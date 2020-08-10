شاهد.. شابة عراقية من الهندسة إلى الرسم على وجوه الأطفال طلبا للرزق

لم تقف الشابة العراقية تري شورش (30 عاما) عاجزة أمام غياب فرص العمل مع اشتداد الأزمة الاقتصادية بالبلاد بعد تخرجها في المعهد التقني قسم الرسم الهندسي، إذ دفعتها موهبتها إلى تطوير ذاتها وإيجاد عمل لها تُؤَمِّن لنفسها لقمة العيش من خلال رسم شخصيات كارتونية على وجوه الأطفال.

وعلى طاولة صغيرة في متجر "فاملي مول" بمدينة السليمانية (في إقليم كردستان العراق) تُخرج شورش فرشاتها وأصباغها لتقوم برسم الشخصيات الكارتونية على وجوه الأطفال مقابل مبلغ بسيط.