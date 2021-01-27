علوم ممتعة وفنون مرحة.. 10 مخيمات عن بُعد لتنمية مهارات طفلك

اعتمد الآباء على المخيمات لإبقاء أطفالهم متحمسين ومشغولين خارج نطاق المدرسة، ولكن بعد وباء كورونا، لم يعد مفهوم مشاركة طفلك في تلك الأنشطة بسيطا كما كان من قبل، ولكن من الأخبار السارة أنه أصبح لدينا خيارات عبر الإنترنت وتوفير مساحة للأطفال والكبار ليقضوا وقتا ممتعا ومفيدا بالمعسكرات.

إذا اضطررت إلى خيار التعليم عن بعد في هذه الأجواء، أو شعرت أن طفلك في حاجة إلى الاندماج مع أقرانه والتعرف على ثقافات جديدة، فإليك قائمة بـ المخيمات والأنشطة عبر الإنترنت، لكي يتسنى لأطفالك تكوين صداقات جديدة والقيام ببعض الأنشطة الرائعة، دون الاحتكاك بالخارج في ظل انتشار وباء كورونا.

1. – مخيم "دي آي واي"

يقدم موقع "دي آي واي" (Camp DIY) أكثر من 80 مشروعا للأطفال، من عمر 7 سنوات فأكثر، كالرسم والتصوير الفوتوغرافي والخياطة والعلوم والأحجيات وألعاب الليغو والاختراع، ويمكن لطفلك أن يصنع شيئا جديدا ويصممه كل يوم وفقا لسرعته الخاصة.

2. مخيم "الصانع"

هو مخيم يشمل جميع أفراد الأسرة، يبدأ من عمر 12 فما فوق، يستخدم فيه الأطفال الأشياء المنزلية لإنشاء تجارب رائعة مثل بطارية الليمون، ويمكنك الانضمام مجانا، وهناك فرصة لإرسال الأدوات إلى منزلك لتنفيذ مشاريع أكثر احترافية.

3. "غاس لامب بلايرز"

تتميز ورش عمل "غاس لامب بلايرز" (Gas Lamp Players) بورشة عمل ومعسكرات لمدة أسبوع تتضمن الغناء والرقص مع الممثلين والمغنين والمخرجين المحترفين، ويتيح للمراهقين من طلاب المرحلة الاعدادية والثانوية، الذين لديهم ميول للدراما، الحصول على إرشادات من المحترفين.

تختلف الأسعار اعتمادا على طول الجلسة، حيث تتراوح بين 75 و300 دولار.

Jr Virtual Summer Camp – Week 1! We had a great time with our first week of virtual camp filled with Frozen themed classes, group rehearsals, Broadway guest speakers and crafts!Join the fun and register now for our third and final camp session (Grease) beginning July 20th! Limited enrollment available!For more information, please visit our website at https://www.gaslampplayers.org/vlt151738.htm Posted by Gas Lamp Players on Monday, July 13, 2020

4. مخيم "وندربوليس"

يركز مخيم "وندربوليس" (Wonderopolis) المجاني على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إضافة إلى الموسيقى واللياقة البدنية والهندسة، ويناسب المراحل الابتدائية والإعدادية.

5. مخيم "براين تشايس"

يعتمد مخيم "براين تشايس" (Brain Chase) على لعبة البحث الأكاديمي عبر الإنترنت، ويختار طفلك من خلالها 3 موضوعات من قائمة تتضمن الرياضيات واللغة الأجنبية والكتابة وحتى اليوغا، ودورات كاملة خلال 6 أسابيع، وسيكملون رحلتهم لتعقب الكنز المدفون، لتمنحهم روح المنافسة والمتعة.

6. الأكاديمية الوطنية لألعاب القوى

سواء كانوا من محبي كرة القدم أو السلة أو الطائرة أو البيسبول أو فنون الدفاع عن النفس، فإن المعسكرات الرياضية الافتراضية التابعة للأكاديمية الوطنية لألعاب القوى "NAA" (The National Academy of Athletics) ستساعدهم على تحسين مستواهم طوال الصيف بعيدا عن المنزل، وتشمل جميع الأعمار.

7. مخيم "بي بي إس"

يقدم مخيم "بي بي إس" (PBS Kids) أنشطة تعليمية مختلفة بقيادة الوالدين، وتتألف من موضوعات خاصة بالديناصورات، والفضاء، والكتب، وغالباً ما تكون الأنشطة مرتبطة ببرنامج "بي بي إس" مختلف وهي مصممة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2-8 سنوات.

8. مخيم ناشيونال جيوغرافيك المنزلي

توفر شبكة ناشيونال جيوغرافيك كيدز للعائلات الأدوات اللازمة للقيام بأنشطة المعسكرات خلال 4 أسابيع، يقودها الآباء في المنزل، والهدف منها تعزيز الثقة والاستقلالية والتواصل والإبداع والاستكشاف والعمل الجماعي والروح الرياضية.

9. المخيم السعيد

من الرياضة والفنون والحرف اليدوية إلى التصوير الفوتوغرافي والسحر، ستمنح شبكة "المخيم السعيد لايف" (Happy Camper Live) لطفلك إحساسا حقيقيا بالتخييم في المنزل، حتى أن هناك نار تخييم افتراضية، كما يمكنك تخزين بعض أدوات التخييم مسبقا لتجعل طفلك يشعر وكأنه في مخيم حقيقي.

التخييم بالمنزل لم يعد مستحيلا مع مواقع الأنشطة المخصصة للأطفال (بيكسلز)

10. "آي دي تك"

إذا كان لديك طفل يتمتع بذكاء فائق في التكنولوجيا، فقد تكون الفصول الافتراضية في "آي دي تك" (iD Tech) الأنسب له، إذ تقوم هذه الفصول بتعليم الرسوم المتحركة على الحاسوب، وكيفية إنشاء التطبيقات.

هذا المعسكر ليس مجانيا، ولكن بمجرد أن تدفع مقابل طفل واحد، يمكن للأخ أو الصديق الانضمام مجانا.