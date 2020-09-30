الإبداع والسعادة والذكاء.. فوائد يكتسبها طفلك من الضحك

الضحك تجربة إنسانية فريدة، تبدأ مع الإنسان منذ الأسابيع الأولى من حياته، وفي الوقت الذي يبدو فيه ضحك الأطفال مثيرا للبهجة داخل المنزل، فإن لتلك الابتسامة فوائد عديدة تنعكس على بناء شخصية طفلك.

يتعرف الأطفال على الابتسامة لا إراديا خلال الأسابيع الستة الأولى من حياتهم، فهي وسيلتهم للتعبير عن الرضا، أو الانغماس في المرح واللعب، أو الشعور بالأمان والراحة، أو تبادل الشعور بالحب مع الأم.

يشير عالم النفس الألماني ورائد العلاج بالفكاهة الدكتور مايكل تيتز إلى أن الدراسات كشفت أنه يمكن للطفل أن يضحك من 300-400 مرة في اليوم، ولكن بمرور الوقت وتزامنا مع مرحلة البلوغ، ينخفض ​​ذلك المعدل إلى أقل من 15 مرة في اليوم.

لكن ما ينبغي أن تحرص عليه الأم هو أن تشجع أطفالها على الضحك، وأن لا تستهين بفوائده الصحية والنفسية التي تنعكس عليهم.

الطفل يمكنه أن يضحك من 300-400 مرة في اليوم (مواقع التواصل)

يخفف التوتر والاكتئاب

هل يصاب الأطفال بالاكتئاب؟ تظهر الدراسات التي أجرتها "مجلة طبيب العائلة الأميركية" (جريدة علمية) (American Family Physician Journal) أن الاكتئاب السريري يصيب 2% من الأطفال قبل سن البلوغ، و5-8% من المراهقين.

الخبر السار هو أن "العلاج بالضحك" يعد الآن علاجا بديلا غير دوائي للاكتئاب والتوتر، فقد ثبت أن المواد الكيميائية "الدوبامين والسيروتونين" التي تبعث على الشعور بالسعادة، والتي تطلق أثناء الضحك لها تأثير إيجابي على التحكم بالحالة المزاجية في الدماغ، كما أن الضحك يلعب دورا مهما في انعكاس الاستجابة للتوتر.

إذا كان طفلك يحب الضحك ويفعل ذلك كثيرا، فإن هذا سيقلل تلقائيا من أعراض الاكتئاب والقلق.

تحسين النوم

من الفوائد العديدة للضحك أنه يساعد الأطفال على النوم بشكل أسرع، وذلك عن طريق تحفيز الإندورفين في الجسم، إذ تعمل هذه المادة كمرخي طبيعي. لن يساعد ذلك في تقليل التوتر لدى طفلك فحسب، بل سيساعده أيضا في الحصول على قسط جيد من الراحة أثناء الليل.

تحمل الصدمات

لا ينبغي أن تكون الحياة جادة وخاصة بالنسبة للأطفال، فمن خلال القدرة على الضحك، وخلق روح الفكاهة في المواقف المحبطة، سيكون لطفلك نظرة أكثر إيجابية للحياة، وسوف يتعلم أن الحياة لا ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد طوال الوقت.

الضحك يساعد طفلك على تخطي الأزمات (بيكسلز)

النمو العقلي

تساعد الفكاهة والضحك على التخلص من التوتر، مما يجعلها جزءا مهما من نمو الطفل، إذ يعمل الضحك والفكاهة أيضا على تعليم طفلك المرونة، لذلك يصبح الأطفال أكثر قدرة على التكيف مع الشدائد والصدمات، وسيتمكن طفلك من تجاوز المواقف الأليمة التي قد يمر بها في حياته.

الإبداع

يساعد الضحك على تطوير الإبداع، لأنه يعلم طفلك أن ينظر إلى الأشياء من منظور غير عادي بخلاف المنظور الأكثر وضوحا، كما يساهم حس الفكاهة لدى الأطفال في فهم الأفكار غير التقليدية وطرق التفكير، والاستمتاع بالحياة بصورة مرحة.