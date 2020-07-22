تهوية المنزل في الصيف ضرورية.. عطري بيتك بوصفات طبيعية وتخلصي من رائحة الدخان

تعتبر رائحة دخان السجائر من أكثر الروائح سريعة الانتشار التي قد تسبب أضرارا كثيرة للمحيطين بها، وهناك مجموعة من الحيل والوسائل التي يمكن اتباعها للتخلص من تلك الرائحة، لكن يجب تطبيقها بشكل دوري أولا بأول.

فتراكم دخان السجائر بما يحتويه من النيكوتين على أثاث المنزل وجدرانه يؤدي على المدى البعيد إلى إحداث أضرار بالغة بها. كيف إذا يمكن التخلص منها؟

كما لا يمكن تجاهل جودة الهواء في البيت، فهو من العوامل الضرورية لصحة أفراد الأسرة، لذا على كل سيدة أن تحرص على تهوية المنزل يوميا، خاصة في فصل الصيف، مع اختيار الأوقات المناسبة من اليوم لذلك، بالإضافة إلى ضرورة اختيار الرائحة العطرة والمنعشة للمنزل.

دخان السجائر من أكثر الروائح سريعة الانتشار وتسبب أضرارا كثيرة للمحيطين بها (غيتي)

ُثلاث نصائح للتخلص من رائحة الدخان

تاليا أهم النصائح والإرشادات التي تعطيها مدبرة المنزل غالينا طه لكل ربات البيوت اللواتي يعانين من مشكلة رائحة الدخان في الأثاث مع الحرص على تهوية المنزل يوميا بطريقة سليمة:

1- يجب الالتزام بأماكن محددة للتدخين في المنزل مع إلقاء بقايا السجائر في أماكن محددة، وعدم تركها تتساقط على أرضية المنزل بشكل عشوائي.

2- بمجرد مغادرة المدخنين المنزل، يجب القيام بإلقاء بقايا التدخين في القمامة، وإلقاؤها خارج المنزل على الفور في المكان المخصص لها.

3- في فصل الصيف، كما هو الوقت الآن، يمكن تشغيل المروحة مع فتح النوافذ على أن تكون المروحة موجودة في الزاوية المقابلة للنافذة في الغرفة بحيث تدفع الهواء للخروج من الغرفة، مما يساعد على تهوية الغرفة بشكل أسرع، وبالتالي يخلص من رائحة دخان السجائر.

الحرص على الصيانة الدورية للتكييف وتنظيف الفلاتر باستمرار (بيكسلز)

ست نصائح لتهوية المنزل بالصيف

اليوم ومع انتشار أجهزة مكيفات الهواء، أصبحت تهوية المنزل في الصيف من الأمور التي تغفل عنها كثير من ربات البيوت، لذلك تقدم غالينا طه بعض الخطوات الأساسية للتهوية السليمة والصحية في المنزل:

1- لا تقتصر تهوية المنزل على فتح النوافذ لتجديد الهواء، بل يجب تهوية المفروشات والأغطية، وتعريضها لأشعة الشمس من حين لآخر للتخلص من أية بكتيريا أو جراثيم قد تكون عالقة بها، حفاظًا على سلامة أفراد الأسرة ووقايتهم من الأمراض.

2- من المهم للغاية الحرص على إبقاء النوافذ مغلقة أثناء فترات سطوع الشمس الحارة وذلك بعد التهوية، فدخول الهواء الساخن للمنزل سهل للغاية ولكنه ضيف ثقيل للغاية يصعب إخراجه من البيت بعد دخوله.

3- يفضل أن يكون وقت تهوية المنزل في الصباح الباكر، قبل ازدحام الشوارع بالسيارات وتلوّث الهواء بعوادمها، وأيضا قبل زيادة حدّة أشعة الشمس، وفي نهاية اليوم ليلا بعد العاشرة مساء بعد انخفاض عدد السيارات المارة في الشوارع لضمان جودة الهواء الجديد.

4- الاستعانة بالمروحة الكهربائية في الصيف للمساعدة في تلطيف الجو.

5- يجب الحفاظ على تهوية المطبخ والحمّام باستمرار، والتأكد من تشغيل أجهزة سحب الهواء لمنع انتشار الروائح في أنحاء المنزل.

6- الحرص على الصيانة الدورية للتكييف، وتنظيف الفلاتر باستمرار.

تعطير المنزل من الأمور التي ينبغي الحرص عليها لتحقيق الراحة النفسية والصحية (بيكسلز)

حيل تنظيف مبتكرة

تعاني الكثيرات من صعوبة التخلص من رائحة الدخان العالقة على أسطح الأثاث في المنزل، وخاصة غير القابلة للغسل، وهذه بعض الحيل التي تقدمها غالينا لإزالتها نهائيا:

1- البيكنغ صودا

بإحضار بيكنغ صودا، وكيس ورق لونه بني، حيث يمتص البيكنج صودا الروائح غير المرغوب فيها بشكل جيد، يمكن استخدامه على بعض الأثاث كالريش والحيوانات المحنطة والشعر المستعار، الذي لا يمكن غسله أو تنظيفه بأساليب أخرى.

استخدام الخل من دون تخفيف سيجعل رائحة الدخان تختفي تماما من الغرفة (بيكسلز)

يتم وضع القطعة المراد تنظيفها داخل الكيس الورقي، ومن ثم يتم إضافة البيكنغ صودا، وبعد ذلك يتم إغلاق الكيس بإحكام، مع طيه أكثر من طية وهز الكيس أو تحريكه بلطف، ليتم توزيع البيكنغ صودا بشكل يغطي كل المناطق المراد تنظيفها.

إبقاء القطعة المتأثرة بالرائحة في الكيس لعدة ساعات، ومن ثم إخراجها والقيام بإزالة الصودا عن طريق تحريكها بطريقة جيدة للتخلص من البقايا، ويمكن إعادة هذه الخطوات لأكثر من مرة لضمان إزالة الرائحة تماما.

2- الخل الأبيض

يمكن وضع كمية مناسبة من الخل من دون تخفيف في قدر عميق من دون غطاء، وتركه في الغرفة لمدة يوم كامل، وملاحظة الفرق على الفور حيث ستختفي رائحة الدخان تماما من الغرفة.

يجب الحفاظ على تهوية الحمام باستمرار وتشغيل أجهزة سحب الهواء لمنع انتشار الروائح (بيكسلز)

وصفات طبيعية لتعطير المنزل صيفا

تعتبر غالينا أن تعطير المنزل من الأمور التي ينبغي الحرص عليها لتحقيق الراحة النفسية وللعيش في ظروف صحية مناسبة خالية من الروائح الكريهة خاصة في فصل الصيف، وتقدم هذه الوصفات البسيطة:

1- وصفة الزيوت العطرية والماء

تتميز هذه الطريقة بكونها سهلة للغاية، كما أن رائحتها تدوم طويلا نظرا لاحتوائها على الزيوت العطرية ذات الرائحة النفاذة والمركزة.

اختاري الزيت العطري المحبب وضعي بعض القطرات منه في القليل من الماء المغلي. وضعي المزيج في قنينة بخاخ ثم رشي كل أنحاء المنزل.

الزيوت العطرية ذات الرائحة النفاذة والمركزة تدوم رائحتها في المنزل طويلا (بيكسلز)

2- وصفة الريحان والنعناع

خذي كمية من الماء وضعيها على النار وأضيفي بعض الأوراق الطرية من الريحان والنعناع، اتركي المكونات تغلي لبعض الوقت كي تنتشر رائحتها في جميع أنحاء المنزل.

3- وصفة القرفة والبرتقال والقرنفل

تحتاجين لقشر برتقالتين، وعودين من القرفة، و5 أعواد قرنفل.

ضعي المكونات في إناء به كمية مناسبة من الماء، واتركيها على النار حتى الغليان. خففي النار تماما بعد الغليان، واتركها تغلي على حرارة خفيفة، حتى تنتشر الرائحة في المنزل وتظل لأطول وقت ممكن.