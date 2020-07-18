تجعلها تجربة ممتعة.. 10 نصائح مهمة عند اصطحاب طفلك إلى البحر للمرة الأولى

يُعتبر اصطحاب الطفل إلى المسبح أو الشاطئ من أهم الأنشطة الترفيهية في العطلة الصيفية، ويتطلب الأمر أخذ الاحتياطات الضرورية واتباع بعض الإرشادات للاستمتاع بوقت رائع مع أطفالك.

وفي تقرير نشرته مجلة "بيكيا بادريس" الإسبانية (bekiapadres) قال الكاتب خوسيه رولدان برييتو إن العديد من الآباء يفضلون حمام السباحة على الشاطئ ويعتبرونه أكثر راحة وأمانا.

ولكن باتباع بعض النصائح، يمكن -حسب رأي الكاتب- التمتع بوقتك وتجنب أي نوع من المشاكل عندما تصطحب طفلك إلى البحر، خاصة في المرة الأولى.

ومع هذه النصائح والإرشادات، يمكن لطفلك الاستمتاع بتجربة السباحة في البحر دون أي مشاكل.

الذهاب إلى المسبح أو الشاطئ من أهم الأنشطة الترفيهية بالعطلة الصيفية (غيتي)

1- عند الذهاب إلى الشاطئ مع الطفل، ينبغي أن يكون الاستعداد أكبر مما هو عليه الحال في المسبح. لا تعقد الأمور ولكن خذ معك ما تحتاجه فقط. في الغالب، ليس من الضروري أخذ عربة الطفل لأنه من الصعب جدًا السير بها على رمال الشاطئ.

2- تعتبر مياه البحر أقل ضرراً بكثير من مياه المسبح، فمادة الكلور المستخدمة في المسابح ضارة جدا لبشرة الأطفال. ينبغي المراوحة بين البحر والمسبح، لأنه يمكن أحيانا أن يسبب ملح ماء البحر بعض الالتهابات الجلدية. في هذه الحالة، يجب عليك استشارة طبيب الأطفال ليصف لك نوع الكريم المناسب لحماية بشرة طفلك.

3- ما لا يمكن أن يفوتك تحت أي ظرف من الظروف، سواء ذهبت إلى الشاطئ أو حمام السباحة، هو الوقاية من أشعة الشمس لأن بشرة الأطفال حساسة للغاية. وتعتبر القبعة والنظارات الشمسية ضرورية جدا.

الوقاية من أشعة الشمس ضرورية لأن بشرة الأطفال حساسة للغاية (غيتي)

4- ينصح الخبراء بتجنب السباحة في الأوقات التي تكون فيها أشعة الشمس ضارة جدا، لذلك من الأفضل مرافقة أطفالك إلى البحر في الصباح الباكر أو بعد الظهر.

5- إذا كنت تصطحبين طفلك إلى البحر للمرة الأولى، فمن الأفضل تجنب السباحة في مكان مزدحم حتى لا يرتبك الطفل ويصبح عصبيا في هذا الموقف الذي يعيشه لأول مرة.

6- عندما تضعين طفلك في الماء، يجب أن تمسكي به جيدا. عادة ما يكون البحر خطيرا وينبغي أن تكوني حذرة جدا في جميع الأوقات.

7- في حال كانت المرة الأولى التي يسبح فيها طفلك في البحر، ينبغي أولا أن تبللي قدميه بالماء ثم تدخليه إلى الماء شيئا فشيئا. من الضروري أن يسبح الأطفال على الشاطئ في مستوى مياه منخفض.

عند إخراج الطفل من الماء يجب تجفيف جسمه (غيتي)

8- عندما يشعر الطفل بالأمان ويتخلص تماما من الخوف والتوتر، يمكن أن تلعبي معه قليلا. ينبغي أن تجعلي من اللعب في الماء أو على الرمال تجربة مميزة لطفك.

9- تختلف تجربة السباحة بين الأطفال والأشخاص البالغين. فبالنسبة للطفل، لا ينبغي أن تستمر السباحة في الغالب أكثر من بضع دقائق. إذا شعر الطفل بالبرد، أو لاحظت أنه غير مرتاح، لا تجبريه على البقاء في الماء لفترة أطول.

10- عند إخراج الطفل من الماء، من المهم جدا تجفيف كامل جسمه، كما يجب أن يستحم لإزالة أكبر قدر ممكن من الملح.