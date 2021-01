بشرة بيضاء وملابس غير ملائمة.. صور كامالا هاريس بمجلة "فوغ" تثير الغضب

اختارت مجلة فوغ السيدة كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي المنتخبة لتكون نجمة الغلاف لشهر فبراير/شباط المقبل، لكن اللافت أن نائبة الرئيس المنتخبة ذات البشرة السمراء، ظهرت ببشرة فاتحة، مما أثار الجدل ضد فريق المجلة التي يعتقد أنها قامت بتفتيح لون بشرتها، الأمر الذي تسبب في غضب القراء وفريق عمل هاريس.

يقول الكاتب ريتشارد لوكومب في تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" (The Gaurdian) البريطانية، إن مجلة فوغ الأميركية وجدت نفسها عالقة داخل عاصفة من الاتهامات بأنها قامت بتبييض لون نائبة الرئيس المنتخبة، عندما نشرت على منصة تويتر صورا لنجمة شهر فبراير/شباط المقبل.

Vice President-elect @KamalaHarris is our February cover star!

Making history was the first step. Now Harris has an even more monumental task: to help heal a fractured America—and lead it out of crisis. Read the full profile: https://t.co/W5BQPTH7AU pic.twitter.com/OCFvVqTlOk

— Vogue Magazine (@voguemagazine) January 10, 2021