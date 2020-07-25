علاجات طبيعية غير مكلفة.. كيف يمكنك استخدام العنب لتجديد شباب بشرتك؟

يعكس وجهك مدى تمتعك بصحة جيدة. وفي هذا الصدد، يمكنك استخدام العنب لتجديد شباب بشرتك والحفاظ على مظهر يافع لمدة طويلة.

تفقد بشرتنا مع مرور الوقت نضارتها ورطوبتها، وتبدأ التجاعيد والبقع وعيوب البشرة الأخرى في الظهور مما يشوّه مظهرنا الشاب. كما أن سوء التغذية ونقص الترطيب أو التعرض الشديد لأشعة الشمس من العوامل التي يمكن أن تجعل الأمور أسوأ.

ويؤكد موقع "ستيب تو هيلث" (steptohealth) الأميركي على أهمية تخصيص وقت للعناية بالبشرة كل يوم من أجل استعادة لمعان بشرتك. وتعد هذه العلاجات الطبيعية فعالة وبسيطة، علاوة على كونها غير مكلفة. وللحصول على أفضل النتائج، استخدمي علاجا واحدا كل أسبوع.

العنب غني بمضادات الأكسدة الفعالة في مقاومة تدهور بروتين الإيلاستين والكولاجين (غيتي)

العنب صيدلية شباب بشرتك

العنب غني بمضادات الأكسدة الفعالة في مقاومة تدهور بروتين الإيلاستين والكولاجين. ويساعد في التخلص من الخلايا الميتة، ويساهم في تأخير الشيخوخة المبكرة نظرا لاحتوائه على البوليفينولات والفلافونويد والريسفيراترول والكاتيشين والعفص.

وهذه الفاكهة غنية بالأحماض العضوية على غرار حمض الستريك والطرطريك وحمض الماليك. كما يحتوي العنب على العديد من الفيتامينات من بينها فيتامين إيه، وبي 1، وبي 2، وبي 3، ودي، وفيتامين كي، إضافة للمعادن مثل الزنك والنحاس والفوسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم. ولهذا تعد هذه الفاكهة اللذيذة واحدة من أفضل العناصر الطبيعية للحفاظ على جمالك.

وصفات باستخدام العنب للوجه

لاستعادة نضارة وشباب بشرتك، يمكنك صنع قناع باستخدام العنب. وهناك بعض الوصفات الفعالة وغير المكلفة التي يمكنك تحضيرها بسهولة:

قناع العنب المهروس

اهرسي 15 حبة عنب في وعاء، ثم أضيفي الماء حتى يتكوّن لديك خليط متجانس. ثم نظفي وجهك وضعي القناع عليه، واتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم اغسلي وجهك. بعد ذلك، قومي بترطيب بشرتك مباشرة.

عصير العنب يساعد في التخلص من الخلايا الميتة ويساهم في تأخير الشيخوخة المبكرة (شترستوك)

عصير عنب وشوفان

لتحضير هذه الوصفة، اخلطي ملعقتين كبيرتين من عصير العنب وملعقتين كبيرتين من زيت اللوز الحلو وملعقة كبيرة من دقيق الشوفان. ثم ضعي الخليط على وجهك ورقبتك، واتركيه لمدة 15 دقيقة. بعد ذلك، اغسلي وجهك جيدًا بالماء الدافئ، وجففي بشرتك بلطف باستخدام منشفة.

عنب وكرز وزبادي

بواسطة شوكة، أهرسي خمس حبات عنب وخمس حبات كرز، واضيفي ملعقة كبيرة من الزبادي العادي (اللبن)، واخلطي المكونات حتى تحصلي على عجين ناعم. بعد ذلك ضعي الخليط على وجهك ورقبتك لمدة 15 دقيقة، بعدها اشطفي وجهك جيدا باستخدام الكثير من الماء، ثم ترطيب بشرتك كالمعتاد.

العنب لمكافحة تجاعيد العين

وأوضح الموقع الأميركي أنه يمكنك استخدام العنب لمكافحة تجاعيد العين. كل ما تحتاجينه هو كبسولتان من الفيتامين إيه وحبتي عنب أخضر دون بذور. يجب هرس العنب ثم إضافة الفيتامين إيه من الكبسولات، ثم وضع الخليط حول عينيك كل ليلة قبل النوم. في صباح اليوم التالي اغسلي وجهك بالكثير من الماء ورطبي بشرتك كالمعتاد.

العنب وزيت الزيتون غنيان بمضادات الأكسدة التي تمنع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة (شترستوك)

العنب وزيت الزيتون

ولمحاربة التجاعيد على وجهك ورقبتك، اخلطي 12 حبة عنب وكبسولة واحدة من الفيتامين إيه وملعقة صغيرة من زيت الزيتون. تعد هذه الخلطة مرطبا طبيعيا وفعالا غنيا بمضادات الأكسدة التي تساعد على منع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة. اتركي المزيج لمدة 30 دقيقة قبل شطفه بالماء.

زيت بذور العنب لشد البشرة

إذا هرست بذور 20 حبة عنب، فسوف تحصلين على زيت غني بالفيتامينات جي (سي) ودي وإيه. ويحتوي هذا الزيت أيضًا على البيتا كاروتين وحمض اللينولييك وأحماض الأوميغا 3 والأوميغا 6. وبفضل كل هذه المكونات، تعد بذور العنب مثالية لتجديد وشدّ البشرة.

العنب منظف للوجه

يمكنك صنع منظف للوجه باستخدام العنب لتنعيم وتغذية بشرتك ومنع ظهور علامات الشيخوخة. للقيام بذلك، امزجي حوالي 15 حبة عنب واسكبي العصير في وعاء. انقعي قطعة قطن في السائل وضعيها برفق على وجهك ورقبتك. اتركيها لمدة 10 دقائق ثم اشطفي وجهك جيدًا بالماء.

بلسم للشفاه الجافة من العنب

وإذا كنت ترغبين في منع جفاف الشفاه وتشققها، يمثل بلسم الشفاه المصنوع من العنب ما تحتاجه. أزيلي قشرة حبات العنب وبذورها، وافركي اللب على شفتيك، وستشعرين براحة فورية. يمكنك أيضًا استخدام البلسم على وجهك ورقبتك من خلال فركه على محيط عينيك وفمك وجبهتك ورقبتك، ثم تركه لمدة 20 دقيقة قبل الشطف.