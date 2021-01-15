تريدين توظيف قطع "الأنتيك" في ديكور بيتكِ الحديث.. إليك نصائح خبيرة ديكور

رغم سيادة الديكور العصري في أغلبية الشقق في المدن، خاصة عندما ينتمي أصحابها لفئات عمرية شابة، فإنه يفضل إضافة لمسة الكلاسيكية الفخمة إلى هذه الديكورات من خلال قطع أنتيك.

فلا مانع من تطعيم الديكور المودرن "الحديث" بالقطع الكلاسيكية أو الأنتيك (القطع القديمة) لإضفاء الجمال والرونق على ديكور المنزل الجديد.

ويعد "الأنتيك" من الكماليات المهمة لروعة ديكور المنزل واكتمال أناقته، فنجد الكثير من السيدات يستهويهن شراء وجمع قطع الأنتيك في المنزل.

فمنهن من تريد الاحتفاظ بقطعة تاريخية تزين بها منزلها وتتباهى بها، وبعضهن تنظر إليها كعمل فني مهم، وفي كلتا الحالتين تضفي هذه القطع الفنية خصوصية ورقيا على أرجاء المنزل.

كما أن قطع الأنتيك متنوعة من أثاث ومنحوتات وفازات (مزهريات) ولوحات فنية وأباجورات وغيرها من الإكسسوارات، والتي يمكن توظيفها بشكل عملي ومدروس في المنزل، لتبعث الدفء والخصوصية على أرجائه.

الأنتيك يعود إلى عصور الفن والتاريخ العريقة، ولا تخلو قطعه من الزخارف التي تعزّز قيمتها الجمالية (بيكسلز)

المزج بين الأصالة والمعاصرة

تعتبر مصممة الديكور الداخلي ريان الجمال أنه لتحقيق المزج بين الأصالة والمعاصرة يجب معرفة التراث بشكل تام، ومعرفة الإمكانات التقنية المعاصرة للوصول إلى تصميم وديكور يتماشيان مع العادات والتقاليد، ويكونان امتدادا حضاريا لها.

وتقول مصممة الديكور يعود "الأنتيك" إلى عصور الفن والتاريخ العريقة، ولا تخلو قطعه من الزخارف التي تعزز قيمتها الجمالية.

كما أن البساطة والجمال والأصالة من خصائص الطراز الشرقي العربي، فمن خلال بعض اللمسات البسيطة، وإضافة قطع أنتيك تنتمي لهذا التراث يمكنك تحويل غرفة المعيشة إلى هذا الطراز.

وتؤكد أنه من السهل اختيار القطع التي تساعد في إضفاء الطابع الشرقي على غرفة المعيشة مثلا، وذلك لغزارة مفردات هذه الفنون، التي لها صلة وثيقة بتأثيث المنزل من مفروشات وستائر وسجاد ومعلقات وأدوات إضاءة كالثريات والشمعدانات والأواني النحاسية والخزفية وغيرها.

من السهل اختيار قطع أنتيك تساعد في إضفاء الطابع الشرقي على غرفة المعيشة (بيكسلز)

نصائح مهمة لدمج القطع

تقدم مصمصة الديكور ريان أبرز النصائح لتوظيف قطع الأنتيك في الديكورات الحديثة، منوهة أنه قبل شراء قطعة أثاث أو إكسسوار أنتيك وقديم الطراز، ينصح بدراسة مدى انسجام هذه القطع مع الأثاث السائد في الغرف ذات الديكور الحديث.

وتتماشى إكسسوارات الأنتيكة مع الأثاث الجلد أو المخمل أو الحرير، ويمكن تثبيت مرآة أنتيك ضخمة تتخذ شكلا دائريا أو بيضاويا على جدار الصالون الرئيسي، وليس بالضرورة أن يعلق إطار المرآة الأنتيكة على جدار فارغ مطلي بلون سادة، بل يتألق هذا الأخير المكسو بالخشب أو المغلف بورق الجدران، بحضور المرآة المذكورة.

يمكن تثبيت مرآة أنتيك ضخمة على جدار الصالون الرئيسي (مواقع التواصل)

ويمكن الاستعانة بثريا متدلية من السقف وتسدل إضاءتها على طاولة الطعام التي تتخذ ركنا في مساحة مفتوحة تضم الصالون أيضا. ولا مانع من إدخال كرسي أنتيك إنجليزي الطابع إلى الصالون العصري.

تناسق الأثاث

تنصح مصممة الديكور بمراعاة التناسق والتوازن في مقاسات أثاث الغرفة. ففي الصالون، يفضل أن يوازي علو الطاولة الكلاسيكية الأريكة، أو أقصر منها بسنتيمترات قليلة. وفي حال كانت الطاولة الأنتيك أقصر من الأريكة الرئيسية في الغرفة، فينصح بالاستعانة بطاولة حديثة الطراز ووضعها إلى جانبها. وإذا كانت الطاولة الأنتيك مشغولة من الخشب يحلو توزيع الأرائك المغطاة بالنسيج أو الجلد.

في الصالون يفضل أن يوازي علو الطاولة الكلاسيكية الأريكة أو أقصر منها بسنتيمترات قليلة (بيكسلز)

ولا مانع من جمع قطعتي أثاث أنتيك بغرفة ذات ديكور حديث شريطة تحقيق التناسق بينهما، كما تقول مصممة الديكور ريان، وفي مدخل المنزل مثلًا يمكن الجمع بين كونسول وثريا أنتيك مع الإكسسوارات العصرية.

وتعد الصناديق من القطع الكلاسيكية المرغوبة جدا في الديكور، والتي يفضل وضعها خلف الأريكة ضمن المساحة المفتوحة. كما يمكن توزيع الأصص أو الشمعدانات أو إكسسوارات بسيطة عليها، حيث لا يفضل عرض الصندوق مفتوحًا.

لا مانع من جمع قطعتي أثاث أنتيك بغرفة ذات ديكور حديث شرط تحقيق التناسق بينهما (بيكسلز)

الإضاءة عنصر مهم جدا في الديكور، لكن ليس من الضروري تسليط الإنارة على قطع الأنتيك لإبرازها، بل يتحقق هذا الأمر عند وضعها في المكان المناسب، إذ يمكن تعليق اللوحة الأنتيك مثلا على جدار فارغ أو بين لوحات عديدة من الطراز الحديث على الجدار نفسه.

يمكن الجمع بين كونسول أنتيك مع الإكسسوارات العصرية (بيكسلز)

الأنتيك في أرجاء البيت

في غرفة النوم، يمكن إبراز ظهر السرير القديم الطراز، فهو يعبر عن الأناقة وعن ذوق المالك الرفيع، بحسب مصممة الديكور ريان.

وإذا كانت الأريكة الأنتيك منقوشة، يفضل اختيار تلك الحديثة (المودرن) بلون سادة، ينسجم مع كسوة الأنتيك. ويمكن أيضًا أن تكون الأريكتان مكسوتين بقماش منقوش بزخارف مختلفة، ولكن بالألوان عينها.

كما يمكن اعتماد مغسلة ذات قاعدة خشبية تعكس الديكور الأنتيك مع الشمعدانات الناعمة التي تحمل الطابع عينه في الحمام ذي الطراز الحديث.

الأنتيك من الكماليات المهمة لروعة ديكور المنزل واكتمال أناقته (بيكسلز)

الأنتيك قيمة مضافة

ترفع السجَّادة الأنتيك الملونة قيمة الديكورات الحديثة أحادية اللون. وكلما كبرت السجادة، أضافت قيمة وفخامة وفسحة في الأرجاء.

كما أن دور القطعة الأنتيك هو تطعيم المساحة ذات الديكورات الحديثة، وبالتالي يجب أن يطغى هذا الطراز الأخير على المساحة خصوصا إذا كانت ضيقة.

وتؤكد ريان ضرورة الحرص على عدم تعريض قطعة "الأنتيك" لأشعة الشمس المباشرة لئلا تفقد رونقها.

ولتنظيف الأنتيك يمكن تلميع القطع المعدنية بخليط من الماء الدافئ والصابون، وتنظيف البقع بفرشاة الأسنان.