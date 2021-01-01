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ميشيل أوباما الأولى وميلانيا ترامب الثالثة.. الأميركيون يختارون السيدة الأكثر إثارة لإعجابهم

بعد 4 سنوات من مغادرة البيت الأبيض، ميشيل أوباما السيدة الأكثر إثارة لإعجاب الأميركيين (رويترز)
بعد 4 سنوات من مغادرة البيت الأبيض، ميشيل أوباما السيدة الأكثر إثارة لإعجاب الأميركيين (رويترز)
1/1/2021-|آخر تحديث: 1/1/202110:35 PM (مكة المكرمة)

فازت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما بلقب أكثر النساء إثارة للإعجاب في الولايات المتحدة للعام الثالث على التوالي، وفقا لاستطلاع نشرته مؤسسة "غالوب" الثلاثاء الماضي.

وفي تقرير لصحيفة "ذا هيل" (The Hill) الأميريكية قال الكاتب زاك بودريك إن 10% من الأميركيين الذين شاركوا في الاستطلاع عدّوا زوجة الرئيس السابق باراك أوباما أكثر النساء إثارة للإعجاب في 2020. وجاءت نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس في المرتبة الثانية بنسبة 6% من الآراء، ثم السيدة الأولى الحالية ميلانيا ترامب بـ4%، تليها الإعلامية أوبرا وينفري في المركز الرابع بنسبة 3%.

وحصلت كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، والسيناتور ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، والملكة إليزابيث الثانية على 2% من الأصوات.

وذكر الكاتب أن السيدة الأولى للولايات المتحدة، سواء كانت حالية أو سابقة، قد اختيرت بوصفها أكثر النساء إثارة للإعجاب، في 57 مناسبة من أصل 71 استطلاعا أجرته "غالوب" منذ عام 1948.

وحلّت ميلانيا ترامب ضمن المراكز العشرة الأولى في الاستطلاع على مدى الأعوام الأربعة الماضية، لكنها لم تحتل المرتبة الأولى في أي مناسبة، في حين حظي زوجها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بلقب الرجل الأكثر إثارة للإعجاب هذا العام للمرة الأولى.

وضمن المراكز العشرة الأولى في الاستطلاع الحالي لأكثر النساء إثارة للإعجاب، نجد القاضية المعيّنة حديثا في المحكمة العليا إيمي كوني باريت، والناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ، إذ حازت كل منهما نسبة 1% من الأصوات.

وأوضح الكاتب أن عددا من النساء الأخريات أحرزن نسبة 1% أيضا لكنهن لم يذكرن ضمن المراكز الأولى لأن وسائل الإعلام صبّت تركيزها على ثونبرغ  وباريت. ومن بين هذه الأسماء وزيرة الخارجية السابقة كونداليزا رايز، والناشطة الباكستانية ملالا يوسفزي.

المصدر : الصحافة الأميركية

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