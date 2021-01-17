10 أسباب تجعل إنجاب طفلة أعظم متعة في حياتكِ

لا توجد عبارات تصف حجم السعادة التي يشعر بها الرجل أو المرأة عندما يكونان على وشك استقبال مولود جديد، إذ يحمل الشعور بالأمومة أو الأبوة لأول مرة فرحة لا مثيل لها، فالضيف الجديد سيدخل البهجة على حياة والديه مهما كان جنسه وسيصبح له تأثير كبير على كافة أفراد العائلة.

وتشير الكاتبة لورينس أوكنين في تقرير نشرته مجلة "سانتي بلوس" (santeplus) الفرنسية إلى أن هنالك بعض التفاصيل التي تخص آباء وأمهات الفتيات الصغيرات الذين يكونون محظوظين جدا عندما يكون المولود أنثى.

وعرضت 10 أسباب تجعل إنجاب بنت أفضل حدث في حياة الوالدين.

هنالك احتمال كبير أن تتحول ابنتك بسرعة إلى نسخة مصغرة منك تشاهدينها تكبر أمام عينيك (شترستوك)

1. ابنتك ستكون نسخة مصغرة منك

ألم تحاولي في يوم ما أن تتخيلي كيف سيكون الحال عندما تلتقين بنسخة مصغرة من شخصيتك وشكلك؟

لتخيل هذا الأمر لا تحتاجين للعودة بذاكرتك إلى أوقات الطفولة التي قد تكون منسية أو ضبابية، بل يكفي أن تنجبي بنتا صغيرة، وهنالك احتمال كبير أن تتحول بسرعة إلى نسخة مصغرة منك تشاهدينها وهي تكبر أمام عينيك.

2. ستكون مدللة أبيها.. ولكن ستجمعكما علاقة خاصة

من المؤكد أن أغلب الآباء يوجد بينهم وبين بناتهم رابط خاص جدا، وعادة ما تتعلق البنت بوالدها أكثر من أي إنسان آخر.

ويقال في العديد من الثقافات إن البنت تكون مرتبطة بأبيها لدرجة أن ذلك يسبب غيرة الأم، ولكن في الواقع لا داعي للغيرة، فحتى لو أنها أصبحت أميرة أبيها فإن الأم تبقى دائما هي الملكة.

أغلب الآباء يوجد بينهم وبين بناتهم رابط خاص جدا وعادة ما تتعلق البنت بوالدها أكثر من أي إنسان آخر (شترستوك)

3. ستشترين لها ملابس جميلة

إذا كنت تحبين التسوق فتصوري درجة الاستمتاع والأوقات الرائعة التي ستقضينها عندما تذهبين لاختيار ملابس صغيرة لابنتك من الفساتين والأحذية والتنانير بألوان براقة مثل الوردي.

حتى أنه يمكنك أن تعبري عن شغفك بابنتك وتشتري لها أزياء تنكرية لتبدو مثل الساحرة.

4. ستشترين لها الكثير من الإكسسوارات

يمكن للأم أو الأب أيضا أن يستمتعا في كل مرة يعودان فيها إلى البيت بحمل ربطة شعر على شكل فراشة أو مشابك مزينة بالورود أو عصابات رأس مزينة بأذني القط، أو قبعات وأغطية رأس من كل الألوان والتصاميم.

وهنالك تشكيلات لا نهاية لها من الإكسسوارات الصغيرة التي يمكن إحضارها لإسعاد البنت، والاستمتاع بتنسيق الألوان مع الملابس التي ترتديها في كل مرة.

الفتيات الصغيرات يسعين دائما للتشبه بالأمهات ولذلك ستصبحين المثال بالنسبة لها (شترستوك)

5. ملابسها وإكسسواراتها بزخارف ظريفة

تمثل هذه الزخارف أحد أحب الأشياء للفتيات الصغيرات فيما يتعلق بالملابس والمظهر، وحتى الثياب البسيطة وغير المكلفة قد تبدو في غاية الأناقة إذا أضيفت إليها بعض الزخارف المناسبة.

6. ابنتك ستتشبه بك وتتنكر في شكلك

من المعروف أن الفتيات الصغيرات يسعين دائما للتشبه بالأمهات، ولذلك ستصبحين المثال بالنسبة لها، وستسعى بكل الطرق إلى أن تبدو شبيهة بك، وذلك منذ نعومة أظافرها.

لذلك، يجب ألا تتفاجأ الأم عندما ترى ابنتها تختار ملابس مثلها، وأحيانا قد تستولي على بعض إكسسواراتها أو حذائها من الخزانة.

يمكن للأم أن تطلق على ابنتها اسما يشبه اسمها من حيث الدلالة أو حتى النطق (شترستوك)

7. يمكنك أن تطلقي عليها اسما يشبه اسمك

يمكن للأم أن تطلق على ابنتها اسما يشبه اسمها، من حيث الدلالة أو حتى النطق كنوع من التعبير عن الارتباط الكبير بينهما.

8. يمكن للأم وابنتها أن تستمتعا بطلاء الأظافر معا

إذا كنت من عشاق العناية بالأظافر واليدين فإنه يمكنك تخيل جلسات المانيكير (العناية بالأظافر وتلوينها) التي تشع بالألوان والزخارف، والتي سوف تستمتعان بها في البيت.

الأم ستكون الأقدر على فهم طفلتها وتقديم النصح والإرشاد لها عندما تكبر (مواقع التواصل)

9. ستفهمين مشاعرها وعواطفها بشكل أفضل

بما أن الأم تكون قد مرت بنفس التجارب التي تمر بها ابنتها الصغيرة فإنها ستكون الأقدر على فهمها وتقديم النصح والإرشاد لها حتى عندما تكبر، خاصة خلال الفترات الانتقالية والحساسة، وهذا سيجعل البنت تشعر بالقرب الشديد من أمها وتثق فيها.

10. البنت الصغيرة أكثر هدوءا وطاعة

الفتيات الصغيرات بشكل عام يكن أكثر طاعة للوالدين، وهو ما يسهل العناية بهن، خاصة عند القيام بالمهام الروتينية اليومية، مثل تنظيفهن وتغيير ملابسهن.