تخطت حواجز عرقية ودينية.. جينيلا ماسا أول مذيعة محجبة في كندا

قالت المذيعة في شبكة "سي بي سي نيوز" (CBC News) الكندية جينيلا ماسا، إن رحلتها كأول مذيعة محجبة بكندا لم تكن باليسيرة، بعد أن واجهت العديد من الصعوبات.

وأضافت ماسا أن كندا لديها قوانين ضد التمييز على أساس الدين أو اللون أو العرق، وقد ساعدتها تلك القوانين في هذا المسار، وأشارت إلى أن ردود فعل المسؤولين في الشبكة كانت إيجابية تجاهها.

لكنها قالت إن المشهد لم يخل من بعض التفاعلات السلبية حيال ظهورها على الشاشة بالحجاب، لا سيما على منصات التواصل الاجتماعي، ووصفت هذه الانتقادات بأنها غير موضوعية.

وقد ولدت ماسا في بنما وانتقلت وهي بعمر سنة مع والدتها إلى تورنتو الكندية واعتنقت هناك الإسلام مع والدتها.

وقالت ماسا في حوار مع قناة الجزيرة إنه كان عليها أن تتخطى عدة حواجز نفسية، كونها من بنما من أصول أفريقية وامرأة مسلمة ومحجبة، وهذا ما تطلب مضاعفة الجهد والتميز في عملها.

كما كان عليها أن تقنع مديري القنوات بأن ظهورها على الشاشة سيكون مفيدا لهم، وقالت إن والدتها دعمتها بشدة في مجال الصحافة والإعلام.