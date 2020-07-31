بالفيديو: في تونس.. فخار نساء "سجنان" يزدهر مع عيد الأضحى

إضافة أطباق جديدة لمائدة العيد والإجازة أمر رائع، أولها سلمون كيك ويقدم كمقبلات، ورولو السبانخ باللحم ويقدم باردا، وآخرها فخذ الغنم بالخضار ويعد طبقا رئيسيا ينتظره أفراد الأسرة والمدعوون.
تقاوم النساء في منطقة سجنان بولاية بنزرت (شمالي تونس) مصاعب الحياة بتطويع الطين لصناعة "كوانين" و"غناي"، حيث يزداد الإقبال عليها في موسم عيد الأضحى، الذي يبدأ اليوم الجمعة.
و"الكوانين" مفردها "كانون"، وهو إناء فخاري يوضع فيه الفحم الخشبي لصنع الشاي أو شواء اللحم.
أما "الغناي" أو "الطاجين"، فهو آنية فخارية مستديرة، قطرها نحو 40 سنتيمترا، تستعمل في طهي الخبز والشواء، حسب تقرير نشرته وكالة الأناضول.
وسجنان بلدة نائية في أرياف بنزرت أقصى شمال البلاد (نحو 110 كيلومترات عن العاصمة تونس)، وتمتاز بشواطئها الرملية وغاباتها الشاسعة، وصناعة الفخار البربري (نسبة للأمازيغ سكان شمال أفريقيا الأصليين).
وذاع صيت البلدة بعد أن أدرج فخارها ضمن قائمة التراث الثقافي العالمي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.
ويلقى فخار سجنان على مدار السنة إقبالا متزايدا من السياح والتونسيين.
ويزداد الإقبال على فخار سجنان في المواسم الدينية، مثل عيد الأضحى، وينتقل التجار كثيرا إلى سجنان لاقتناء كميات منه، وعرضها في متاجرهم.