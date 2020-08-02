من آداب السلوك.. 8 قواعد تحتاج السيدة العصرية معرفتها

في الماضي، كانت هناك آداب سلوك صارمة وُضعت لتنظيم كيفية تعامل الناس فيما بينهم. لكن هذه القواعد قد ولّت في المجتمع الحديث، وأخذت قواعد السلوك شكلا آخر. ولكن لا تزال هناك بعض تفاصيل فن التعامل "الإتيكيت" التي تميز السيدة الحقيقية.

1. لا تتكئي على الكرسي

قال موقع "فاين فايندرز" (finefinders) الأميركي إن السيدة ينبغي أن تجلس في منتصف الكرسي، حيث إنه من المهم جدا ترك بعض المساحة بين الكرسي والظهر.

ويتوافق هذا الوضع مع ما يسمى بجلسة الدوقة، إذ يجب أن تجلسي بشكل مستقيم وأريحية وتكون المسافة بين جسمك وحافة الطاولة مساوية للمسافة بين معصمك وأطراف أصابعك.

على السيدة أن تجلس في منتصف الكرسي، حيث تترك بعض المساحة بين الكرسي والظهر (شترستوك)

2. لا تخافي العمل

لا تتجنب السيدة الحقيقية العمل، ففي زمن الحرب، عملت الدوقات والإمبراطورات كممرضات في المستشفيات. وقد كانت الدوقة الكبرى، إيلينا بافلوفنا، تزور المستشفيات كل يوم لتضمد جروح المصابين بنفسها. وفي العصر الحديث، ربما يمكنك القيام بكثير من الأعمال.

السيدة الحقيقية لا تتجنب العمل.. ففي زمن الحرب عملت الدوقات كممرضات في المستشفيات (شترستوك)

3. ادفعيهم لاحترام النفس والوقت

إذا زارها ضيوف دون سابق إنذار، يمكنها اعتماد الخدعة التالية التي استخدمتها سيدة بريطانية: عندما يظهر زائرون غير مدعوين على باب منزلها، كانت دائمًا ترتدي حذاءها وقبعتها وتحمل بيدها شمسية وكأنها تهم بالخروج، فإذا كان الزوار مرحبا بهم، تقول "آه، يا له من حظ جيد، لقد عدت لتوي إلى البيت!"، وإذا لم يكن الأمر كذلك، تقول "آه، يا للأسف عليّ أن أغادر الآن!".

4. لا تضعي هاتفكِ على الطاولة

السيدة العصرية لا تضع هاتفها على الطاولة عندما تكون في مكان عام، فهي تؤمن بأن المعلومات الموجودة على هاتفها الذكي جزء من حياتها الخاصة ومن الأفضل أن تخفيها عن الغرباء.

السيدة العصرية لا تضع هاتفها على الطاولة عندما تكون في مكان عام (شترستوك)

5. التزمي قواعد المراسلات

في العصر الحديث، ظهرت قواعد خاصة للرسائل النصية، فلا يجب على السيدات الرد على الرسائل فورا، لسببين: أولا، على الشخص الذي يراسلها أن يعي أنها مشغولة بأشياء شخصية أخرى لا تسمح لها بالإجابة على الفور.

وثانيا أنها تؤمن بأن الشخص يمكنه الاتصال بها إذا كان يريد إبلاغها بشيء عاجل، لكنها لن تؤجل الرد على الرسالة لأكثر من 20 دقيقة، احتراما للشخص الذي يراسلها.

6. لا تضعي يديكِ على خصركِ

نادرا ما يكون وضع اليدين على الخصر الوضعية التي تختارها السيدة لالتقاط الصور. لذلك، من الأفضل أن تضمي يديك أمام جسمك، بشكل يتوافق مع قواعد السلوك.

التعبير عن الامتنان يدل على الاحترام لكن على السيدة عدم المبالغة (مواقع التواصل)

7. لا تبالغي بالتعبير عن الامتنان

رغم أن التعبير عن الامتنان يدل على الاحترام، فإنه من الأفضل عدم الإفراط باستخدام عبارات مثل "شكرًا لك" و"من فضلك".

8. لا تلتفتي إذا لم ينادكِ شخص ما باسمكِ

لن تعير السيدة المحترمة اهتماما لشخص ناداها في الشارع بغير اسمها، لأن ذلك تصرف غير لائق على الإطلاق ولا يتماشى مع آداب السلوك، خاصة بين الغرباء. وفي المقابل، إذا رغب شخص ما بالتحدث إليها، فعليه أن يبدأ الحديث بعبارات لبقة على غرار "لطفا" أو "المعذرة".