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مرأة|عراق

شاهد.. لاجئة سورية تحقق المرتبة الثانية بالثانوية في كردستان العراق

24/9/2020

خالد الربيعي-دهوك

استطاعت الطالبة السورية آية نبيل تحقيق المرتبة الثانية على مستوى كردستان العراق في شهادة الثانوية العامة. وكانت الفتاة قد اضطرت مع عائلتها لمغادرة بلدها قبل نحو 7 سنوات بسبب ظروف الحرب الدائرة هناك ولجأت إلى كردستان العراق.

ونجحت آية في مواجهة الصعاب وتحدي ظروف الغربة، وصممت على تحقيق طموحها بالتفوق في دراستها، على أمل أن تتمكن بعد ذلك من دراسة الطب في إحدى الجامعات العالمية المرموقة.

ونتيجة لتفوقها في الثانوية، نالت أية تكريما من رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ورئيس وزراء الإقليم مسرور البارزاني وجهات أخرى.

المصدر : الجزيرة

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