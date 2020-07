فستان قديم وتاج تاريخي.. الأميرة بياتريس استعارت إطلالة زفافها من خزانة الملكة إليزابيث

تتبع بعض الفتيات التقاليد الأوروبية القديمة في حفلات زفافهن، وربما تتجاهلها الكثيرات اليوم، لكن الأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث الثانية، اتبعت التقاليد القديمة واستعارت من جدتها السعادة والحماية. إذ قررت أحدث عرائس العائلة الملكية أن تستعير فستان زفافها من خزانة جدتها، وتاج زفاف جدتها أيضا الذي يعود تاريخه إلى 100 عام مضت.

وبحسب الفلكلور البريطاني، فعلى العروس يوم زفافها التزين "بشيء جديد، وآخر قديم، وشيء مستعار، وآخر أزرق، و6 بنسات في حذائها يمنحها إياها والدها قبل الزفاف"، كما تقول الأغنية (Something old, new, borrowed, and blue, and sixpence in her shoe)، إذ تحث التقاليد العرائس على ارتداء قطعة ملابس وحلي قديمة كرمز لاستمرارية الزواج وحماية الأبناء، وشيء جديد للتفاؤل بالمستقبل، أما الشيء المستعار فيرمز لاستعارة السعادة من الآخرين، واللون الأزرق يرمز للحماية من العيون الحاسدة، أما البنسات أو القروش فترمز للرخاء.

ارتدت بياتريس (31 عاما) فستانا عتيقا من قماش الساتان "التفتا" العاجي مرصعا بالماس، وهو من تصميم نومان هارتنيل، ويرجع تاريخه إلى عام 1963، حيث ارتدته الملكة إليزابيث الثانية في حفل العرض الأول لفيلم "لورانس العرب"، وفي عشاء رسمي آخر بروما.

وبدا الفستان مختلفا قليلا عن حالته التي ظهرت بها الملكة في ستينيات القرن الماضي، إذ كان أكثر ضخامة ودون أكمام، لكن المصمم ستيوارت بارفين أعاد تجديد الفستان ليبدو مميزا على العروس الجديدة، بحسب بيان صحفي لقصر باكنغهام.

أما التاج الذي استعارته العروس، فيوصف بأنه أقرب قطع المجوهرات إلى قلب الملكة إليزابيث، حيث ارتدته أول مرة في حفل زفافها إلى الأمير فيليب عام 1947. ويعود تاريخ التاج إلى عام 1919، حيث صمم خصيصا للملكة ماري، وتم تصنيعه من حبات ماس يعود أصلها إلى قلادة مهداة من الملكة فيكتوريا.

Princess Beatrice wore a vintage dress by Norman Hartnell and the Queen Mary diamond fringe tiara, both belonging to Her Majesty The Queen.

The tiara was worn by Her Majesty on her wedding day in 1947. pic.twitter.com/LEXLdsSlW1

— The Royal Family (@RoyalFamily) July 18, 2020