لرشاقتك.. جهزي صالة رياضية منزلية تناسب احتياجاتك الشخصية وبتكلفة معقولة

استمتعي بحياة أفضل وصحة جيدة بعيدة عن ضغوطات الحياة اليومية، فمع تزايد مشاغل الحياة وغلاء اشتراكات النوادي الرياضية، أصبح من الشائع تصميم صالة رياضية منزلية لدى كثير من العائلات، خاصة أنها توفر وقت الأمهات بعامة والعاملات منهن بوجه خاص.

وبسبب الحجر المنزلي وإقفال النوادي الرياضية أصبحت فكرة تصميم صالة رياضية منزلية بمعدّات بسيطة، وتكلفة قليلة هي الفكرة المناسبة. فقد أثبتت الدراسات أن ممارسة التمارين الرياضية تخفف التوتر وتحسّن المزاج، وتساعد على النوم براحة. فالرياضة صارت أسلوب حياة، واقتحمت غرف الرياضة المنزلية عالم الديكور ضمن المنازل الفخمة والمنازل الصغيرة وحتى المتواضعة.

صالة رياضية منزلية مثالية

التقت الجزيرة نت فادي الرفاعي وهو خبير متخصص في تصميم ديكور الصالات الرياضية ليقدم أفضل النصائح والخطوات السلسة والبسيطة لتصميم صالة رياضية منزلية مثالية.

ورأى الرفاعي أن غرف الرياضة ضمن ديكور المنازل الفخمة أو المتواضعة أصبحت صيحة حديثة في عالم الديكور لا يمكن الاستغناء عنها لأنها باتت ضرورة حياتية أكثر منها حالة آنية.

وهذه أهم الخطوات التي ينبغي تنفيذها مع مجموعة من اللمسات الخاصة بالديكور لهذا النوع من الغرف في المنازل:

دراسة ومعاينة المساحة المتاحة من المنزل والمقرر تحويلها إلى صالة رياضية.

تحديد نوع الصالة الرياضية التي يراد تصميمها في المنزل من بين الأنواع الثلاثة الشائعة وهي (النادي الصحي، ومركز اللياقة البدنية، وكمال الأجسام).

تصفح المواقع المختلفة على الإنترنت لرؤية نماذج من نوع هذه الصالة.

تجميع أفضل النماذج التي يمكن إيجادها أثناء عملية البحث.

مراقبة كل كبيرة وصغيرة في النماذج التي حصلت عليها لمعرفة وتحديد الأغراض المطلوبة والمناسبة لمساحة الغرفة.

وأخيرا، اتخاذ القرار الشرائي للمعدات والأغراض الرياضية.

يلزم شراء الأجهزة التي يمكن استخدامها فقط والتي تتناسب مع الاحتياجات الشخصية (الألمانية)

اختيار المكان المناسب

وحسب الرفاعي، ينبغي اختيار غرفة مفتوحة وجيدة التهوية، مع مساحة كافية لممارسة التمارين الرياضية بشكل مريح. ويمكن تخصيص حيز صغير في المنزل أو استخدام غرفة إضافية أو حتى شرفة المنزل.

اختيار المعدات الرياضية اللازمة

تتميز الصالات الرياضية المنزلية عن النوادي بأنها لا تتطلب مساحة كبيرة، ولا تحتاج إلى أجهزة حديثة ومعدات رياضية كثيرة، ومن ثم فيلزم شراء الأجهزة التي يمكن استخدامها فقط، وبذلك يمكن تجهيز صالة رياضية تتناسب مع الاحتياجات الشخصية وبتكلفة معقولة.

يمكنك تجهيز صالة رياضية تتناسب مع احتياجاتك الشخصية وبتكلفة معقولة (بيكسلز)

أدوات رياضية ضرورية

وهذه بعض الأدوات الرياضية المتوفرة في المتاجر المحلية بسهولة، والمتاحة أيضا على مواقع التسوق عبر الإنترنت، ويمكنك اختيار ما يناسبك وأفراد أسرتك:

ألواح الوزن.

حبل القفز.

جهاز مشي قابل للطي.

قضبان متوازية مع مقعد مسطح لحمل الأوزان الثقيلة.

لكن الرفاعي ينصح بالاعتماد على التمارين البسيطة التي تحتاج إلى أوزان صغيرة الحجم مثل حبال المقاومة التي تعتمد على أوزان الجسم.

بالإضافة إلى ذلك، تعدّ سجادة التمارين الرياضية إحدى أهم الأدوات التي لا بد من توفرها لممارسة الرياضة، مثل تمارين الضغط والبطن، لتجنب حدوث أي آلام في الظهر.

وبدلا من استخدام اللون الأسود التقليدي في المعدات الرياضية، اختاري ألوانا مشرقة، لكي تضيفي شيئا من البهجة إلى الصالة الرياضية، وتجعلي الغرفة مكانا ممتعا لممارسة الرياضة.

التحكم بحرارة الغرفة وجودة الهواء

أحد أهم أساسيات تصميم صالة رياضية صغيرة هو الاستفادة من المساحة المتوفرة قدر الإمكان، لذلك يجب توفير مساحة كافية لمعدات التبريد المناسبة للغرفة، مما يساعد على أداء التمارين بشكل مريح وسلس أكثر.

ويمكنك إضافة بعض النباتات التي تعمل على تنقية الهواء بشكل طبيعي، الأمر الذي يمنح الصالة لمسة من الجمال والرقي، كما يمكن استخدام معطرات الجو لإضافة رائحة جميلة ومنعشة.

الإضاءة المناسبة

ينصح بأن تكون الإضاءة كافية بدرجة معقولة، فهي ليست من الفراغات المخصصة للقراءة أو الدراسة حتى تكون الإنارة قوية، لكن في الوقت نفسه لا ينبغي أن تكون خافتة كي لا تخفف من الحيوية والنشاط المطلوبين.

ينصح بالاعتماد على التمارين البسيطة التي تحتاج إلى أوزان صغيرة الحجم (بيكسلز)

استخدام مواد عازلة للصوت

عند البدء بتصميم صالة رياضية داخلية، ينبغي مراعاة أمر مهم، ألا وهو عدم انتشار الأصوات في أرجاء المنزل الأخرى، لتجنب إزعاج بقية أفراد العائلة، وللحد من الضوضاء الصادرةعن ممارسة التمارين الرياضية. وإليك قائمة ببعض الأمور التي يمكنك القيام بها لمنع انتقال الأصوات من الصالة الرياضة المنزلية:

استخدام الأراضي المطاطية العازلة للصوت.

تغطية الجدران بقطع من الفلين أو القماش.

تنتشر الأصوات بشكل كبير في المنازل عن طريق الأرضيات أو الأبواب أو الجدران أو النوافذ، لذا ينصح باستخدام الأراضي المطاطية التي تعدّ مثالية لجميع أنواع الأرضيات، إذ إنها تعمل على عزل الأصوات وحماية أرضية الغرفة من أشعة الشمس وتجنب الانزلاق أثناء أداء التمارين الرياضية. وهناك أيضا ألواح عازلة للصوت تعمل على امتصاص الأصوات وتحدّ من انتشارها.

الفرق بين الصالة المنزلية والعامة

ويوضح الرفاعي أن ميزة الصالة الرياضية المنزلية عن النوادي الرياضية العامة أنها تتيح لك ولكل فرد التمرين في أي وقت من دون التقيد بأوقات عمل النوادي الرياضية العامة، التي من الممكن أن تتعارض مع الانشغالات، فضلا عن أن تكاليف إقامة "صالة رياضية" في البيت تعد قليلة مقارنة بتكاليف النوادي الرياضية العامة.

المرايا لمسة إبداعية

ويرى الرفاعي أن تزيين ديكور الصالة الرياضية المنزلية فيه كثير من الإبداع والأسلوب العصري المريح. فمثلا، لا يخلو أي ناد رياضي من المرايا، لذا فإن استخدامها في النادي المنزلي يضفي لمسة إبداعية في الأماكن الصغيرة إذ تمنح شعورا بأنها أوسع وأكبر. وأثبتت الدراسات أن النظر في المرآة أثناء أداء التمارين الرياضية يقلل من الشعور السريع بالتعب، فضلا عن التركيز في التمرين، لذلك يمكنك تشتيت التعب بالنظر إلى المرآة.