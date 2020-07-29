الإغلاق العام تسبب لها بعارض مرضي.. كيف أصبح بيت البريطانية داوسون سجنا فوضويا؟

اضطرت مواطنة بريطانية تُدعى فايي داوسون، منذ بدء الإغلاق العام بسبب كورونا، لأكل السندويتشات والوجبات الباردة الجاهزة والنوم على الأريكة، إذ يصعب عليها الوصول إلى سريرها بغرفة النوم.

والسبب لا يكمن بوجود عمال الديكور بالداخل أو أن شقة فايي داوسون (Faye Dawson) السكنية المؤلفة من غرفة واحدة وسط لندن، تُجرى فيها إصلاحات، بل لأنها كدّست أغراضا وأشياء فوق سريرها وفي مطبخها.

حدث هذا بسبب حالة الإغلاق العام الذي فرضته الحكومة البريطانية على المواطنين جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، مما جعل كثيرين يلجؤون لتخزين الأغراض والمواد الغذائية إلى الحد الذي يتعذر معه استخدام منازلهم كما اعتادوا من قبل.

بسبب كورونا خزّنت داوسون مواد غذائية بشكل يتعذر معه استخدام المنزل كما كان من قبل (وكالات)

ما اضطراب الاكتناز؟

وكشفت صحيفة ديلي ميل (dailymail) أن داوسون واحدة من بين 1.2 مليون شخص تقريبا في بريطانيا يعانون مما تسميه "اضطراب الاكتناز"، وهي حالة نفسية موهنة غير معروفة للكثيرين.

واضطراب الاكتناز -كما تعرفه بعض الدوائر الطبية- هو صعوبة مستمرة في التخلص من المقتنيات أو التخلي عنها بسبب الحاجة المستمرة للاحتفاظ بها بغض النظر عن القيمة الفعلية لها.

وتضيف الصحيفة في تقريرها أن الغموض الذي يكتنف موعد إنهاء الإغلاق العام في البلاد، فاقم من حالة الوسواس القهري لداوسون -وهي اختصاصية تدليك (42 عاما)- التي وصفت منزلها الذي كان نظيفا ومرتبا يوما ما بأنه "سجن فوضوي".

داوسون لا تكتفي بإدمان شراء أغراض لا تحتاجها عبر الإنترنت بل وتحتفظ بكل شيء (وكالات)

إدمان شراء أغراض عبر الإنترنت

تقول داوسون إنها لا تكتفي بإدمان شراء أغراض لا تحتاجها عبر الإنترنت، بل لا تتخلص من أي شيء إلا أن تفقده من أمام ناظريها.

وتضيف "كل الأغراض من إيصالات ومواد غذائية وصناديق أحذية وحتى علب الحليب، أقوم بفحصها وإعادة فحصها. وإذا كنت غير مرتاحة لرميها، أقوم بتخزينها في ركن بعيد. لكنني الآن لا أستطيع الوصول إلى جهاز الميكرويف، لأن المطبخ مملوء عن آخره".

وتردف بأن "المساحة الصغيرة التي تبقت في شقتي وضعت فيها الأريكة التي أنام عليه"، مشيرة إلى أنها استنفدت كل الفراغات بشقتها حتى حوض الاستحمام (البانيو) مكتظ بملابسها لعدم وجود شاغر في غرفة نومها.

ويخشى الخبراء من احتمال وجود كثيرين أمثال داوسون تفاقمت لديهم مشكلة الاكتناز بسبب الإغلاق العام. وقد أدرجت منظمة الصحة العالمية اضطراب الاكتناز رسميا ضمن قائمتها الدولية لتصنيف الأمراض في عام 2018.

لاضطراب الاكتناز آثار بدنية كالإصابة بمشاكل الجهاز التنفسي بسبب الغبار المتراكم في منازلهم (وكالات)

تداخل اضطراب الاكتناز والاكتئاب

وقد تكون لاضطراب الاكتناز آثار بدنية على مكتنزي الأشياء ممن يعانون من مخاطر متزايدة للإصابة بمشاكل في الجهاز التنفسي كالربو وانتفاخ الرئة بسبب الغبار المتراكم في منازلهم والناجم عن تكديس وتخزين المواد والأغراض، بحسب "ديلي ميل".

ويعاني المكتنزون كذلك من مشاكل في النوم، وفقا لدراسة أجراها باحثون أميركيون، وهناك تداخل كبير بين اضطراب الاكتناز والاكتئاب، كما يعاني نحو ثلث الناس من اضطراب الوسواس القهري بسبب الأفكار الوسواسية والسلوك المتكرر.