احرصي على وجودها في بيتك.. الأرجوحة تمنحك الشعور بالمرح والاسترخاء

الأرجوحة لها ميزة خاصة في الجلسات الصيفية، سواء في الحدائق الخارجية أو على الشرفات؛ فهي تضفي جوا من الفرح والحيوية، وتعد من قطع الأثاث المحببة لدى الأطفال، ووجودها يمتع الكبار كذلك.

وهي من القطع الرائعة في الجلسات الخارجية، حيث تمنح الشعور بالمرح والاسترخاء، وصارت عنصرا مهما في عالم الديكور، ويحرص خبراء الديكور على اختيارها بوصفها قطعة جمالية مهمة للشرفة أو للحديقة، أو حتى داخل المنزل.

أرجوحة الاستلقاء تمنحك قسطا من النوم والراحة (بيكسل)

أرجوحة أفلام هوليود

ويشهد فصل صيف 2020 عودة أرجوحة الحديقة التي ظهرت في أفلام هوليود خلال حقبة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، والتي تتيح الاستمتاع بأجواء رومانسية حالمة بين الزهور والنباتات، أو يجلس فيها الأشخاص كبار السن للاستمتاع بأشعة الشمس الدافئة واستعادة ذكريات الزمن الجميل.

وتوضح خبيرة الديكور غادة أمهز أن الأرجوحة لم تخرج أبدا من عالم أثاث الحدائق، لكن يزداد الإقبال عليها حاليا أكثر من ذي قبل، بسبب التواجد فترات طويلة في البيت خلال أزمة كورونا، وتعد هذه الطرازات الكلاسيكية من أكثر المعروضات جذبا للأنظار في معارض الأثاث، حيث يصطف الزوار أمامها في صفوف طويلة للجلوس عليها، لينعموا ببعض الاسترخاء أثناء جولات المعرض.

تصاميم كلاسيكية وحديثة

توجد أشكال وتصاميم مختلفة ومتنوعة، منها الكلاسيكية والحديثة، والتي تنسجم مع أسلوب الديكور في الجلسات الخارجية، ولها العديد من المميزات، ومن بينها الشكل المتلائم مع الديكور الحديث المفتوح، إضافة إلى تعدد الألوان، ومنها البني والبيج والأحمر، والملائمة لكافة الأذواق والاحتياجات المختلفة. وفي ما يلي تعرفنا خبيرة الديكور غادة بعدد من التصاميم المميزة للأرجوحة.

أرجوحة الشخص الواحد ظهرت بأحجام وأشكال مختلفة لتناسب أي مساحة (الجزيرة)

أرجوحة الشخص الواحد

ظهرت العديد من تصاميم الأرجوحة بأحجام وأشكال مختلفة لتناسب أي مساحة، وأصبحت الأرجوحة التي تسع شخصا واحدا ويمكن وضعها داخل أو خارج المنزل بفضل تصميمها الصغير من أهم التصاميم الحالية، ومنها أرجوحة البامبو والأخشاب، وهي من الخامات التي تناسب الجلسات الخارجية بفضل متانتها وتحملها عوامل الهواء والرطوبة، كما يمكن الاستعانة ببعض المفروشات والوسائد لإضفاء المزيد من الراحة على المكان.

الأرجوحة الخشبية

تعد من أهم التصاميم المعروفة بأشكالها الكلاسيكية والحديثة أيضا، والمعتمدة على الخشب المقوس أو المشغول بأشكال انسيابية. وهذه الأرجوحة تنسجم مع الجلسات الخارجية للحديقة.

الأرجوحة التقليدية البسيطة وجودها لطيف ومحبب لدى الكبار والصغار (مواقع التواصل)

الأرجوحة التقليدية

هي الأرجوحة ذات شكل تقليدي بسيط، وهذا الشكل رائج منذ زمن طويل، ووجودها لطيف ومحبب لدى الكبار والأطفال.

الأرجوحة العصرية

تعتمد بشكل أساسي على المعدن، بأشكالها المميزة وألوانها المختلفة.

الأرجوحة من أكثر عناصر الحديقة جاذبية، وتوفر سبل الراحة النفسية والهدوء (مواقع التواصل)

أرجوحة الاستلقاء

الأرجوحة المجهزة للاستلقاء والاسترخاء مناسبة جدا لأخذ قسط من الراحة والنوم في فترة القيلولة.

أرجوحة "هاموك"

وهي الأرجوحة التي تعلق بين شجرتين أو جدارين، وتستعمل للاسترخاء والقراءة، وهي أيضا الأكثر رواجا بين محبي الراحة والنوم في الأرجوحة.

أرجوحة هاموك هي الأكثر رواجا بين محبي الاسترخاء والنوم (غيتي)

أرجوحة "سوينغ"

تستعيد الأرجوحة (Swing) مظهر المقاعد الملتوية خلال حقبة الستينيات من القرن الماضي، وكذلك مظهر الأرجوحة المخصصة للأطفال، وتبدو بمظهر بسيط، وتشتمل على اثنين من القضبان المعدنية ومقعد بسيط مصنوع من شرائح خشب الساج.

استرخاء وراحة نفسية

وتنصح خبيرة الديكور غادة ربات البيوت بعدم التردد في امتلاك أرجوحة، سواء للحديقة أو للشرفة أو داخل المنزل، كونها تمنحك أجمل لحظات الراحة النفسية والاسترخاء. مؤكدة أن علماء النفس شددوا على أهمية الأرجوحة في حياة الإنسان، لدرجة أن قضاء ساعتين من الراحة على أرجوحة يمكن يعوض النوم الكامل.