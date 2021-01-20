كيف يفوز الأب بقلب ابنته؟ إليك 13 طريقة تربوية فعالة

تلعب علاقة الأب بابنته دورا حيويا في رحلة نموها، إذ يظل الأب هو الرجل الأكثر تأثيرا في حياتها، سواء كان هذا الأثر إيجابيا أو سلبيا، لذا ينبغي على الأب تفهّم ما هي احتياجات الفتاة في مراحل نموها المختلفة لتقوية العلاقة الأبوية الرابطة بينهما.

قدم المختص في شؤون الطفل وتعديل السلوك دانيال فلينت، من خلال موقع "سيكولوجي توداي" (Psychology Today) سلسلة تتعلّق بالعلاقات بين الوالدين والطفل حسب الجنس، ليكشف الأدلة المتعلقة بما تحتاجه الابنة من والدها أثناء نموها.

1. الدفء

بحسب فلينت، فقد أجريت دراسة قارنت مجموعة من المراهقات المكتئبات وأخرى من غير المكتئبات، أبرزت النتائج أهمية العلاقة بين الأب وابنته وجودة الاتصال، فكانت الفتيات اللواتي تم تشخيص إصابتهن بالاكتئاب أكثر عرضة للإبلاغ عن شعورهن بالإهمال من قبل والدهن، كما يبدو أن آباء الفتيات المراهقات المكتئبات لا يعترفون بنقص الدفء والتعلق الأبوي الذي تشعر به بناتهم ربما بسبب رداءة جودة الاتصال.

2. النشاط البدني المشترك

تم تدريب مجموعة من الآباء باستخدام برنامج "دادي" (DADEE) للتركيز على تحسين مهارات الأبوة، ومشاركة الآباء بناتهم في أنشطة تعتمد على اللياقة البدنية، وشهدت الفتيات اللواتي شاركن في هذه المجموعة التدريبية مع آبائهن زيادات أكبر في الكفاءة الاجتماعية العاطفية ومهارات صنع القرار والوعي الاجتماعي والمسؤولية الشخصية.

يجب على الأب أن يشارك ابنته في هواياتها باهتمام (غيتي)

3. اضطراب تناول الطعام

في دراسة شملت مجموعات من النساء تم تشخيصهن باضطرابات نفسية واضطراب تناول الطعام (Eating disorders)، كشف الباحثون عن طبيعة علاقة المشاركات في البحث مع آبائهن من خلال مجموعة متنوعة من الأسئلة، وأشارت النتائج إلى أن النساء المصابات باضطراب نفسي كن أكثر عرضة لوصف والدهن بأنه أقل رعاية، أما النساء المصابات باضطراب الأكل فتم وصف آبائهن بالأنانية.

4. المشاركة والتواصل

تفاجأ الباحثون من الآثار الإيجابية للانخراط والتواصل بين الأب والابنة، حتى بالنسبة للفتيات اللائي كن يعشن مع أزواج أمهاتهن بدلاً من آبائهن البيولوجيين.

5. مشاركة الاهتمامات

يجب على الأب أن يشارك ابنته في هواياتها باهتمام، فإذا كانت مهتمة بجمع العملات، اصطحبها إلى عروض العملات، واستخدم الإنترنت للتعرف على العملات النادرة والتحدث عنها، هل ابنتك موهوبة في أي رياضة مثل الكرة الطائرة؟ كن داعما واظهر لها اهتمامك.

6. احترم والدتها

العلاقة الأولى التي تعيشها الابنة هي العلاقة بين والدتها وأبيها، إذا كان والدها لا يحترم زوجته بإساءة جسدية أو عاطفية، فقد تعتقد الابنة أن هذه هي العلاقة المتوقعة من الزواج، فعلى الأب إظهار المودة والاحترام مع زوجته ليقدم مثالا لابنته.

إذا كان الأب لا يحترم زوجته فقد تعتقد الابنة أن هذه هي العلاقة المتوقعة من الزواج (مواقع التواصل)

7. تعامل معها كصديق

عندما تأتي ابنتك إليك وتناقش القضايا والمشاكل الشخصية، يجب أن تعلم أنك ستعاملها باحترام وثقة، ولا ينبغي أن تكون المناقشة على مائدة العشاء مع بقية أفراد العائلة.

8. الابنة تحتاج إلى قائد روحي

يجب أن يكون الأب هو القائد الروحي للأسرة، وأن يتولى التربية الدينية لأولاده.

9. إنها بحاجة إلى قدوة إيجابية

تفتقر العديد من الفتيات اليوم إلى نموذج إيجابي من الذكور في حياتهن، فالأب هو أول رجل في حياة الفتاة تعرفه عن كثب، ويضع والدها المعيار لجميع الرجال الآخرين في حياتها، وسيساعدها كنموذج يحتذى به في اختيار زوج صالح في المستقبل، فأنت تقدم أفضل مثال يمكن أن يكون لديها على الإطلاق لقبول المسؤولية عن أفعالها.

وأعطى ميتشل إس أوينز، كاتب صحفي ومؤلف، بعض النصائح للآباء لدعم الدور الحاسم الذي يلعبه الأب في الدور النفسي والاجتماعي لابنته، وذلك من خلال مقال نشره بموقع "فور ذا فاميلي" (Forthefamily).

يقول ميتشل، بصفتي أبا لطفلين، غالبا ما أشعر بثقل الدور الذي ألعبه في حياة ابنتي، إنني أدرك دائما كيف تؤثر كلماتي وأفعالي على تطور فتياتي إلى شابات، ولكن ما الذي تحتاجه الفتيات على وجه التحديد من علاقاتهن مع آبائهن؟

10. كن مشجعا

يميل الآباء إلى دفع الأطفال بشدة، لكن لا بد من عدم استفزاز الأولاد حتى لا يغضبون أو تثبط عزيمتهم، كوننا صوتا مشجعا في حياة بناتنا لا يجعلهن ضعيفات، بل يجعلهن أقوياء.

11. كن حنونا

إذا لم تحصل الفتيات على عاطفة الآباء سوف يبحثن عنها في مكان آخر، فيمكن أن تكون المودة في كلماتنا وأفعالنا.

12. كن حاضرا

ينشغل الآباء والأمهات بالموازنة بين العمل والأبوة، ويهتمون بما يفعلونه دون الاهتمام بدورهم كآباء، لذا عندما تتاح الفرصة لقضاء بعض الوقت مع البنات، علينا أن نمنحهن اهتمامنا الكامل، ومنح شعور بأنه لا شيء يهمنا بخلاف ما يحدث في تلك اللحظة معهن.

13. كن صادقا

أفضل ما يمكننا فعله هو أن نظهر لبناتنا أن الرجل القوي قادر على الاعتراف بأخطائه وبنواقصه، إذا أردنا أن تتزوج بناتنا من رجل أمين ونزاهة، فعلينا أن نظهر الشيء نفسه لهن.