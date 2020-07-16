حولي سفرتك لتحفة فنية.. مائدة طعام صيفية مفعمة بالحياة والفرح

مائدة الطعام هي المكان الأكثر أهمية في المنزل خصوصا أنها تجمع حولها أفراد الأسرة بعد يوم طويل من العمل. ولذلك يجب أن تكون مريحة للنظر وليس فقط مليئة بالأطباق والأطعمة الشهية.

وتعتبر طاولة السفرة من أساسيات ديكور المنزل خاصة في فصل الصيف، حيث يمكن تزيينها ببعض اللمسات البسيطة وتحويلها لتحفة فنية رائعة في المنزل.

وتعتبر مصممة الديكور لينا يافوري أنه بات من الضروري اتباع بعض القواعد في تزيين مائدة الطعام وجعلها مفعمة بالبهجة والحياة مثل فصل الصيف المشرق، وتقدم بعض النصائح لمائدة سفرة صيفية غير تقليدية ومميزة بألوانها وأشكالها المختلفة.

طاولة السفرة من أساسيات ديكور المنزل خاصة في فصل الصيف (بيكسابي)

تزيين المائدة بالنباتات والأزهار

تنصح مصممة الديكور لينا بوضع بعض أواني النباتات الخضراء الصغيرة على المائدة بين الأطباق لتبث روح الطبيعة الجميلة والاسترخاء أثناء تناول الطعام.

وزعي النباتات أيضا في زوايا الغرف، واستخدمي الشموع المُعطّرة، إضافة إلى وضع مجموعة من الأطباق الملونة على طاولة الطعام.

أواني النباتات بين الأطباق تبث روح الطبيعة الجميلة والاسترخاء أثناء تناول الطعام (بيكسابي)ِ

يمكنك الاختيار بين أنواع الزهور الطبيعية المختلفة كالورد البلدي وزهور الليلك أو الأوركيد أو الكرازنتم التي تعيش طويلًا، ويفضل وضع الأزهار البنفسجية لأنها تتلاءم مع المائدة الموّحدة باللون الأبيض.

احرصي على أن تكون المزهريات التي ستوضع على طاولة الطعام صغيرة الحجم، حتى لا تمنع رؤية الجالسين عليها لبعضهم بعضًا. فتزيين طاولة الطعام بالورود الملونة يضفي نوعا من البهجة والحيوية.

تزيين طاولة الطعام بالورود الملونة يضفي نوعا من البهجة والحيوية (بيكسابي)

مفارش ملونة مبتكرة

تعتبر المفارش من أساسيات المائدة الصيفية، وهي تضفي لمسة من الابتكار الفريدة خاصة مع اختيار الأزهار من اللون عينه. فالطبعات والنقشات اللافتة للنظر من سمات المائدة الصيفية.

استخدمي لمائدة الطعام مفارش السفرة الحديثة التي تغطي جزءا منها فقط، بدلا من المفارش الكبيرة التقليدية والتي تغطي السفرة بالكامل والتي انتهت موضتها.

المفارش من أساسيات المائدة الصيفية وهي تضفي لمسة من الابتكار (بيكسابي)

أطباق بألوان الصيف الفرحة

الأطباق عنصر أساسي على المائدة، ولذلك يجب أن تعبّر هي أيضا بألوانها وأشكالها الجميلة عن روح الصيف المبهجة. ويمكن استبدال الأطباق التقليدية بأخرى ملونة بألوان الصيف الفاتخة كالأخضر والأصفر. فالأطباق المزينة بنقشات ملونة ورسومات مختلفة هي الأكثر رواجا لمائدة الطعام الصيفية.

استبدال الأطباق التقليدية ووضع أخرى ملونة بألوان الصيف الفاتخة كالأخضر والأصفر (بيكسابي)

سكاكين طعام خشبية

سيكون مميزا جدا استبدال السكاكين التقليدية بتلك الفرنسية القديمة المصنوعة من الخشب، فهي أنيقة ومتواضعة جدا على المائدة. كما يجب وضع السكاكين والشوك والملاعق في مسافة لا تزيد على سنتيمترين عن حافة طاولة الطعام، وهذا على الطريقة الفرنسية.

مناديل بألوان جميلة لتكتمل روح الصيف المفعمة بالفرح على مائدتك (بيكسابي)

مناديل أنيقة لطاولة أكثر فخامة

تؤكد مصممة الديكور لينا أن مناديل الطاولة من أساسيات أناقتها وجمالها، ولذلك فهي ضرورية جدا ويجب عدم إغفالها.

اختاري مناديل بألوان مبهجة وجميلة لتكتمل روح الصيف المفعمة بالفرح على مائدتك، كما يجب منح المائدة ابتكارا لافتا من خلال طي المناديل على شكل مروحة صغيرة ومثبتة بجانب الكوب، أو على شكل زهرة كبيرة مع أوراقها الخضراء، أو طي المنديل على شكل قلب مع شريط حريري ملون وأنيق بلون متقارب مع أدوات المائدة.

الاستعانة بصواني الزينة الخشبية لترتيب الشموع والزهور بطريقة فنية (بيكسابي)

صواني الزينة بأفكار جديدة

يمكنك أيضا الاستعانة بصواني الزينة الخشبية (الدائرية أو المستطيلة) ووضعها في منتصف مائدة الطعام وترتيب وحدات من الشموع والزهور مع التحف بطريقة فنية. وتعتبر هذه من الأفكار الحديثة التي أصبحت منتشرة في كثير من البيوت الغربية والعربية.