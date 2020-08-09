من فضلك وصباح الخير وشكرا.. هكذا تعلمين طفلك الامتنان واحترام الآخرين

حضور الأم ضروري للطفل، لكنه يحتاج في الوقت نفسه للتواصل بنفسه، خاصة إذا كانت الأم لا تترك له مساحته الخاصة، فما النصائح التي يقدمها علم النفس للأمهات لتنشئة أطفال ناضجين؟
تعليم الأطفال قول عبارات من قبيل: "من فضلك"، أو "شكرا"، أو "صباح الخير"؛ من القيم التي ننساها ولا نقدرها في بعض الأحيان، رغم أن التعبير عن الامتنان أو طلب شيء ما بلطف، أو إلقاء التحية من بين طرق التعبير عن الاحترام تجاه الشخص الآخر.
لذلك، من المهم تعليم الأطفال هذه المبادئ التوجيهية الأساسية من قبل كل شخص يمارس دور المربِّي، وترسيخ هذا النوع من العادات لدى الأطفال منذ الصغر سيجعلهم قدوة يحتذى بها في المستقبل، وسيوفر بيئات اجتماعية أكثر إنسانية، كما تؤكد الكاتبة فاليريا ساباتير في تقرير نشرته مجلة "ميخور كون سالود" (mejorconsalud) الإسبانية.
تعد عبارات مثل: "من فضلك" أو "شكرًا لك" أو "صباح الخير" ليست مجرد مجاملة، بل هي وسيلة لجعل الأطفال يفكرون وينتقلون من التركيز الذاتي المعتاد للطفولة المبكرة إلى الاعتراف بالآخرين واحتياجاتهم.
ويقول لورانس كولبرغ، أحد أشهر المؤلفين الجديرين بالاهتمام في ما يتعلق بالتطور الأخلاقي والمعنوي للأطفال؛ إنه رغم وجود اختلافات معينة بين الأطفال وحتى بين الإخوة أنفسهم، فإن من الطبيعي اتباع هذا التطور لإدراك الاحترام والقواعد والاعتراف بالآخر.
أي بين عمر 2 و5 سنوات، لا يمكن التحكم في الطفل إلا من خلال مبدأ المكافأة والعقاب؛ فهو يفهم بهذه الطريقة أن هناك قواعد مفروضة يجب عليه اتباعها لكسب المودة وتجنب التوبيخ.
يدخل هنا الطفل ما يسمى "العصر الذهبي"، ويكون ذلك بين عمر 6 إلى 9 سنوات، وخلال هذه المرحلة يبدأ الطفل التقليل تدريجيا من التركيز على نفسه.
بين سن 8 و10 سنوات، يكون الطفل قادرا بالفعل على فهم معنى احترام الآخرين. وفي هذه المرحلة، يدافع غالبا عن أصدقائه وإخوته، ويصبح قادرا على تحديد الخطأ والصواب على المستوى الجماعي.
مع بلوغ سن المراهقة، يكتسب الأطفال/الشباب تدريجيا قيمهم الخاصة، وينتقلون إلى انتقاد بعض القضايا التي يعتبرونها غير لائقة أو مسيئة.
عندما يقدم شخص ما هدية لطفل عمره 4 سنوات، فإنه من الشائع أن يشير الوالدان إلى "ما يجب أن يقال في تلك اللحظة". في هذه الحالة، يقول الطفل على مضض وبصوت منخفض "شكرا لك". لا يهم إذا كان علينا تكرار ذلك كثيرا، ذلك أن الأهم في هذه المرحلة هو أن يتعلم الطفل التعبير عن الامتنان بمفرده.
فعلى سبيل المثال، عندما يقول الطفل "من فضلك" عند طلب شيء من أحد زملائه في الفصل، قد يكتشف أن زميله قد ابتسم له لأنه كان لطيفا معه، كل هذا من شأنه أن يعزز الروابط القوية القائمة على العواطف الإيجابية.
ويعد هذا الانتقال من التعبير عن الشكر بطريقة قسرية إلى القيام بذلك بشكل عفوي عملية رائعة سيكون لها تأثير على حياته؛ فهذه العبارات تضفي الدفء على التفاعلات وتجعلها أسهل.
ويشير مصطلح "التنشئة القائمة على الاحترام" إلى مفهوم صاغه مؤلفون مثل ويليام سيرز أو جون بولبي، يقوم على الحاجة إلى تعزيز التكيف الطبيعي للطفل مع محيطه وتعزيز تعاطفه، وستسمح له هذه الرابطة العاطفية بفهم العالم والناس ونفسه بشكل أفضل.
وتمثل التنشئة القائمة على الاحترام أساس التعلق الصحي بين الآباء والأطفال، والمقصود به القرب المادي، والعناق، والمداعبات، والكلمات اللطيفة والتواصل المستمر. وهذا يعني أن التربية الصحيحة ترتكز على الدعم الإيجابي والتحلي بالصبر خلال عملية تعليم الطفل.
عندما يكتشف الطفل فوائد التصرف بلطف واحترام سيدمج هذه الأفعال في سلوكه الاجتماعي بطريقة سلسة. وباعتبارنا مربّين، فإن أخذنا هذا المعطى بعين الاعتبار ومحاولة نقل هذه القيم لأطفالنا سيصبح ذلك أشبه بإرث ثابت بين الأجيال.