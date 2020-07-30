البث الحي
مرأة|عُمان

بالفيديو: تصممها نساء سداب.. إقبال على كمامات بألوان ملابس العيد في عُمان

 
مازن المحفوظي - سلطنة عُمان
30/7/2020
|
آخر تحديث
30/7/2020
(مكة المكرمة) 11:43 AM

تقوم مجموعة من النساء في منطقة سداب بمحافظة مسقط بإنتاج كمامات للوجه يستوحين تصميمها من الملابس التقليدية العمانية، حيث إنها تناسب ملابس العيد في ظل الظروف التي تمر بها سلطنة عمان بسبب كورونا، وقد لاقت الفكرة إقبالا واسعا داخل السلطنة وخارجها.

المشروع الذي يعرف باسم "نساء سداب" انطلق سنة 2004 بإدارة نساء عمانيات متطوعات، بهدف إيجاد دخل للأسر المنتجة من خلال استغلال مهاراتهن في عمل المشغولات اليدوية.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

الموضة على وقع كورونا.. "البركانو" كمامة نسائية فنية مبتكرة في إيران

ابتُكر "البركانو" لتخفيف الحالة المزاجية السيئة والهلع بين الناس، وإضافة الألوان إلى الشوارع لتعود جميلة، وتشجيع النساء على ارتداء الكمامات، خاصة أن الكمامة البيضاء تذكر بحالة المستشفيات وأزمة تفشي كورونا.

المزيد من مرأة
الأكثر قراءة