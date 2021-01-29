قواعد أزياء لم تعد النساء مطالبات باتباعها بعد الآن

تمتلئ مجلات الموضة بالنصائح حول ما يمكنكِ فعله وما عليكِ تجنبه لتكوني مواكبةً للموضة. كما يكشف المصممون الذين نراهم على شاشات التلفزيون القواعد التي يجب على جميع النساء اتباعها، وتثق الكثيرات بشكل أعمى بآرائهم، متناسيات حقيقة أننا جميعا نختلف بأذواقنا وطريقة اختيار ما يناسبنا.

وقدم موقع "برايت سايد" (brightside) الأميركي بعض المعتقدات والنصائح المتعلقة بالموضة التي لم تعد النساء مطالبات باتباعها، تعرفي عليها:

القاعدة 1: الملابس العصرية مخصصة فقط للنحيفات

يعتقد البعض أن شكل الجسم هو مفتاح الأناقة. ولكن القدرة على تنسيق الملابس بشكل جميل لا تعتمد على شكل الجسم، إذ يمكنك العثور على ملابس عصرية بأي مقاس في المتاجر الحديثة. عليك فقط تحديد أنماط الأزياء والألوان التي تناسبك، ومن ثم عليك أن تتعلمي كيفية إبراز ميزاتك بمساعدة الملابس.

القاعدة 2: دون شعر مثالي يعتبر المظهر غير مكتمل

من أكثر القواعد شيوعًا التي عفا عليها الزمن أنه عليك تصفيف شعرك حتى يبدو مثاليًا. بالطبع، تصفيفة الشعر تكمّل المظهر، ولكن الآن باتت صيحات الموضة تولي اهتماما أقل لهذا الجانب، لذلك لا يجب عليك قضاء الكثير من الوقت والجهد في تجعيد شعرك أو فرده بشكل مثالي.

خصلتان مجعدتان مفصولتان عن تسريحة الشعر أو شعر أشعث تعطيان مظهرا جذابًا وساحرًا يؤكد على رقة المرأة. وحتى الجذور البارزة للشعر المصبوغ لم تعد تخيف أحدا اليوم، بل أصبحت من الموضة. بالطبع، لا علاقة للمظهر غير المثالي بالإهمال، إذ يجب أن يظل الشعر نظيفا ومسرحا، ولا شيء غير ذلك.

من أكثر القواعد شيوعًا التي عفا عليها الزمن أن عليك تصفيف شعرك حتى يبدو مثاليًا (بيكسلز)

القاعدة 3: في هذا العمر لا يمكنك ارتداء..

تعتقد كثير من النساء أنه عندما يصلن إلى سن معينة، عليهن تغيير أسلوب ملابسهن. السر هو أن النساء أنفسهن اخترعن هذه القاعدة.

ولكن في العالم الحديث، لا توجد قيود عمرية عندما يتعلق الأمر بخزانة الملابس، ولا يتم تقسيم الملابس إلى فئات حسب العمر.

وأصبحت الصور النمطية حول القيود المفروضة على الموضة شيئا من الماضي، جنبا إلى جنب مع بقية القواعد حول ما يجب القيام به وما عليك تجنبه في سن معينة.

القاعدة 4: الملابس ذات الحجم الكبير تجعلك تبدين أضخم

على العكس، الملابس الفضفاضة تجعل الجسم يبدو أكثر رقة. ولتحقيق هذا التأثير، تحتاجين لاتباع قاعدة بسيطة لتنسيق الملابس كبيرة الحجم: يجب أن تكون الملابس ضيقة في منطقة واحدة على الأقل من الجسم، أو يجب أن يكون جزء واحد من الجسم مكشوفًا. بفضل هذا التصميم، استحوذ أسلوب الملابس ذات الحجم الكبير على قلوب ملايين النساء، لأنه يمكنك تغيير شكل جسمك حرفيًا.

كثير من النساء يعتقدن أنه عندما يصلن إلى سن معينة عليهن تغيير أسلوب ملابسهن (بيكسابي)

القاعدة 5: الملابس الضخمة ذات طبقات تخفي عيوب الجسم

تضيف طبقات وطيات القماش حجمًا في حين تخفي الملابس الفضفاضة حدود الجسم مما يجعله يبدو أكبر عدة مرات. في المقابل، ستبدو أنماط الأزياء الضيقة بشكل معتدل أو العناصر التي تبرز شكل الجسم أكثر أناقة. فعلى سبيل المثال، سيساعد الحزام في جذب الانتباه إلى الخصر النحيف.

القاعدة 6: عدم إطالة الشعر بعد سن الأربعين

لا توجد تسريحة شعر عالمية للمسنات. إذا كانت صحة الشعر على ما يرام وكان الطول يبرز ملامح الوجه، فلا فائدة من قص الشعر الطويل فقط لأنك في سن معينة. أهم شيء هو راحتك وثقتك بنفسك.

إضافة لذلك لا تؤكد تسريحات الشعر الطويل على مزاياك فحسب، بل تخفي عيوبك. وهذه التسريحات مثالية لذوات الوجوه المستديرة أو الممتلئة قليلا لأنها تطيلها بصريًا.

المطابقة الصارمة أصبحت قديمة الطراز إذ يمكنك رؤية مزيج من الأحذية مع حقيبة يد أنثوية (بيكسلز)

القاعدة 7: يجب أن تتناسب حقيبتك مع حذائك

تحاول الكثيرات العثور على حقيبة تناسب أحذيتهن وهذا ليس بالأمر الغريب. ومع ذلك تبدو المطابقة الصارمة قديمة الطراز، حاليا يمكنك رؤية مزيج من الأحذية الرياضية الضخمة مع حقيبة يد أنثوية، أو الأحذية ذات الكعب العالي مع حقيبة حزام. كذلك يمكن أن تحتوي ملابسك على أنماط وألوان مختلفة.

القاعدة 8: يجب ألا ترتدي أكثر من 3 ألوان

بعد بروز صيحة الجمع بين الألوان المتناقضة تخلي عن هذه القاعدة وللأبد. ارتداء ملابس فيها أكثر من 3 ألوان يجعلك تبدين جذابة. لكن المبدأ الأساسي يعتمد على الجمع بين الألوان في قطعة ملابس واحدة مزينة بأشكال هندسية من الألوان، أو ببساطة اختيار القطع بألوان مختلفة.

القاعدة 9: الملابس الملونة لا تناسبني

قد لا يناسبك لون معين ولكن يستحيل ألا تناسبك جميع درجات الألوان. والمهم هو العثور على درجة اللون التي تناسب لون بشرتك التي تتغير مع تغير الفصول.

على النساء التخلي عن قاعدة ارتداء الملابس الأنثوية إذ لا حرج بارتداء سروال جينز وسترة جلدية (بيكسلز)

القاعدة 10: يجب على النساء ارتداء الملابس الأنثوية

آن الأوان للتخلي عن هذه القاعدة، إذ لا حرج بارتداء سروال جينز وسترة جلدية، وفق رأي الكاتبة.

القاعدة 11: لا يمكنك دمج الأخضر والوردي

ليس هناك ما يمنع الجمع بين هذين اللونين، إذ نرى في الطبيعة مشاهد بغاية الجمال لأزهار حمراء ووردية محاطة ببتلات خضراء.

ليس هناك ما يمنع الجمع بين الأخضر والوردي ففي الطبيعة مشاهد جميلة لأزهار وردية محاطة ببتلات خضراء (بيكسلز)

القاعدة 12: الملابس الجلدية مستفزة

يفضل تنسيق الملابس الجلدية بشكل مناسب. ربما يبدو ارتداء بدلة جلدية مع حذاء جلدي فوق الركبة مبتذلا. لكن ارتداء قطع منفصلة من الملابس الجلدية كالسراويل والقمصان والسترات يبدو أنيقا للغاية.

القاعدة 13: الأسلوب قديم الطراز يجعلك تبدين أكبر سنا

تتجنب كثير من النساء الملابس الموجودة في "خزانة جداتهن" أو اقتناءها من متاجر الملابس المستعملة، ظنا منهن أنها ستجعلهن يبدين أكبر سنا. لكن الملابس بحد ذاتها ليست مسؤولة عن إظهار العمر، ولكن يجب تنسيقها بشكل ملائم.

القاعدة 14: يجب إخفاء الوشم

يعبر بعض الناس شخصيتهم عن طريق الوشم. في حين يراه البعض علامة للطيش والتصرفات الصبيانية. لهذا يحرص أصحاب الوشم على إخفائه. لكن ليس هناك ما يدعو للخجل وإخفائه.

القاعدة 15: الكعب العالي الرقيق يناسب الجميع

يفضل اختيار الأحذية بناءً على نوع الجسم لتجنب اختلال التوازن، فرغم شكله الأنيق فإنه على الفتيات الممتلئات الانتباه عند اختيار الكعب الرفيع، لأن الجسم الضخم معها يبدو أكثر امتلاءً بسبب التباين.

الجمال الناضج أصبح شائعًا لعدة مواسم وليس على النساء صبغ شعرهن الأبيض (بيكسلز)

القاعدة 16: عليك صبغ الشعر الأبيض

تشعر النساء بأن عليهن الانصياع للصور النمطية السائدة في المجتمع، وصبغ شعرهن الأبيض. لكن أصبح الجمال الناضج شائعًا لعدة مواسم، ويرمز لمكانة المرأة وأنها قادرة على اتباع طريقتها الخاصة.