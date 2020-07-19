بالفيديو: غواصات من قطر يحتفلن باليوم العالمي لغوص المرأة

أحيت مجموعة من النساء في قطر أمس السبت مناسبة اليوم العالمي لغوص المرأة، في محاولة لنشر هذه الرياضة في المنطقة، وتغيير الصورة النمطية لهذه الرياضة، خاصة لدى النساء.

وفي هذا اليوم تقام 4 آلاف فعالية في أكثر من 100 دولة حول العالم بهدف تشجيع المرأة على ممارسة هذه الرياضة، ويتم خلال تلك الفعاليات تنظيف مياه البحر من المخلفات المختلفة، وكذلك التقاط الصور الحية للمناظر الخلابة في قاع الخليج.

ورغم أن هذه الرياضة غير رائجة لدى النساء في المنطقة العربية فإن عددا كبيرا من المدافعات عن هذه الرياضة يسعين للترويج لها واستقطاب الراغبات في ممارستها من النساء.

إسراء سمير مساعدة مدرب غوص، وإيمان أبو يوسف غواصة تتحدثان عن المزيد من التفاصيل في الفيديو.