تجعل منك قدوة رائعة.. 14 نصيحة لتكون مثالا جيدا لطفلك

إذا كنتم تريدون تعويد أطفالكم على التصرف برقي ولباقة مع الآخرين فما عليكم معشر الأمهات والآباء إلا أن تكونوا مثالا جيدا وتفعلوا أمامهم السلوك المناسب، لأنهم سيلاحظون ذلك جيدا ويبدؤون بتقليدكم.

وفي تقرير نشرته مجلة بارنتس الأميركية (parents) قالت الكاتبة مولي شيا إن مساعدة الجيران ودعم الأصدقاء في الأوقات الصعبة والتصرف بود في الأماكن العامة سلوكيات تجعل الأمهات والآباء قدوة رائعة إذا قاموا بها أمام أطفالهم باستمرار.

وتاليا النصائح التي تساعد الكبار في تعويد أطفالهم على أن يتصرفوا مع الآخرين باحترام:

1- رسالة دعم لصديق

دعم الأصدقاء في الأوقات العصيبة يدل على متانة العلاقات الإنسانية، وهو من الأمور المهمة التي يجب أن تعلمها لطفلك، لذلك اجعله يشاركك عملية اختيار رسائل الدعم المناسبة للأصدقاء.

مشاركة طفلك باختيار رسائل الدعم المناسبة للأصدقاء تعلمه التعاطف (بيكسلز)

2- وجبة إضافية في السوبر ماركت

لا أحد يحب الوقوف في الطابور والانتظار طويلا داخل السوبر ماركت، لكن ذلك قد يوفر لك فرصة لتعليم طفلك درسا رائعا، وفي المرة المقبلة التي تذهب فيها لقضاء حاجياتك وقت الذروة احرص على أن تشتري وجبة خفيفة إضافية وتقدمها لمن يقف خلفك في الطابور، وسيساعد هذا التصرف طفلك على التفكير في الآخرين حتى عندما يكون مشغولا.

مسك الباب لمن يأتي خلفك يعوّد طفلك على احترام الآخرين وتقديرهم (بيكسلز)

3- أمسك الباب لمن يأتي خلفك

إذا كنت بصدد الدخول إلى مكان ما فاحرص على أن تتوقف قليلا وتمسك الباب لمن يأتي خلفك، وسيعتاد طفلك بذلك على احترام الآخرين وتقديرهم.

مساعدة الآخرين ببعض المال أمام طفلك تعلمه العطاء (بيكسلز)

4- ساعد الآخرين ببعض المال

لا يتطلب فعل الخير ومساعدة الآخرين في الأغلب مجهودا كبيرا، اجعل طفلك يتعلم العطاء من خلال وضع بعض النقود في الأماكن المخصصة لذلك أمامه.

5- إفساح المجال للآخرين

إفساح المجال للآخرين في الأماكن العامة يدل على أنك شخص مهذب وغير أناني، فاحرص على أن يسمعك طفلك تقول بصوت عال "تفضل إلى الأمام".

6- إلقاء التحية

يعتبر إلقاء التحية على العمال والموظفين عند الدخول إلى مكان ما درسا مفيدا لطفلك لاستيعاب معنى المساواة بين أفراد المجتمع.

إلقاء التحية عند الدخول إلى مكان ما يعد درسا مفيدا لطفلك (بيكسلز)

7- تبرع ببعض الكتب والألعاب

خذ مجموعة من الكتب والألعاب التي يمتلكها طفلك واصحبه إلى منزل طفل آخر يحتاجها واجعله يقدمها له، سيشعر حتما بما يعنيه إدخال الفرحة إلى قلوب الآخرين.

8- اصنع الحلويات لموظفي الاستقبال في المدرسة

اجعل طفلك يشاركك بإعداد طبق حلويات منزلية واصطحبه إلى المدرسة ليقدمها بنفسه إلى موظفي مكتب الاستقبال، ستبقى ابتسامة الموظفين عالقة في ذهنه لفترة طويلة.

صناعة الحلويات لموظفي الاستقبال في المدرسة ليقدمها طفلك بنفسه لهم (بيكسلز)

9- تقديم المساعدة للآخرين

من المهم جدا أن تقدم المساعدة للآخرين أمام طفلك حتى يتعود على هذا الأمر ويحبه منذ الصغر، اصطحبه معك لتنظيف حديقة منزل جارك المسن أو لتقديم المساعدة في حمل بعض الأغراض.

10- تقدير مجهود الآخرين

احرص على أن تشكر الآخرين وتشيد بهم أمام طفلك، لأن ذلك سيشجعه على فعل الشيء ذاته مستقبلا.

شكر الذين يقدمون المساعدة لطفلك يعوّده على تقدير الأشخاص (بيكسلز)

11- اشكر حارس المدرسة

تعود أن تشكر أمام طفلك أولئك الذين يقدمون له المساعدة بشكل يومي، مثل حارس المدرسة، فهذا يعوده على تقدير الأشخاص الذين يحيطون به.

12- المشاركة في عمل تطوعي

احرص على أن يشارك طفلك في بعض الأعمال التطوعية المفيدة للمجتمع، واشرح له مزايا هذا السلوك.

13- أظهر الاهتمام بالآخرين

عندما يحدثك طفلك عن آخر مغامراته أنصت إليه جيدا واجعله يشعر بقيمة الاهتمام بمشاعر الآخرين، وسيساعده ذلك كثيرا في علاقاته الاجتماعية.

مشاركة الوجبات مع الأصدقاء ستعلم طفلك أن يكون كريما وودودا مع الآخرين (بيكسلز)

14- مشاركة الوجبات مع الأصدقاء

احرص على تعويد طفلك على مشاركة وجباته الخفيفة مع أصدقائه، سيعلمه ذلك أن يكون كريما وودودا مع الآخرين.