلى 6 طلاب فقط .

تختلف الأسعار بحسب موقع مركز ماثناسيوم، وتكاليف برنامج الرياضيات في المتوسط تبلغ ما بين 200 و300 دولار شهريا، وعادة ما يحتاج الطالب -وفقا لاشتراطات البيئة المثالية لدراسة هذا البرنامج- للحضور مرتين أسبوعيا، لذا يصعب تعلّم هذا المنهج ذاتيا، أو بالمنزل بعكس برنامج كومون .

ماثناسيوم مقابل كومون

وتنتهج برامج ماثناسيوم نهج الدروس الخصوصية التقليدية، ووفقا للنتائج التي أصدرتها الشركة عن نفسها، فإن 88% من الطلاب الذين حضروا بانتظام برنامج الرياضيات لمدة 6 أشهر على الأقل، شهدوا تحسنا في درجاتهم. ولعل الأمر الأكثر دلالة هو أن 85% من الآباء أبلغوا عن تحسن أبنائهم واتجاههم للتفوق في الرياضيات، بعد أن حضر الطلاب مادة ماثناسيوم لأكثر من 6 أشهر.

وعادة ما تظهر مهارة الأطفال بعد ممارسة هذه التدريبات في إجراء عمليات الحساب العقلي السريع بمساعدة العداد أباكوس أو الطرق المختلفة التي يتعلمونها، ويتطور الأطفال وصولا إلى مرحلة الحساب العقلي دون مساعدة من المدرب أو العداد، حيث يطورون القدرة على تصوير العداد في أذهانهم.

ويتم تصور الأرقام التي يقوم الطفل بحسابها على أنها حبات أو صور على العداد، بدلا من الأرقام. هذا المفهوم الحاسم للتفكير في الصور يؤدي إلى تحفيز أكبر للدماغ، ومن ثم تحسن كبير على المستوى العقلي والدراسي للطفل في كافة المواد الدراسية لاحقا، لاكتسابه مهارات دماغية متعلقة بالتركيز والتحصيل الدراسي كله.

وأيا كان اختيارك من بين تلك البرامج، فمن المؤكد أنها ستشكل فارقا في تعلّم طفلك.

المصدر : مواقع إلكترونية

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