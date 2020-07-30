بالفيديو: تصممها نساء سداب.. إقبال على كمامات بألوان ملابس العيد في عُمان

تقوم مجموعة من النساء في منطقة سداب بمحافظة مسقط بإنتاج كمامات للوجه يستوحين تصميمها من الملابس التقليدية العمانية، حيث إنها تناسب ملابس العيد في ظل الظروف التي تمر بها سلطنة عمان بسبب كورونا، وقد لاقت الفكرة إقبالا واسعا داخل السلطنة وخارجها.

المشروع الذي يعرف باسم "نساء سداب" انطلق سنة 2004 بإدارة نساء عمانيات متطوعات، بهدف إيجاد دخل للأسر المنتجة من خلال استغلال مهاراتهن في عمل المشغولات اليدوية.