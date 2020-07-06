بعيدا عن الشاشات.. 10 أنشطة مجانية ممتعة لأطفالك في الإجازة الصيفية

تعاني الأمهات من حالة الملل التي تصيب الأطفال في فصل الصيف بعد انتهاء العام الدراسي المشحون أثناء أزمة فيروس كورونا، وينتهي بهم المطاف إلى الجلوس لساعات طويلة أمام الشاشات والأجهزة الإلكترونية.

نقدم لكِ قائمة ببعض الأنشطة الترفيهية المفضلة للأطفال مع الأخذ في الحسبان أن تكون رخيصة وربما مجانية لا تثقل كاهل الأسرة ماديا، بجانب اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحماية من الفيروس.

1. تزيين الدراجات

شجعي أطفالك على تزيين دراجاتهم باستخدام اللافتات والملصقات الملونة والأعلام، ثم دعيهم يتسابقون ويقودون دراجاتهم في شوارع آمنة وغير مزدحمة لإظهار إبداعاتهم.

2. إطعام الطيور

من أجل تعليم الأطفال أهمية الحفاظ على الطبيعة والحيوانات، عليكِ دعوة الطيور الصيفية إلى الفناء الخاص بكِ، ضعي أطباق الحبوب على سور الشرفات للطيور، وراقبي قدوم الطيور بجوار الشرفة أو النافذة، سوف يحب أطفالكِ هذه المغامرة المنزلية وسيكررونها يوميا.

3. قنابل الطباشير

املئي بالونات الماء بطلاء الطباشير القابل للغسل، ومكوناته هي كوب من الماء وملعقتان كبيرتان من نشاء الذرة وبضع قطرات من ألوان الطعام، واجعلي طفلك يرسم أهدافا على الأرض باستخدام الطباشير، ويفضل أن تنفذ هذه اللعبة في الشرفة أو فوق سطح المنزل.

4. تعلم مهارات الطبخ

علمي أطفالك الصغار الطبخ، عليك فقط اختيار أحد أصناف الطعام المفضلة لديك، وستشعرين بالفخر أثناء تناول المنتج من يد طفلك، ابدئي بشطائر بسيطة أو سلطة الفواكه، وسيسعد أطفالك بالتجربة دون شك.

ويمكن أيضا أن تطلبي من أطفالك أن يستضيفوك في نزهة على الغداء في الفناء الخلفي للمنزل أو في الشرفة، وسيشعر أطفالك بالمسؤولية تجاه ضيفتهم، وسيقومون بتنظيف وترتيب المكان والأدوات، عند ذلك اطلبي مشروبك المفضل ووجبة الشطائر اللذيذة، ولا مانع من مساعدة الشيف الصغير في إعداد وجبات خفيفة.

5. رحلة صيد

الصيد هو نشاط صيفي مجاني للأطفال، احضري أدوات وخططي لرحلة صيد بمساعدة زوجك، وعلّمي طفلك كيف يصبح صيادا صغيرا بالأدوات المناسبة، وتأكدي من مراجعة القوانين المحلية حول الصيد، فبعضها قد يحتاج إلى ترخيص.

6. زيارة حديقة الحيوانات الأليفة

لا شيء يثير فضول الأطفال أكثر من الحيوانات الصغيرة، لذا فإذا كنتِ تبحثين عن نشاط صيفي مجاني، فانتقلي إلى متجر الحيوانات الأليفة المحلي بدلا من ذلك، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

7. تزيين الصخور

عندما تشرعين في الخروج إلى نزهة بصحبة أسرتك، اطلبي من أطفالك جمع الصخور والأحجار، ولاحقا يتمكنون من طلائها، واعرضي المنتجات النهائية حول المنزل.

8. اصنعي الصلصال اللزج

هناك أكثر من طريقة لصنع الصلصال الهلامي "سلايم" (Slime) الذي يفضله معظم الأطفال، اسكبي كوبا من الماء في وعاء خلط كبير، ثم أضيفي بضع قطرات من ألوان الطعام، وقلّبي ببطء في كوبين من نشاء الذرة (استخدمي ملعقة في البداية، ولكن قد تجدين أنه في النهاية أسهل مع يديك). وعلى الأطفال تشكيلها على شكل كرات أو تركها تتساقط من أصابعهم بشكل مرح.

ويمكن أيضا تحضير الصلصال الهلامي بطريقة أخرى عن طريق مزج صابون اليدين السائل مع قليل من سكر البودرة، وتركه في عبوة مغلقة لمدة يومين، وفور تماسك المزيج يمكن لأطفالك اللعب به.

9. مسابقة الأعمال المنزلية

علمي أبناءك تحمل المسؤولية بشغل وقت فراغهم في أوقات الصيف البطيئة، واعقدي مسابقة في تنظيف المنزل وجمع السلع المعلبة وترتيبها في المطبخ، ولا تنسي أن تكافئيهم بكعكة شهية أو جوائز بسيطة.

10. صناعة آيس كريم

علمي طفلك صناعة الآيس كريم المحلي بمواد طبيعية، فقط اعصري الفواكه مختلفة الألوان، وضعيها في الفريزر لكي تتجمد، وأخرجيها لتصبح "آيس كريم" غنيا بمواد طبيعية، ومن صنع الطفل وحده، ويمكن صنع الآيس كريم بمزيج الزبادي (اللبن) والعسل والفواكه.