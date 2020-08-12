10 خطوات للتخلص من الروائح الكريهة في بيتك

بعض الروائح تعلق في أركان البيت المختلفة ولا تغادره رغم المحاولات المستميتة لمعالجة الرائحة من خلال معطرات الجو، التي تجعل الوضع أسوأ، ومن الضروري التعامل مع تلك الروائح والقضاء عليها، وليس فقط مجرد إخفائها بالبخور أو المعطرات.

وفي سبيل ذلك، عليك اتباع عدد من الخطوات التي يجدها المختصون فعالة، بدءا من معرفة مصادر الرائحة، ومعالجة كل مكان على حدة:

1- حددي مصدر الرائحة

تتمثل الخطوة الأولى للتخلص من الروائح الكريهة في معرفة مصدر هذه الرائحة، يمكنك تتبع الرائحة من خلال استنشاقها ومعرفة مصدرها، هل تأتي من غرفة واحدة، أم أنها انتشرت في غرف أخرى في المنزل؟ ابحثي عن أي مسببات روائح واضحة، مثل قطعة طعام سقطت خلف الأريكة، أو من خزانة الملابس.

2- جددي الهواء

تهوية البيت باستمرار من خلال فتح النوافذ وتعريضه لأشعة الشمس يوميا، يعد أسهل طريقة للتخلص من الروائح الكريهة.

ووفقا لجيل نيستول، الكاتبة المتخصصة في التدبير المنزلي، فإن الهواء النقي أفضل ما قد تحصلين عليه للتخلص من الروائح، ولا يعني ذلك فتح النوافذ فقط، بل فتح كل الأبواب الداخلية والخزانات للحصول على بعض الهواء.

وتشير نيستول في تقرير على موقع "ون غود ثينغ بيجيلي" One good thing byjillee، إلى أن الروائح الكريهة تزداد في الغرف والأماكن الرطبة والدافئة والمظلمة التي لا تحتوي على نوافذ كغرف الغسيل، وهنا يجب الاعتماد مصدر تهوية خارجي كالمراوح الكهربائية ومراوح التهوية في المطبخ والحمام.

تتمثل الخطوة الأولى للتخلص من الروائح الكريهة في معرفة مصدرها (غيتي)

3- التخلص من الغبار

ما لا تعرفه الكثيرات أن الغبار قد يكون مصدر للرائحة الكريهة، واستقراره في السجاد أو خلف الأثاث رغم التنظيف اليومي، قد ينتج عنه رائحة عفنة.

تنصح نيستول بالتخلص من الغبار، عن طريق نفضه جيدا بأداة نفض الغبار من على السجاد والأثاث وإطارات الأبواب ومراوح السقف.

4- سلة المهملات

قد تعتقدين أن القمامة في مطبخك هي مصدر الرائحة الكريهة، لكن انسكاب الطعام والمخلفات يؤدي إلى انبعاث رائحة كريهة من سلة القمامة نفسها، ولا تختفي الرائحة بمجرد التخلص من الكيس.

ولمعالجة الأمر، اغسلي سلة القمامة من الداخل والخارج بالماء الدافئ والصابون، وجففيها جيدا.

ولمنع الروائح في المستقبل، ضعي القليل من قشور الحمضيات كالليمون أو البرتقال في قاع السلة قبل إدخال كيس القمامة، ويمكنك أيضا وضع القليل من صودا الخبز أو حبوب القهوة غير المستخدمة التي تعمل على تحييد الروائح، مع تغييرها كل شهر.

5- الأثاث القديم

للأثاث القديم رائحة نفاذة، خاصة الأدراج والخزائن الخشبية التي قد يصيبها العفن وتصبح رطبة بمرور الزمن ووضع الأشياء المبللة فيها.

تنصح إليزابيث مايهيو، الكاتبة والخبيرة في الديكور وأسلوب الحياة، باستخدام أوراق الصحف والخل المقطر للقضاء على رائحة العفن.

وتشرح في تقرير على "واشنطن بوست" Washingtonpost أهمية تجعيد بعض أوراق الصحف، ورشها بالخل الأبيض المقطر وحشوها داخل كل درج متعفن أو ضعها على رف الخزانة لبضعة أيام لامتصاص الرائحة الكريهة، وهي نفس طريقة تعطير الأحذية ذات الرائحة الكريهة.

وبمجرد زوال الرائحة، حافظي على رائحة الأدراج منعشة عن طريق وضع أوراق تجفيف معطرة في الأدراج أو على الرفوف ويجب استبدالها كل 60 إلى 90 يوما.

يمكنك وضع مزيلات الرطوبة في خزانة الملابس (غيتي)

6- غسالة الأطباق

بمرور الوقت، تهاجم البكتيريا أجزاء الطعام الصغيرة التي تتجمع في فلتر غسالة الأطباق، مما يؤدي إلى ظهور رائحتها.

للتخلص من الرائحة، تنصح مايهيو بإزالة كل جزيئات الطعام أو الرواسب من قاع الغسالة، وإزالة الفلتر وشطفه، ثم سكب كوبين من الخل الأبيض المقطر في وعاء الغسالة مباشرة وتشغيل الجهاز على دورة الماء الساخن.

مع الالتزام بشطف الأطباق جيدا قبل وضعها في غسالة الأطباق، لمنع تراكم بقايا الأطعمة وتكوين الرائحة.

7- الحوض والبالوعة

تعاني الكثيرات من الرائحة الكريهة المنبعثة من الأحواض أو البالوعة في الحمام، التي تؤثر على رائحة البيت كله.

للقضاء عليها يمكن سكب عصير الليمون مع الملح في الأحواض، وبشر الليمون مع الملح في البالوعة، الليمون يزيل الروائح الكريهة والملح ينظف بقايا الأوساخ.

8- الثلاجة

تخزين الأطعمة المطبوخة والجافة في الثلاجة يؤدي إلى رائحة كريهة، خاصة إذا كانت غير مغطاة تنتج مزيجا من الروائح غير المحببة.

نظفي الرفوف والأدراج، افركي جميع الأرفف بمزيج من الماء الدافئ وصودا الخبز، ثم امسحي بمزيج من الخل الأبيض والماء الدافئ.

لمنع الروائح، طبقا لـ "غود هاوس كيبينج" Good house keeping احتفظي بعلبة من صودا الخبز مفتوحة في الثلاجة واستبدليها شهريا، مع إحكام غلق الأطعمة.

ويمكن، أيضا، لإزالة الرائحة وضع كرات من القطن في مستخلص الفانيليا ووضعها في طبق صغير في الثلاجة، مع الحرص على إزالة واستبدال الكرات القطنية بمجرد جفافها.

9- خزانة ملابسك

قد تنبعث من خزانة الملابس بعض الروائح غير المحببة، من الأفضل أن تتركي أبواب الخزانة مفتوحة بقدر بسيط ولا تغلقيها.

إغلاق الباب يحبس الرطوبة والروائح في المساحة الصغيرة، يمكنك وضع مزيلات الرطوبة في خزانة الملابس أو يمكن وضع علبة صغيرة تحتوي على كربونات الصودا في جانب الخزانة لتمتص الرائحة مع تغييرها كل أسبوعين.

10- تنظيف البيت باستمرار

بعد معرفة مصدر الرائحة، وتهوية المنزل، ونفض الغبار والقضاء على الروائح الكريهة من كل أركان البيت، نظفي المنزل جيدا وحافظي على نظافته باستمرار.

تأكدي من كنس ومسح الأرضيات الصلبة، واستخدام المكنسة الكهربائية للسجاد، لمعي قطع الأثاث بفوط نظيفة، ولمعي الزجاج، يمكنك رش صودا الخبز على السجاد وعلى مراتب الأسرّة وتركها لمدة ساعة قبل إزالتها بالمكنسة الكهربية.

بعد التأكد من نظافة البيت جيدا والقضاء على الروائح الكريهة وغير المحببة، يمكنك تعطير بيتك بمعطر جو أو البخور إذا كنت تفضلين رائحته.